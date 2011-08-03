ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Сенат США проголосовал за повышение госдолга страны: дефолт предотвращен» пишет – 74 сенатора из 100 поддержали законопроект о повышении госдолга, предложенный президентом Бараком Обамой. Если бы этого не произошло, 3 сентября в США должны были огласить дефолт…

http://delo.ua/world/senat-ssha-progolosoval-za-povyshenie-gosdolga-strany-defolt-pred-162115/

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Также «Дело» в публикации «Киев – на восьмом месте в списке самых дорогих городов для туристов» пишет – в первой тройке самых дорогих городов для путешественников – Париж, Цюрих и Лондон. Москве досталась седьмая позиция рейтинга…

http://delo.ua/business/kiev-na-vosmom-meste-v-spiske-samyh-dorogih-gorodov-dlja-turis-162095/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Настраивают на лучшее», в котором пишет – механизмы обеспечения молодых граждан жильем будут закреплены профильным законом. При этом за счет бесплатного получения земли молодежные кооперативы смогут вдвое снизить стоимость квартир, уверяют авторы нового законопроекта. Участники рынка инициативу поддерживают, но сомневаются в том, что государство выделит отрасли обещанные средства…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1690390

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Правительство поможет самому дорогому», в котором пишет – в Украине могут снизить пошлины на ввоз дорогих автомобилей и катеров. Соответствующий законопроект разработал Кабинет министров и вчера внес в парламент. Но автомобили и катера вследствие этого дешевле не станут – импортеры понимают, что для покупателей этой продукции цена не является главным критерием, отмечают участники рынка. Гораздо важнее – снижение пошлин на продукцию массового сегмента, но вместо этого пошлины на нее в будущем могут повысить…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1690417

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«Экономические известия» публикуют материал «Президент подписал землю», в котором пишут – Янукович подтвердил свой статус одного из самых ярых приверженцев земельной реформы. Вчера президент подписал закон «О земельном кадастре», тем самым приблизив внедрение в Украине рынка земли ровно наполовину. Теперь властям осталось взять последнюю и самую сложную высоту — законопроект «О рынке земли»…

http://markets.eizvestia.com/full/prezident-podpisal-zemlyu

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Также «Экономические известия» подают материал «Харьковские троллейбусы встали», в котором пишут – водители харьковского «Горэлектротранса» опасаются увольнений и требуют выплатить долги…

http://state.eizvestia.com/full/harkovskie-trollejbusy-vstali

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«Экономические известия» в материале «Звягильский акционировал шахту» пишут – процесс корпоратизации Шахты им. А.Ф. Засядько завершился. Теперь это публичное акционерное общество, главным акционером которого являются арендаторы…

http://finance.eizvestia.com/full/zvyagilskij-akcioniroval-shahtu

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Газета «Сегодня» в публикации «За двойное гражданство Черновецкого ни посадить, ни уволить по закону не могут» пишет – столичный мэр имеет второй паспорт – израильский…

http://www.segodnya.ua/news/14273976.html

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Также «Сегодня» в публикации «Цены на хлеб может взвинтить дорогой газ» пишет – хлебопеки жалуются на дорогие топливо и муку, Кабмин советует модернизацию…

http://www.segodnya.ua/news/14273986.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Судебный сбор против малообеспеченных» пишет – Судебный процесс для его участников будет дорожать из года в год, особенно относительно хозяйственных дел. Поэтому предприятиям стоит заранее обеспечить увеличение соответствующей статьи расходов...

http://economics.unian.net/rus/detail/97450

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Barclays Bank может потерять на инвестициях в Россию до $500 млн» пишет – британский Barclays Bank ожидает, что потери от сделки с Экспобанком РФ достигнут $500 млн. — двух третей суммы, уплаченной в 2008 г. Схожий эффект от вложений в Россию получил Джордж Сорос в сделке со «Связьинвестом» — он назвал ее худшей в своей жизни…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1331785/rossiya_za_05_mlrd

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Также «Ведомости» в публикации «Рекордный урожай сахарной свеклы снизит цены на сладости» пишут – Россия в этом году поставит исторический рекорд по урожаю сахарной свеклы. Сахар подешевеет, и даже в магазинах, обещают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1331789/svekloj_po_cenam

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Издание «Известия» в публикации «Россия, Белоруссия и Казахстан заморозили ввозные пошлины» пишет – мораторий будет действовать до 1 января 2012 года, когда вступят в силу новые правила…

http://www.izvestia.ru/news/496343

(УНИАН)