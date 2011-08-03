Главное на 3 августа (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Правительство

Правительство Украины с 2012 года переходит на электронный документооборот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Как первый шаг организации электронного управления правительство с нового года, с 1 января, переходит на электронный документооборот, то есть на безбумажный», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он отметил, что это значительно повысит эффективность работы чиновников. Также он подчеркнул, что уже существует необходимая законодательная база для использования электронного документооборота.

Кроме того, В.СЕМИНОЖЕНКО выразил мнение, что повседневная жизнь сама фактически вынуждает людей отказываться от использования бумажных документов и переходить на электронные, что значительно, по его мнению, облегчает и ускоряет работу. В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что сам уже практически не использует бумажные документы, а использует для этого iPod.

Приватизация

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Фонду государственного имущества Украины и Министерству экономического развития и торговли проверить работу приватизированных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 3 августа, на заседании Кабинета министров.

«Поручаю Министерству экономики и Фонду госимущества до конца года провести детальный анализ работы приватизированных предприятий, их инвестиционных планов, перспективных планов и предложить комплекс мер по наведению порядка в этой сфере вплоть до изменения законодательства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Поводом для такого решения, отметил премьер-министр, стала имеющаяся информация о неэффективной работе приватизированного предприятия «Севастопольский морской завод».

Он отметил, что на сегодняшний день предприятие находится в плачевном состоянии.

«Запустение и развал (на предприятии – УНИАН), тысячи людей потеряли работу», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что руководство приватизированного предприятия просит государственный заказ на строительство судов.

«То есть пусть плательщики налогов заплатят нам (предприятию – УНИАН), потому что мы сами ничего не можем. Очень оригинальное решение. Никакой инициативы, никаких инвестиций. А как завод будет выполнять заказы, если оборудование ржавое, а все классные работники ушли «світ за очі». Зачем обществу такие собственники с таким уровнем мышления», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Севастопольский морской завод» (Севастополь) создано в 1995 году путем корпоратизации государственного предприятия. В настоящее время «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в структуру которого входят 11 ООО, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия, в том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.

59,9585% акций «Севморзавода» принадлежит компании Malter Enterprises Limited (Кипр), 29,36% – Vernon Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

Судостроителями Севастопольского морского завода, начиная с 1952 года, было построено 75 плавучих кранов и крановых судов грузоподъемностью от 50 до 1600 тонн.

Предпринимательство

Кабинет министров утвердил порядок использования бюджетных средств для реализации Национальной программы содействия малому предпринимательству в Украине.

Текст соответствующего постановления от 27 июля 2011 года №795 размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно порядку, главным распорядителем бюджетных средств является Министерство экономического развития и торговли.

В текущем году средства должны быть направлены на: обеспечение выполнения образовательной программы по вопросам предпринимательской деятельности, проведение Всеукраинского конкурса бизнес-планов среди молодежи; издание национального доклада о состоянии и перспективах развития предпринимательства и т.д.

Не допускается направление бюджетных средств на: приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением указанных выше задач; оплату посреднических услуг; осуществление мероприятий, направленных на получение прибыли.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года Кабмин утвердил план мероприятий на 2011 год по выполнению Национальной программы содействия развитию малого и среднего бизнеса в Украине.

Согласно плану, Министерство экономического развития и торговли в 2011 году должно привлечь международную техническую помощь для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, а также на него возложена обязанность содействовать развитию сети фондов поддержки предпринимательства. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами совместно с Минэкономики обязаны содействовать развитию индустрии прямого инвестирования и венчурного капитала.

В планах мероприятий также предусматривается привлечение в бизнес инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас военнослужащих, безработных и жителей сел; поддержка экспортной деятельности малого и среднего бизнеса; содействие развитию производственной кооперации на условиях франчайзинга; подготовка и издание Национального доклада о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине.

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что финансовая ситуация в США, несмотря на то, что технического дефолта стране удалось избежать, заставляет с повышенной осторожностью относиться к осуществлению внешних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 3 августа, на заседании Кабинета министров Украины.

«Политика мирового эмиссионного центра, которым является США, остается такой, которая вынуждает нас с повышенной осторожностью относиться к внешним заимствованиям», - сказал он.

Премьер в очередной раз отметил, что, в связи с этим, украинский рынок необходимо максимально насытить отечественными товарами.

«Правительство будет проводить политику опоры на собственные силы, политику национального инвестиционно-инновационного развития», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он еще раз подчеркнул, что никаких финансовых потрясений в Украине не будет, и курс гривни будет оставаться стабильным.

«Финансовых потрясений в Украине не будет. Несмотря на намерения некоторых политиков сознательно подогреть тревожные настроения в обществе, правительство вместе с Национальным банком твердо контролирует ситуацию. Еще раз подчеркиваю, граждане и бизнес могут полностью рассчитывать на финансовую стабильность в Украине и стабильность в национальной валюте», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак ОБАМА подписал принятый Конгрессом закон о государственном долге, предотвративший технический дефолт, который мог бы быть объявлен уже вечером 2 августа. Закон о госдолге, межпартийные переговоры по которому начались в середине мая, был одобрен обеими палатами Конгресса в понедельник и вторник.

* * *

Министерство финансов Украины во вторник, 2 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 41 млн. 768,4 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 2 ноября 2011 года с доходностью 4,7% годовых на сумму 19 млн. 768,4 тыс. грн. и облигации со сроком погашения 31 июля 2013 года с доходностью 9% годовых на сумму 22 млн. грн.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9980/7,9995, к 12:00 цены понизились до 7,9970/7,9985 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2864/0,2867, к 12:00 цены выросли до 0,2872/0,2875. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 27,8100(-0,0230).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4208/1,4210, а к 12:00 поднялись - 1,4256/1,4258.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3560/11,3635, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3995/11,4055.

ТЭК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым для снижения опасности работы на шахтах создать единый центр горной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Доверять системам безопасности на шахтах дальше нельзя, потому что шахты у нас разной формы собственности… Необходимо создавать единый центр горной безопасности и устанавливать на шахтах независимые телекоммуникационные системы контроля и наблюдения», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что это работа сложная и дорогая, однако ее необходимо провести.

Премьер считает необходимым повысить требования технической безопасности при работе на шахтах и уровень ответственности за их соблюдение.

Также он отметил, что нужно выделить необходимые средства на техническое переоборудование горноспасательных служб и усовершенствовать их организацию, а также в крупных центрах построить современные больницы с необходимым уровнем предоставления помощи в случае аварии на шахтах.

«Когда трагедия вызвана стихией, остается сжать зубы и молиться. Но у нас из раза в раз к стихии добавляется безответственность, пренебрежение безопасностью, техническая безграмотность… Нужно положить конец рукотворным катастрофам. Уголь для нас - стратегический вопрос, но не любой ценой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что правительство через неделю рассмотрит вопрос безопасности работы на шахтах.

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошел взрыв на шахте „Суходольская-Восточная”, в результате которого 26 горняков погибли, 2 пострадали.

В тот же день в Макеевке на шахте им. Бажанова обвалился башенный копер, погибли 11 шахтеров и 4 – пострадали.

26 июля в г. Родинское Красноармейского района Донецкой области на шахте «Родинская» (ГП «Красноармейскуголь»), на горизонте 520 м, произошло обрушение пород кровли. В результате аварии три горняка погибли, а еще два госпитализированы с тяжелыми травмами.

* * *

На шахтах Донецкой области Госгорпромнадзор за неделю выявил 15 случаев нарушения режима безопасного ведения горных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области.

Согласно сообщению, в период с 25 по 31 июля инспекторы Госгорпромнадзора провели проверку состояния проветривания шахт, в результате которой был выявлен один случай аварийного загазирования (на шахте «Родинская» ГП «Красноармейскуголь) и 9 случаев необеспеченности выработок расчетным расходом воздуха - на шахтах «Торецкая» (ГП «Дзержинскуголь»), им. Ленина (ГП «Артемуголь»), «Алмазная» (ГП «Добропольеуголь»), им. Засядько (г. Донецк).

Кроме того, в результате проверок на пяти шахтах региона выявлены нарушения при эксплуатации аппаратуры аэрогазового контроля - на шахтах «Торецкая» (ГП «Дзержинскуголь»), «Полтавская» (ГП «Орджоникидзеуголь»), «Родинская» (ГП «Красноармейскуголь»), «Алмазная» (ГП «Добропольеуголь») и в шахтоуправлении «Покровское».

За допущенные нарушения требований нормативных документов на главных инженеров и должностных лиц шахт наложено 66 штрафов на сумму 5967 грн.

Проверки продолжаются.

АПК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что на сегодняшний день нет экономических оснований для роста цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 3 августа, на заседании Кабинета министров Украины.

«Экономических оснований для того, чтобы росли цены на хлеб, сахар, мясо, молоко, овощи и так далее, просто не существует», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом, он поручил Министерству аграрной политики и продовольствия наладить ежедневный мониторинг ситуации на рынке аграрной продукции и предупреждать сезонное, а главное, спекулятивное колебание цен.

Как сообщал УНИАН, 27 июля, выступая на заседании Кабмина, Н.АЗАРОВ заверил, что на сегодняшний день финансовая ситуация в стране стабильна как никогда.

* * *

В июле т.г. экспорт зерна из Украины составил около 380 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Сообщается, что в первый месяц 2011-2012 маркетингового года из страны вывезено 160 тыс. тонн пшеницы, 40 тыс. тонн кукурузы и около 170 тыс. тонн ячменя.

«Такой беспрецедентно низкий уровень экспорта зерна из Украины, скорее всего, является отражением деструктивного действия экспортных пошлин, стерилизующих ту доходность для наших товаропроизводителей, которую сегодня способен дать мировой рынок, на фоне значительно большей конкурентоспособности российского зерна из-за его меньшей себестоимости для тамошних крестьян», - заявил генеральный директор УАК Сергей СТОЯНОВ.

В УАК отметили, ссылаясь на поступающую из России информацию, что за июль т.г. российский экспорт зерна составил 2,3 млн. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля 2011 г. ввела пошлины на экспорт зерна.

Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну, и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.

* * *

Кабинет министров Украины перенес начало сезона охоты с августа на сентябрь в связи с высокой пожарной опасностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор СИВЕЦ.

«Перенесение сезона охоты в первую очередь связано с тем, что в Украине наблюдается высокая вероятность лесных пожаров, а во-вторых, охота в Украине преимущественно проходит в лесах коммунальной собственности, в которых противопожарная охрана не организована должным образом», - сказал В.СИВЕЦ.

Он отметил, что с начала лета в лесах, подчиненных Госагентству лесных ресурсов, произошли 1 тыс. 155 пожаров, в которых пострадало 317 га леса. В лесах, подчиненных другим ведомствам, пострадали 355 га леса при меньшем количестве пожаров.

«Задачей Госагентства лесных ресурсов является предотвращение таких масштабных пожаров, от которых сейчас страдает Россия. У наших соседей ежедневно фиксируется от 70 до 100 лесных пожаров», - отметил В.СИВЕЦ.

* * *

Посещение лесных массивов Крыма будет разрешено, когда спадет угроза пожаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор СИВЕЦ.

«По Крыму стоит пятый уровень пожароопасности, и конечно, вообще никого не пускают в лесные массивы. Как только там пройдут дожди, как только напряжение спадет, то, конечно, в лес смогут ходить», - сказал В.СИВЕЦ.

ЖКХ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру, министру социальной политики Сергею ТИГИПКО активизировать работу по введению автоматизированной системы назначения субсидий населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 3 августа, на заседании Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что в некоторых случаях жители Украины просто считают неудобным обращаться за предоставлением субсидий.

В частности, Н.АЗАРОВ рассказал, что в ходе поездки в Винницкую область посетил одну из семей, где ему сказали, что наиболее волнующий вопрос - цена на газ, за который семья платит около 500 грн. в месяц. При этом премьер отметил, что доходы семьи позволяют им обратиться за предоставлением субсидии, но семья не обращается за ней, поскольку считает, что самостоятельно справится с оплатой.

«Они считают себя людьми среднего достатка и считают, что справятся самостоятельно… Неудобно просить помощи – вот такие у нас люди. Я лишний раз убедился, что с такими трудолюбивыми, позитивными и совестливыми людьми мы, безусловно, преодолеем кризис и построим совсем новую Украину», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Кабмин принял постановление «О внесении изменения в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

В частности, документ предусматривает упрощение механизма начисления субсидий, когда они смогут выдаваться не на срок 6 месяцев, а автоматически на период до изменения в семье условий на право их получения.

Также изменениями урегулирован вопрос о назначении субсидий в семьях, в которых члены семьи отсутствуют длительное время.

* * *

Реформирование ЖКХ является одним из приоритетов, определенных в Стратегии развития Киева.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время круглого стола по обсуждению проекта Стратегии развития г. Киева до 2025 года.

Также он отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство столицы нуждается в привлечении значительных средств для реформирования. И сегодня киевская власть отрабатывает механизмы эффективного сотрудничества с бизнесом. В частности, в направлении внедрения энергосберегающих технологий, управления жилищным фондом города и пр.

«Реформирование ЖКХ является одним из приоритетов, определенных в Стратегии развития города Киева до 2025 года, но, хочу отметить, что мы не должны медлить с решением проблем до 2025 года. Необходимо уже сегодня проводить активную работу в этом направлении. Программы по модернизации сферы ЖКХ должны не только разрабатываться и утверждаться, они должны выполняться. В текущем году в целом на все направления ЖКХ в городском бюджете заложено финансирование в размере более 1 млрд. грн.», – сказал А.ПОПОВ.

Также он добавил, что уже в этом году КГГА начнет ремонт лестничных клеток в домах, крыш, асфальтового покрытия межквартальных проездов.

* * *

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с местными властями создать программу развития каждого населенного пункта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что в каждом регионе должен быть план развития промышленности, социальной и бытовой сферы.

«Я ставлю задачу Минрегионстрою совместно с местными администрациями разработать программу развития буквально каждого населенного пункта… Каждое село и поселок в Украине должны иметь перспективу. И люди должны об этом знать. Им нужно дать возможность самим планировать развитие своего города», - сказал он.

Премьер отметил, что в ходе последних поездок по регионам, общаясь с жителями различных населенных пунктов, он сделал вывод, что прежде всего их интересуют вопросы не личного характера, а решения проблем, существующих в их населенных пунктах, которые связаны с работой предприятий, медицинских учреждений, а также вопросы организации досуга.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что планы развития населенных пунктов должны быть обсуждены на сборах громад.

* * *

Киевводоканал в августе планирует начать реализацию пилотного проекта по предоставлению услуг водоснабжения и водоотвода по прямым договорам с киевлянами.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал».

В компании информируют, что с этой целью создают в качестве эксперимента дочернее предприятие, которое будет заключать прямые договоры с жителями многоквартирных домов. Как отмечается в сообщении, жители столицы нередко сталкиваются с проблемой некачественной воды, которая поступает из кранов их квартир. При этом обычно, все вопросы, касающиеся качества питьевой воды, автоматически связывают с деятельностью Киевводоканала. Однако, Общество отвечает только за воду, которая поставляется до дома, а не непосредственно в квартиру. Как заверяют в Киевводоканале, неединичны случаи, когда анализ воды перед подачей ее до внутридомовых сетей свидетельствует о соответствии всем нормативам, в то же время показатели воды из крана отличаются и не выдерживают требований качества.

В компании обращают внимание, что домовые водопроводные сети не находятся на балансе Киевводоканала. Их правильная эксплуатация и обслуживание, в том числе периодический ремонт и промывка, относятся к компетенции районных жилищно-коммунальных хозяйств.

“Создание дочернего предприятия Киевводоканала – это своеобразный компромисс, который позволит удовлетворить требования относительно прямого предоставления услуг по водоснабжению и водоотводу жителям домов и урегулировать отношения с жилищно-коммунальными районными организациями. Поэтому, в ближайшее время, в качестве эксперимента, указанное дочернее предприятие примет на себя обязательство эксплуатации внутренних сетей водопровода и канализации нескольких домов города Киева, а также признает себя исполнителем услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу”, - информируют в Киевводоканале.

Это значит, что жители будут иметь возможность заключить прямые договоры с предприятием, осуществлять оплату услуг водоснабжения и водоотвода отдельно от квартирной платы, решить вопрос учета и качества услуг и – что самое важное – четко понимать, кто отвечает за качество предоставляемых услуг.

В то же время, домосодержатели (ЖСК, ОСМД, частные ЖЭО, и тому подобное) смогут определиться и наладить отношения с единой сервисной службой по обслуживанию внутренних инженерных сетей, установке, ремонту и поверке счетчиков.

Как сообщается, продолжительность проведения пилотного проекта – от шести до девяти месяцев. На основании полученных результатов специалистами Киевводоканала будет предложена единая согласованная схема взаимоотношений между жителями, жилищно-эксплуатационными организациями, тепло- и водопоставщиками.

Как сообщал УНИАН, в Киевской городской государственной администрации уже неоднократно заявляли, что после того, как киевляне перейдут на прямые договоры с “Киевэнерго” и “Киевводоканалом” качество соответствующих услуг, которые будут предоставлять компании, улучшится.

В апреле этого года “Киевэнерго” сообщила, что начинает «пилотный» проект по выполнению функций исполнителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и поставке горячей воды конечному потребителю. Проектом охвачены котельные по адресам "Переулок Демеевский, 3" и "Ул. Китаевская, 22", которые находятся в Голосеевском районе. Всего это 9 домов, среди которых 5 жилых с около 1 тыс. жителей, а также больницы, школы и частные объекты.

Согласно проекту, “Киевэнерго” после ряда мероприятий заключит прямые договоры с жителями этих домов на выполнение функций по поставке горячей воды и централизованному отоплению. По результатам проведения пилотного проекта с учетом положительных и отрицательных выводов можно будет качественно начать массовый переход на выполнение функций исполнителя услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению микрорайонов во всем Киеве.

Транспорт

До октября будут согласованы документы, необходимые для получения "Укрзализныцей" статуса таможенного перевозчика.

Об этом сказал в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«До 1 октября таможня согласует этот статус. Иначе она будет возить грузы сама, на вагонетках», - сказал он. Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что закон о реформировании железных дорог может быть принят в этом году.

Напомним,16 января 2009 года Кабинет министров Украины принял распоряжение № 1556-р «О предоставлении железным дорогам Украины статуса таможенного перевозчика». На выполнение этого распоряжения Гостаможслужба разработала проект новых лицензионных условий осуществления деятельности таможенного перевозчика, однако, по убеждению железнодорожников, в нем не в полной мере отображена специфика работы железнодорожного транспорта. В «Укрзализныце» отмечали, что существующие лицензионные условия Гостаможслужбы являются препятствием в получении статуса таможенного перевозчика. В частности, есть запрет на перевозку грузов при участии нескольких железных дорог (лицензиатов), а также обязательное условие использования вагонов той железной дороги (лицензиата), которая осуществляет перевозку. В связи с этим предлагалось внести изменения в лицензионные условия.

Получение статуса таможенного перевозчика упростит для «Укрзализныци» прохождение всех таможенных процедур. Транзитные грузы будут перевозиться без таможенного оформления, а импортные – будут растаможиваться по месту назначения, а не на границе. В свою очередь, компания должна будет нести полную ответственность за состояние, доставку и соответствие товара таможенным правилам.

Напомним, лицензия таможенного перевозчика была выдана «Укрзализныце» в 2004 году и аннулирована через год, однако за год работы благодаря этому ведомству удалось привлечь на порядок больше грузов.

* * *

Локомотивное хозяйство «Укрзализныци» готовится к внедрению автоматизированной системы, которая будет в полной мере отражать состояние инвентарного парка, позволит оперативно планировать сроки ремонтов локомотивов и их стоимость в зависимости от вида, а также объемы ремонтов для конкретных моделей локомотивов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, в течение августа автоматизированная система будет апробирована работниками локомотивных депо и соответствующих служб всех шести железных дорог Украины. Она базируется на информации единой автоматизированной системы управления перевозками АСУ УЗ-Е.

Благодаря системе для утверждения планов ремонта специалисты смогут осуществлять предварительный обмен данными в автоматизированной системе. Технологи локомотивных депо будут формировать графики потребностей ремонтов в электронном виде, благодаря чему им не нужно будет заполнять почти десяток различных бумажных форм, а руководство железных дорог будет иметь объективную общую картину состояния локомотивного хозяйства в постоянно обновляемом режиме на каждый день.

По словам генерального директора "Укрзализныци" Владимира КОЗАКА, благодаря автоматизации можно будет оперативно решать, как перераспределить локомотивы по железным дорогам, если есть дефицит определенных моделей на одной дороге, а на другой они не задействованы в перевозках. Также это будет способствовать принятию решений об эффективном направлении средств исходя из первоочередных задач.

В настоящее время на железных дорогах Украины эксплуатируются магистральные грузовые, пассажирские и маневровые тепловозы; магистральные грузовые и пассажирские электровозы. В целом инвентарный парк тягового подвижного состава насчитывает 2447 тепловозов и 1863 электровоза. В эксплуатации находятся 1454 тепловоза и 1271 электровоз.

Большую часть парка составляют электровозы ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магистральные тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ10, 2М62, ТЭП70,маневровые тепловозы ЧМЭ3 и другие локомотивы, спроектированные и изготовленные в 50-60 годах прошлого века.

* * *

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что необходимо провести приватизацию портов и привлечь новые компании для работы в портах. Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

«Нужна приватизация портов, хотя приватизацией она будет скорее де-юре, чем де-факто. Речь идет о приходе совершенно новых компаний и строительстве абсолютно новых объектов. Потому что реально приватизировать уже нечего. Остались еще портовые краны, которые имеют очень высокую степень износа – самые новые завезли 20 лет назад. Что касается новых проектов, то чем больше компания готова к реальным профильным инвестициям, тем выше ее шансы закрепиться в украинских портах. Таких инвесторов мы ждем, поскольку они позволят решить проблему изношенности основных фондов и вернуть грузопотоки в порты», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он добавил, что Украине необходимы законы, которые максимально откроют двери для инвесторов, позволят защищать инвестиции и привлекать их.

Проблему изношенности основных фондов в портах, по мнению вице-премьера, можно решать за счет привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнерства. «Сейчас мы ведем переговоры с пятеркой крупнейших портовых операторов мира и с некоторыми украинскими инвесторами. Это практика, которой следовали во всех странах Восточной Европы», - сказал он. Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что у этих операторов есть желание вкладывать средства в контейнерные перевозки, в зерновые терминалы, в более качественную перевалку металла. «Но нужно понимать, что некоторые мировые компании предлагают исключительно строительство контейнерных терминалов. Нас не устраивает такое предложение. Потому что есть приоритеты Украины. Если мы не сможем переваливать продукцию металлургической и химической промышленности, продукцию агропромышленности, мы остановим ключевые для экономики страны отрасли», - отметил он.

Автопром

Кабинет министров Украины по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов обязал производителей и импортеров автомобильных шин оплачивать последующую утилизацию изношенных автомобильных шин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ со ссылкой на соответствующее решение Кабмина, принятое на заседании правительства.

«Со всех производителей и импортеров шин будет взиматься определенная плата, которая будет равна стоимости утилизации, что позволит очистить огромные территории и прекратить практику сжигания шин», - сказал министр.

По его словам, в настоящее время в министерство уже обратились около 5 потенциальных инвесторов, готовых построить в Украине мощное производство по утилизации шин.

Министр отметил, что наиболее оптимальной и распространенной на сегодня в мире технологией утилизации шин является переработка их в крошку для дальнейшего использования при строительстве дорог.

Согласно материалам, розданным на пресс-конференции, Кабмин внес изменения в постановление №915 от 26 июля, согласно которым для производителей и импортеров шин вводятся обязательные нормы утилизации изношенных шин: на 2011 год – 10% от общей массы, на 2012 год – 15%, на 2013 – 20%, на 2014 – 25%, на 2015 – 30% и 35% - для всех последующих годов.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ принять меры по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере обращения с отходами.

ТОР-темы

Израиль никогда не предоставит Украине официальных подтверждений о наличии у мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО гражданства этой страны, поскольку такие сведения принадлежат к персональным данным, которые защищены конституцией и могут быть предоставлены лишь в случае письменного и нотариально заверенного согласия самого Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом заявил народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

“А для того, чтобы лишить киевского мэра украинского гражданства, Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Украины должна получить только официальные данные из Израиля. На основании одних лишь публикаций в СМИ этот вопрос рассматриваться не будет”, – отметил он.

Депутат напомнил, что “в частном разговоре один из представителей полиции Израиля оговорился, что гражданство его страны получили около трех тысяч человек из Украины, имеющих в Израиле недвижимость, банковские счета, кредитные карточки и пр., однако основное время они проводят в Украине и украинского гражданства не лишились».

При этом Г.МОСКАЛЬ отметил, что «функции по соблюдению Закона “О гражданстве Украины” возложены на МВД Украины (представитель МВД аккредитован при Посольстве Украины в Израиле). Кроме того, в Украине есть такой институт, как внешняя разведка, чьи прямые функции – агентурным путем (подкупом, похищением и пр.) выяснять подобные вещи. И это совсем не шутки, ведь ЧЕРНОВЕЦКИЙ, будучи главой КГГА, имел должность государственного служащего первого ранга, ему неоднократно оформляли допуск к государственной тайне и документам с грифом “секретно”, “совершенно секретно” и “особой важности”. И если сейчас выяснится, что мэр Киева имеет израильское гражданство, то для чего тогда в Украине такие структуры, как МВД и СБУ с внешней разведкой?”.

“Кстати, - добавил Г.МОСКАЛЬ, - если встанет вопрос о привлечении ЧЕРНОВЕЦКОГО к уголовной ответственности, то в случае наличия у него израильского паспорта Израиль ни при каких обстоятельствах не выдаст подозреваемого Украине – это запрещено Конституцией Израиля”.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена Алина АЙВАЗОВА уже 17 лет являются гражданами Израиля.

В соответствии с информацией, которая содержится в базе данных МВД, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его жена репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.

По данным по состоянию на июль 2011 года, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ прописан в доме на одной из улиц Северного Тель-Авива.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ баллотировался на должность Президента Украины в 2004 году, был избран мэром столицы в 2006 году, до этого избирался народным депутатом Украины.

Также СМИ сообщают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно прибыл из Грузии в Израиль.

В Украине двойное гражданство запрещено.

Погода

Завтра, 4 августа, в Украине преимущественно без осадков, жары не ожидается.

В частности, как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге 12-17°, на побережье Крыма до 21°; днем 18-23°, в южной части, Закарпатской, Донецкой и Луганской областях 22-27°, на севере Левобережья 15-17°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 18-23°; в Киеве ночью 11-13°, днем около 20°.

Сегодня, 3 августа, температура воды в Черном море 24-26°, в районе Одессы 22°, в Азовском море 26-29°; в Днепре возле Киева - 24°.

(УНИАН)