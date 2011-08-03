Возбуждено дело по факту завладения средствами Ильичевского порта на сумму 65 млн.грн.
Прокуратура Одесской области 21 июля возбудила уголовное дело по факту незаконного завладения средствами государственного предприятия „Ильичевский морской торговый порт” во время осуществления государственных закупок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Установлено, что служебными лицами порта без приема фактически выполненных работ и поставки строительных материалов безосновательно перечислено на банковские счета подрядчика 65 млн. грн.
По делу проводится следствие, на банковские счета подрядчика наложен арест.
Как сообщал УНИАН, в середине июля прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц ГП «Ильичевский морской торговый порт» по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).
В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица порта, вопреки его интересам, уплатили хозяйственному обществу средства за строительные работы на территории порта, которые не были выполнены.