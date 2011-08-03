В Києве акваторию Днепра очистят от затонувших плавсредств

В акватории реки Днепр в пределах Киева проведут комплекс работ по поднятию, транспортировке и дальнейшей утилизации затонувших плавсредств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ. Таким образом, это решение не только улучшит экологическое состояние главной водной артерии столицы, но и сделает более безопасным судоходство на упомянутой территории.

Выполнение соответствующих работ обеспечит коммунальное предприятие КГГА по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда столицы «Плесо». Поднятие будут осуществлять за счет средств предприятия, но с последующим возмещением владельцами затонувших плавсредств. Безопасность во время этих мероприятий будут обеспечивать специалисты Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, а аварийно-спасательным обслуживанием будет заниматься Киевская служба спасения «КАРС».