Анонс на 4 августа

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Херсонской области.

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция на тему: "Украинский рынок возобновляемой энергетики в первом полугодии 2011 г.: цифры, факты, тенденции". Участники: президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины Виталий Давий; глава Ассоциации производителей альтернативных видов топлива Иван Надеин.

* Пресс-конференция на тему: „Закон о рынке земли, как завершение земельной реформы: прогноз и последствия”. В работе примет участие председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, директор общественного института земельной политики Иван Томич.

* Пресс-конференция на тему: «Старые-новые условия кредитования. Возродится ли банковская система Украины?». Участники: экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко; кандидат экономических наук Андрей Новак.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Зубы на полку. Стоматологические услуги для населения подорожают из-за введения НДС на медицинские изделия”. Участники: Мирон Угрин, заслуженный врач Украины, президент Ассоциации частнопрактикующих стоматологов, вице-президент Ассоциации стоматологов Украины, почетный президент Ассоциации имплантологов Украины; Мирослава Дрогомирецкая заслуженный врач Украины, вице-президент частнопрактикующих стоматологов, собственница частной клиники; Олег Мацех, член Совета Ассоциации производителей и импортеров изделий медицинских, владелец фирмы по продаже стоматологического оборудования.

* Состоится презентационная пресс-конференция Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Участники: Валерий Саратов, глава Комиссии; Юрий Хиврич, Валерий Кальченко - члены Комиссии

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