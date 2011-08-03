Главное на 3 августа (вечер)

Финансы

Доходы Госбюджета в І полугодии выросли на 23,9% - до 168,75 млрд. грн.

В январе-июле 2011 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины поступило 168 млрд. 749,8 млн. грн., (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 32 млрд. 563,2 млн. грн., или на 23,9%, больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле в общий фонд Госбюджета поступило 142 млрд. 891,6 млн. грн., что на 33 млрд. 419,6 млн. грн., или на 30,5%, больше соответствующего показателя 2010 года.

Налоговых поступлений в общий фонд Госбюджета за отчетный период поступило 131 млрд. 070,7 млн. грн., что на 42 млрд. 802,2 млн. грн., или на 48,5%, больше соответствующего показателя 2010 года.

Неналоговых поступлений в общий фонд Госбюджета в январе-июле текущего года поступило 10 млрд. 194,3 млн. грн.

В специальный фонд Госбюджета за январь-июль 2011 поступило 25 млрд. 858,2 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

В январе-июле 2011 года возмещено НДС на сумму 25 млрд. 416,3 млн. грн., в том числе, осуществлено автоматическое возмещение НДС 161 плательщику на сумму 6 млрд. 238,3 млн. грн., из них в июле 2011 года - 138 плательщикам на сумму 1 млрд. 742,6 млн. грн.

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ТЭК

«Донецксталь» перечислил 1,1 млн. грн. помощи семьям погибших горняков шахты Бажанова

ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» перечислил 1,1 млн. грн. семьям горняков, погибших в результате аварии, произошедшей 29 июля 2011 года на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе метпредприятия.

В сообщении отмечается, что решение об оказании помощи семьям погибших шахтеров (по 100 тыс. грн. каждой) приняли трудовые коллективы всех предприятий, входящих в компанию «Донецксталь».

Также на лечение четырех горняков, пострадавших в результате аварии, было перечислено 80 тыс. грн. (по 20 тыс. грн. каждому).

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что специалисты компании «Донецкшахтопроходка», входящей в группу «Донецксталь», сейчас оказывают специалистам шахты им. Бажанова техническую помощь по восстановлению разрушенного копра и строительству нового подъемного комплекса.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола - надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

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«Макеевуголь», несмотря на остановку шахты Бажанова, выйдет на прежнюю угледобычу – гендиректор

Госпредприятие «Макеевуголь», несмотря на остановку из-за аварии шахты им. Бажанова, уже через 3-4 месяца выйдет на прежний объем угледобычи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции генеральный директор ГП «Макеевуголь» Станислав ТОЛЧИН.

Он рассказал, что «Макеевуголь» «последнюю пятилетку работает ритмично и добывает в сутки около 10 тыс. тонн угля». И сейчас, после того как остановлена для восстановления и строительства нового копра скипового ствола шахта им. Бажанова, в госпредприятии все технические службы работают над программой минимизации потерь общей добычи. Гендиректор заверил, что прежний суточный уровень угледобычи ГП «Макеевуголь» достигнет уже к ноябрю. «Я могу с твердой уверенностью доложить, что максимум к ноябрю месяцу, то есть, в течение 3-4 месяцев объединение будет работать на прежнем уровне угледобычи. То есть приблизительно около 10 тыс. тонн в сутки», - сказал С. ТОЛЧИН, уточнив, что таких показателей планируется достичь, не дожидаясь ввода в эксплуатацию копра и восстановления работы шахты им. Бажанова.

Он подчеркнул, что для достижения этих производственных показателей на других шахтах «Макеевугля» не будет увеличена нагрузка, а будут введены в эксплуатацию новые добычные лавы.

«Естественно, по ходу ликвидации аварии нам уже нужно было думать, как жить дальше. Поэтому на сегодняшний день уже есть план, как восстанавливать эту угледобычу», - сказал гендиректор.

По его словам, предварительно решено подготовить новую лаву на шахте «Бутовская», которая уже находится в стадии завершения. Запуск этой лавы, которая будет работать с мощностью 1,5 тыс. тонн угля в сутки, значительно компенсирует простой шахты им. Бажанова, суточный объем угледобычи на которой составлял 2,3 тыс. тонн.

Кроме того, за счет перевода части горняков шахты им. Бажанова на шахту «Чайкино» там также увеличится объем угледобычи.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра скипового ствола - надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Башенный копер высотой 68,7 метров был построен в 1953 году.

В результате аварии погибли 11 работников шахты, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: Шахта им. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновская-Восточная", Шахта "Холодная Балка", Шахта им. В.И. Ленина, Шахта "Чайкино", Шахта "Бутовская", Шахта им. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновская-Глубокая" и Шахта "Северная", а также Шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление «Ясиновское-Глубокое».

Шахты Государственного предприятия «Макеевуголь» в 2010 году выполнили на 105,5% годовой производственный план добычи угля и подняли на-гора 3 млн. 324,032 тыс. тонн угля, что на 174,032 тыс. тонн, или на 5,5%, больше планового показателя.

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Соцполитика

ВАСУ отказался признать противоправной бездеятельность Януковича

Высший административный суд Украины отказался признать противоправной бездеятельность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которая проявилась в невыполнении им предвыборных обещаний.

Как сообщил корреспонденту УНИАН юрист Дмитрий ИЛЬЧЕНКО, который и подал этот иск, ему сегодня пришло письмо из ВАСУ с решением суда, которое датировано 21 июля текущего года.

В решении отмечается, что суд решил, что предвыборная программа В.ЯНУКОВИЧА – это средство агитации. При этом суд отказался сослаться на конкретную статью Закона «О выборах Президента Украины». Поскольку программа является средством предвыборной агитации, то ее целью является формирование воли избирателей голосовать за кандидата и ничего более.

Кроме того, суд не выявил нарушенных прав истца при выполнении Президентом Украины своих обязанностей.

С точки зрения Д.ИЛЬЧЕНКО, фактически суд своим решением признал, что программа нужна кандидату в Президенты только для того, чтобы выиграть выборы, а выполнять ее совсем не обязательно.

«Такое решение суда я ожидал. Удивила лишь грубость формы, в которой суд отказал в удовольствии иска. Прямым текстом признать, что ЯНУКОВИЧ имеет право не выполнять свою программу, прямо указать, что программа никого ни к чему не обязывает, – это что-то за пределами здравого смысла», - отметил юрист.

«Еще более странным выглядит установление того, что мои права не нарушались – до «Улучшения жизни уже сегодня» я был частным предпринимателем, платил налоги в бюджет своего родного города, создавал рабочие места. После того, как ЯНУКОВИЧ «улучшил» мою жизнь, мне пришлось прекратить предпринимательскую деятельность. Мои права были нарушены, но суд этого не заметил», - добавил Д.ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, несмотря на то, что в решении сказано, что оно является окончательным и не подлежит обжалованию, он собирается воспользоваться конституционным правом на апелляцию. «Кроме того, я готовлю новый иск – с учетом того, что указал в постановлении суд», - сообщил Д.ИЛЬЧЕНКО.

Также истец высказал свое возмущение, что с момента принятия иска к рассмотрению ВАСУ и до вынесения решения судья этого суда Юрий ЦВИРКУН ни разу не пригласил его на рассмотрение дела по существу.

Как сообщал УНИАН, 23 июня этого года помощник-консультант народного депутата Украины Юрия ОДАРЧЕНКО («БЮТ-Батькивщина»), правозащитник из Херсона Д.ИЛЬЧЕНКО подал иск к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ. В своем иске Д.ИЛЬЧЕНКО отмечал, что, несмотря на предвыборные обещания, Президент не сделал ничего для их выполнения.

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Количество трудоустроенных инвалидов выросло на 23% - до 5,2 тыс. чел.

Количество трудоустроенных людей с ограниченными возможностями в Украине в первом полугодии 2011 года составило 5,2 тыс. человек, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом сообщает Госслужба занятости, ссылаясь на информацию Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов.

В частности, в службе отметили, что на протяжении последних 8 лет растет количество лиц с инвалидностью, которые обращаются за услугами в службу занятости. С начала года их количество составило почти 23,6 тыс. чел.

При содействии Госслужбы занятости в 2010 году работу нашли 9 тыс. чел. с особенными потребностями, из них каждый третий проходил учебу по направлению службы.

В Госслужбе по вопросам инвалидов и ветеранов отмечают, что в Украине продолжает действовать Модель трудоустройства и обеспечения занятости людей с инвалидностью, разработанная экспертами проекта Государственного центра занятости «Социальная интеграция людей с инвалидностью путем обеспечения доступа к занятости» при поддержке программы развития ООН и Международной организации труда.

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Агро

Кабмин поднял минимальные цены на алкоголь на 25-50%

Кабинет министров Украины принял решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного производства на 25-50%.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего постановления на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

По словам В.КОПЫЛОВА, минимальная розничная цена на водку с около 17,96 грн. за пол-литра повышена до 26,10 грн., коньяк 3 звездочки – с 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – с 12 до 18 грн.

Постановление вступит в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, по информации ассоциации «Укрводка», еще в конце апреля т.г. производители выступали за повышение минимальной розничной цены на водку с 17,96 грн. до 26,1 грн. за бутылку 0,5 л.

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Автоматизированную систему земкадастра запустят с января 2013 г. - Госземагентство

Автоматизированная система земельного кадастра будет запущена с 1 января 2013 года.

Об этом сообщил глава Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО сегодня в ходе интернет-конференции.

«Электронная автоматизированная система кадастра официально будет запущена с 1 января 2013 года. С этого же момента любой человек через Интернет сможет зайти на наш сайт и просмотреть в открытом доступе кадастровую информацию о любом земельном участке в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины до июля 2012 г. планирует завершить создание автоматизированной системы земельного кадастра.

На сегодня тестирование автоматизированной системы земельного кадастра прошло только в Винницкой области.

По состоянию на март 2011 года автоматизированная система земельного кадастра содержала данные по 70% участков.

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Украина предложила ООН создать на ее территории мировой резерв продзерна

Украина предлагает ООН разместить на своей территории мировой резерв продовольственного зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время рабочего визита в Херсон.

В частности, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, аграрии страны уже собрали 30,5 млн. т ранних зерновых, что на 8 млн. т больше, чем на начало августа в 2010 году. И еще остается собрать до 1 млн. га зерновых. Из собранного зерна до 60% - продовольственное зерно высокого качества.

По мнению министра, такие темпы агропроизводства позволяют Украине позиционировать себя как одного из лидеров на зерновых внешних рынках.

«Мы (правительство Украины - УНИАН) вышли с предложением в Организацию объединенных наций с предложением создать на территории Украины мировой продовольственный резерв зерна. Мы готовы обеспечить формирование такого резерва в объеме 10-12 млн. т продовольственного зерна. И мы готовы его качественно сохранить и выполнить интервенции (зерновые - УНИАН) в случае принятия соответствующих решений ООН», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Украинские аграрии в текущем году соберут 17 млн. тонн кукурузы - Присяжнюк

Украинские аграрии соберут в текущем году рекордный урожай кукурузы – до 17 млн. т.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК во время рабочего визита в Херсон.

В частности, по его словам, в последние годы в мире рост спроса на фуражное зерно превышает темпы спроса на продовольственное. Поэтому МинАПК рекомендовало украинским аграриям посеять в текущем году кукурузы на 20% больше чем в 2010 году. В итоге, кукурузой в стране засеяно 3,7 млн. га.

По прогнозам МинАПК, в 2011 году в Украине соберут урожай кукурузы на уровне 17 млн. т, что на 70% больше прошлогоднего (10 млн. т).

«Учитывая эти цифры, мы (Украина - УНИАН) уже в текущем году выйдем на первые места по экспорту ряда позиций. В частности, по экспорту подсолнечного масла Украина сегодня №1 в мире – 60% мирового экспорта. Также мы будем лидером по экспорту ячменя. А по экспорту кукурузы - займем 2 или 3 место», - сообщил министр.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, такая динамика позволит нашей стране занять прочные позиции среди лидеров на зерновом рынке в мире.

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Транспорт/Связь

В КГГА опровергают информацию о введении в столице налога на пользование интернетом

В Киеве не вводился и не будет вводиться налог на пользование интернетом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя Руслана КРАМАРЕНКО.

«На днях в СМИ была распространена информация о том, что пользователям Интернета придется платить дополнительные налоги. Эта информация абсурдна и не отвечает действительности. Город вообще не имеет права вводить налоги, которые не определены Налоговым кодексом», - сказал он.

Р.КРАМАРЕНКО объяснил, что в июле Киевсоветом было принято решение «О вопросах упорядочения деятельности субъектов ведения хозяйства в сфере связи и информационных технологий», которым определяется единый оператор, уполномоченный заключать договоры с субъектами ведения хозяйства в сфере связи и информационных технологий на размещение телекоммуникационных сетей в жилых и нежилых зданиях коммунальной собственности - КП «Киевжилспецэксплуатация».

«Но это никоим образом не касается конечных потребителей, и не предусматривает увеличения налоговой нагрузки на провайдеров. Плата за право пользования коммунальным имуществом взимается с провайдеров уже не первый год», - отметил он.

До этого момента эти деньги собирали 20 коммунальных предприятий в 10 районах Киева.

«Этими предприятиями заключены договоры на установление телекоммуникационного оборудования более чем с 60 разными субъектами хозяйственной деятельности. При этом плату каждый устанавливает по своему усмотрению - в разных районах Киева она колеблется от 0,1 до 1,8 грн. за квартиру. Этот подход мы считаем неправильным – должен быть единый оператор, который будет собирать плату за право пользования коммунальным имуществом в городской бюджет. Кроме того, тариф должен быть единым, и стоить не 1,8 грн., а как минимум в три раза меньше», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Как сообщалось, недавно в СМИ появилась информация о том, что в связи с решением Киевсовета о налогообложении провайдеров, киевляне будут вынуждены переплачивать за интернет 135 грн. в год.

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Совокупная абонентская база мобильных операторов в июне увеличилась на 0,7%

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине в июне 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 352 тыс. пользователей, или на 0,7%, и составила более 51,94 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в результатах исследования рынка агентством iKS-Consulting, которые предоставлены агентству УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец июня 2011 года, по сравнению с показателем предыдущего месяца, увеличился на 0,8 п.п. - до 113,7%.

По итогам июня 2011 года у всех операторов, кроме "Укртелекома", зафиксирован рост абонентской базы.

По итогам июня 2011 г. лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении стал "Астелит", увеличивший число своих мобильных клиентов на 140 тысяч, или на 2,2%, у "МТС Украина" рост составил 99 тыс. (0,5%), у "Киевстара" – 92 тыс. (0,4%).

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам июня 2011 года насчитывалось почти 24,7 млн. абонентов или 48% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

На втором месте – «МТС Украина», чье число абонентов в июне 2011 года составило около 18,5 млн., доля рынка – почти 36%.

Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» – почти 6,4 млн. клиентов (12%).

У оператора «Телесистемы Украины» по итогам июня т.г. насчитывалось 670 тыс. абонентов, абонбаза компании увеличилась на 8 тыс. абонентов по сравнению с предыдущим месяцем. У "Укртелекома" на конец июня 2011 года насчитывалось 644 тыс. абонентов (абонбаза уменьшилась на 16 тыс. чел.), компания «Интертелеком» увеличила абонбазу в июне 2011 года на 21 тыс. абонентов – до 620 тыс., абонбаза ITC выросла на 7 тыс. абонентов и составила 357 тыс. абонентов.

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Промышленность

«Лизингтехтранс» будет преобразован в «Антонов Финанс» – Колесников

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение преобразовать государственную компанию «Лизингтехтранс» в «Антонов Финанс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня журналистам в Киеве.

«Мы приняли решение, и компания «Лизингтехтранс», которая будет покупать у «Антонова» самолеты, будет преобразована в «Антонов Финанс». Это специальное подразделение, которое будет заниматься лизингом самолетов для украинских и, надеюсь, не только, авиакомпаний», – сказал он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что «функции правительства – мы будем компенсировать проценты заводу или же лизинговой компании в зависимости от выбранной конструкции, до мировых стандартов – 2-2,5%. Мы обеспечим те же правила, которые есть у международных компаний».

Как сообщал УНИАН, сегодня государственное предприятие «Антонов» и государственная компания «Лизингтехтранс» подписали протокол о намерениях на приобретение 50 самолетов семейства Ан-148 и Ан-158 с целью их дальнейшей передачи отечественным авиакомпаниям на условиях финансового лизинга.

Согласно документу, при условии обеспечения государственного финансирования, «Лизингтехтранс» намерен приобрести 22 самолета Ан-148 и 28 самолетов Ан-158 до 2015 года.

Данный протокол является частью программы обеспечения украинских авиакомпаний самолетами украинского производства с помощью системы лизинга. Он стал результатом деятельности совместной рабочей группы ведущих специалистов ГП «Антонов» и отечественных авиакомпаний («МАУ», «АэроСвит», «Украина») по реализации решений, принятых 19 мая на совещании под председательством вице-премьер

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