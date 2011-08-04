ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Развивающиеся страны скупают золото» пишет – Центробанк Южной Кореи впервые со времен азиатского кризиса конца 90-х годов увеличил долю золота в своих ЗВР. Сделка продолжает тенденцию к покупке золота мировыми ЦБ после кризиса. Аналитики ждут, что это тренд только ускорится из-за того, что переговоры по американскому госдолгу нанесли серьезный ущерб статусу доллара…

http://delo.ua/world/razvivajuschiesja-strany-skupajut-zoloto-162167/

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Также «Дело» в публикации «Суд разрешил Януковичу давать избирателям фантастические обещания» пишет – Высший административный суд Украины не усмотрел вины главы государства в невыполнении предвыборных обещаний, которые Виктор Янукович давал накануне президентских выборов. В том числе о налоговых каникулах для бизнеса и снижении НДС…

http://delo.ua/ukraine/sud-razreshil-janukovichu-davat-izbirateljam-fantasticheskie-obeschani-162164/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Самолеты берут под крыло», в котором пишет – Украина создает госструктуру для продажи самолетов производства корпорации "Антонов". В Мининфраструктуры принято решение о создании в составе ведомства подразделения "Антонов Финанс", которое будет заниматься лизингом Ан-148 и Ан-158 для украинских авиаперевозчиков. В Кабмине обещают, что лизинговые ставки для эксплуатантов не превысят 2% благодаря госфинансированию. Такая схема может вызвать нарекания со стороны стран–участниц ВТО. Но другой способ спасения авиационной отрасли найти сложно, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1690852

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «У Дмитрия Фирташа с химией все сложно», в котором пишет – российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, являющийся, по неофициальным данным, партнером Дмитрия Фирташа в покупке крупного производителя удобрений "Минудобрения", вчера заявил о закрытии сделки. Актив был оценен в $1,3 млрд, хотя другие претенденты на него предлагали не меньше. После покупки компании Ротенберг заявил, что интересуется и Одесским припортовым заводом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1690849

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Газета «Сегодня» в публикации «В Киеве продается самая дорогая квартира: $ 16 млн, 10 комнат и вид на Майдан» пишет – в трехэтажном пентхаузе есть спортзал, спа, бильярд и пять санузлов…

http://www.segodnya.ua/news/14274374.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине для метро перестанут копать тоннели» пишет – кроме того, к апрелю-2012 в поездах будет интернет…

http://www.segodnya.ua/news/14274422.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россияне со скрипом возвращаются на мировой рынок зерна» пишет – за возвращение на мировой рынок зерна России пришлось заплатить. Экспортеры заключают сделки с 10%-ным дисконтом. Низкие внутренние цены пока вполне это позволяют…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1332731/rossijskij_diskont

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Также «Ведомости» в публикации «Продавцам бензина пришлось стать его покупателями» пишут – весенний кризис на топливном рынке заставил «Газпром нефть» и «Роснефть» изменить привычные бизнес-схемы. Как стало известно из их отчетов, этим компаниям пришлось закупать бензин для своих АЗС у конкурентов…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1332732/potrebovalas_dozapravka

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Издание «Известия» в публикации «Москва избавится от негодных застройщиков» пишет – треть инвестиционных контрактов, заключенных администрацией Юрия Лужкова с частными компаниями, будет расторгнута…

http://www.izvestia.ru/news/496417

(УНИАН)