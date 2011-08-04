Председателем Донецкого облсовета избран «регионал» Федорук

Председателем Донецкого областного совета избран член фракции Партии регионов Андрей ФЕДОРУК, ранее занимавший должность исполняющего обязанности главы облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на пятой сессии Донецкого облсовета шестого созыва.

Вначале депутаты облсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя Донецкого облсовета Андрея ШИШАЦКОГО в связи с назначением его 12 июля главой Донецкой облгосадминистрации.

На пост председателя облсовета была выдвинута только кандидатура А.ФЕДОРУКА.

А.ШИШИЦКИЙ, рекомендуя А.ФЕДОРУКА, сказал, что он «имеет достаточно знаний и опыта работы, чтобы возглавить облсовет».

В своем выступлении А.ФЕДОРУК заявил, что он осознает «всю степень ответственности и масштабность обязанностей председателя облсовета». Он также назвал четыре основных приоритета в своей работе в случае избрания: создание условий для безопасной жизнедеятельности населения области; развитие высокотехнологичного производства и привлечение инвестиций; обеспечение продовольственной безопасности региона; комплексное развитие местного самоуправления.

В итоге тайным голосованием бюллетенями за А.ФЕДОРУКА проголосовали 124 депутата из 132-х присутствующих на сессии (всего в облсовете 180 депутатов – УНИАН). Из 132-х голосовавших депутатов только 5 человек не поддержали кандидатуру А.ФЕДОРУКА и 2 – воздержались.