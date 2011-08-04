Главное на 4 августа (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

ТЭК

Количество погибших на шахте «Суходольская-Восточная» в Луганской области возросло до 27 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Краснодонуголь».

По их данным, вчера умер горняк, который находился в реанимационном отделении Луганской областной клинической больницы в тяжелом состоянии.

В пресс-службе также сообщили, что на шахте завершаются аварийные работы. Специалисты добрались до аварийного участка и занимаются установлением причин трагедии. В ближайшее время выработка, где произошел взрыв, будет закрыта.

Государственная комиссия должна обнародовать выводы о причинах взрыва в течении 10 рабочих дней, если не посчитает необходимым продлить этот срок.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел 29 июля в 01.57 на горизонте 915 метров.

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Сегодня в 11.40 в г. Красный Луч Луганской области на шахте "Краснокутская" (ГП "Донбасс Антрацит") произошла вспышка метана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

По их данным, вспышка метана произошла на горизонте 110-120 метров во время включения лебедки для демонтажа лавы пласта.

В тот момент в шахте находились 224 горняка, на аварийном участке – 37.

По предварительной информации, пострадали 26 горняков. Из них 5 - получили ожоги средней степени тяжести. Еще 21 - незначительные.

На месте работают 3 отделения Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Работы на шахте не приостанавливались.

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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не планирует пересмотра тарифов на газ для населения теплокоммунэнерго до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава комиссии Сергей ТИТЕНКО.

«Не планируем», - сказал он.

Между тем, глава комиссии отметил, что по итогам третьего квартала регулятор пересмотрит предельные цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций с учетом прогнозной стоимости импортируемого газа в четвертом квартале.

Справка УНИАН. НКРЭ сохранила августовские цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на июльском уровне - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Цены были пересмотрены исходя из прогнозной стоимости импортного газа для Украины в третьем квартале на уровне 355-357 долл. за тыс. куб. м.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9950/7,9990, к 12:00 цены снизились 7,9935/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2868/72, к 12:00 цены понизились 0,2866/69. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 27,8990(+0,1090).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4286/88, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,4160/11,4240, к 12:00 цены ушли вниз 11,4085/11,4165.

Банки

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ПАО КБ «ПриватБанк» на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги «ПриватБанка» отражают высокие уровни кредитного риска в результате недавнего быстрого роста в условиях по-прежнему непростой операционной среды в Украине, высокую концентрацию по заемщикам и отраслям, потенциально значительный бизнес со связанными сторонами и сократившуюся прибыльность. Рейтинги также учитывают широкую клиентскую базу банка в стране, тенденции стабилизации показателей качества активов согласно отчетности и умеренные риски рефинансирования.

Fitch также подтвердило долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга «ПриватБанка» на уровне «B» и рейтинг возвратности активов на уровне «RR4».

В то же время Fitch отмечает, что на конец 1 полугодия 2011 г. розничные депозиты, которые являются приоритетными относительно обязательств перед другими кредиторами согласно украинскому законодательству, составляли высокую долю базы фондирования «ПриватБанка» в 55%. Это обуславливает существенную субординацию для других приоритетных кредиторов, включая держателей облигаций, что может ограничить возвратность активов для этих кредиторов при сценарии дефолта. По мнению Fitch, данный риск на настоящий момент не является достаточным, чтобы обусловить рейтинг возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу ниже «RR4». В то же время любое значительное дальнейшее увеличение удельного веса розничного фондирования в составе пассивов «ПриватБанка» и/или повышение обеспокоенности относительно характера рисков по сектору торговли нефтепродуктами в кредитном портфеле может привести к понижению рейтинга возвратности активов и долгосрочного рейтинга облигаций.

Также указывается, что потенциал дальнейшего повышения рейтингов в настоящее время ограничен непростой операционной средой и слабыми сторонами кредитоспособности «ПриватБанка». Снижение концентрации по заемщикам и секторам, а также более сильное генерирование капитала за счет прибыли были бы позитивными факторами для кредитоспособности банка. В то же время, согласно предоставленной Fitch информации, уровень рисков по сектору торговли нефтепродуктами, вероятно, в целом останется неизменным, по крайней мере, до конца 2011 г. В случае дальнейшего снижения уровня капитализации банка, дефицита ликвидности или повышения обеспокоенности относительно уровня и качества рисков по связанным сторонам, это может привести к понижению рейтингов.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доли составляют 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.

Согласно квартальной отчетности банка, на 1 июля И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ владели по 44,999998% его акций.

Авиапром

В Альянсе "Украинская авиационная группа" удивлены фактом публичного разглашения информации о его финансовых взаимоотношениях с ГП "Антонов". Как сообщили в комментарии УНИАН в пресс-службе альянса, при этом прессе были названы непроверенные цифры якобы существующей задолженности одной из сторон.

«Действительно, в кооперации Альянса и ГП "Антонов" есть ряд неурегулированных вопросов по взаиморасчетам за использование самолетов Ан-148. Однако по большинству спорных вопросов между сторонами уже достигнуты договоренности», - отмечается в комментарии.

Как напоминают в Альянсе, его участник, компания "АэроСвит", в кризисном 2009 году стала первым национальным авиаперевозчиком, поддержавшим государственную программу возрождения отечественного авиастроения, - перспективный проект Ан-148. "На практике использование воздушного судна нового типа, не задействованного ранее в коммерческих перевозках, сопряжено с дополнительными расходами для авиакомпании, в том числе по обеспечению регулярности выполнения авиарейсов. Несмотря на это, авиакомпания продолжала коммерческую эксплуатацию и продвижение нового самолета, оказывая ГП "Антонов" содействие в доработке документации, в усовершенствовании конструкции воздушного судна, технологии его обслуживания и эксплуатации», - отмечается в сообщении.

Учитывая это, а также заявленное намерение выполнять со своей стороны гарантийные обязательства по согласованным суммам в рамках взаиморасчетов с ГП "Антонов", в Альянсе отмечают, что у них «вызывают удивление намеки на возможность передачи самолетов Ан-148 в эксплуатацию другой авиакомпании».

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил вчера журналистам в Киеве, что Альянс «Украинская авиационная группа», членами которого являются авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днепроавиа», имеет задолженность 14 млн. грн. перед ГП «Антонов» за эксплуатацию на условиях лизинга двух самолетов Ан-148.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что в случае если «Украинская авиационная группа» не сможет расплатиться за лизинг двух самолетов Ан-148, то они будут востребованы другими авиаперевозчиками. «Они будут востребованы, но, я думаю, альянс расплатится», - добавил он.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит", участник Стратегического альянса "Украинская авиационная группа", и Госпредприятие "АНТОНОВ" приступили к совместной эксплуатации Ан-148 на воздушных линиях в пределах Украины летом 2009 г. Свой первый рейс от "АэроСвита" самолет выполнил 2 июня прошлого года по маршруту Харьков-Киев. В последующие 6 месяцев судно обслуживало воздушные линии в пределах Украины.

В декабре 2009 г. "АэроСвит" начал использовать Ан-148 на международных направлениях.

28 апреля 2010 г. на аэродроме ГП "АНТОНОВ" состоялась торжественная церемония передачи авиакомпании "АэроСвит" в коммерческую эксплуатацию второго самолета Ан-148. 1 октября 2010 г. договора с Госпредприятием "АНТОНОВ" о совместной эксплуатации Ан-148 заключили также две других компании – участницы Альянса "Украинская авиационная группа" – "Днеправиа" и "Донбассаэро" (в дополнение к аналогичному договору между предприятием и авиакомпанией "АэроСвит").

В настоящее время оба воздушных судна активно используются как на внутренних, так и на международных направлениях авиакомпаний Альянса, в том числе, на рейсах из Киева в Санкт-Петербург, Стокгольм, Копенгаген, Варшаву, Тбилиси, Актау, Софию. Из Одессы – в Милан, Москву (Внуково), Тбилиси, Санкт-Петербург. Из Донецка – в Санкт-Петербург.

Автопром

Кабинет министров Украины предлагает уменьшить ставку ввозной пошлины на легковые автомобили (с объемом двигателя 1,5-3 тыс. куб. см, а также грузопассажирские фуры и гоночные машины) с 7 до 6%.

Об этом говорится в зарегистрированном на сайте Верховной Раде законопроекте, автором которого является Кабмин.

В соответствии с законопроектом, правительство также предлагает снизить ставку ввозной пошлины на "лодки, катера моторные, кроме лодок с забортным двигателем" с 8,5 до 8%.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что правительство предлагает снизить ставки ввозной пошлины с целью их приведения в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины перед ВТО по товарам на 2012 год.

Строительство

Киевскому городскому совету возвращены акции Акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой» на сумму свыше 114 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, право собственности территориальной общины Киева в лице Киевского городского совета возобновлено во исполнение судебного решения по иску Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 2 марта т.г. Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право собственности территориальной общины Киева на 80% акций акционерной холдинговой компании «Киевгорстрой».

Летом 2010 года стало известно о попытке продажи в 2009 году пакета акций АХК «Киевгорстрой» в размере 80% за 114 млн. грн. компании ООО «Новый регион». Генеральная прокуратура обжаловала это правовое действие в суде. 29 октября 2010 года Хозяйственный суд Киева признал право собственности территориальной общины города на 80% акций компании, а 18 января 2011 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).

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В Киеве на заповедном острове Муромец, где находится парк «Дружбы народов», планируют реализовать рекреационный проект, запрещенный законодательством.

Как сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины (НЭЦУ), о реализации такого проекта заявил заместитель начальника Главного управления экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Роман КАЧУР во время обсуждения Стратегии развития Киева до 2025 года, состоявшегося 3 августа.

«Рекреационный проект на острове Муромец для территории в 700 га потянет на миллионы», - цитируют Р.КАЧУРА экологи со ссылкой на газету «Хрещатик».

Однако, подчеркнули в НЭЦУ, 700 гектаров – это и есть площадь всего острова Муромец вместе с парком «Дружбы народов». Поэтому, говоря о 700 га острова для частных инвестиций, мэрия предлагает отдать инвесторам и два объекта природно-заповедного фонда: заказники «Урочище Бобровня» и «Муромец-Лопуховатый», которые находятся на острове, отмечается в сообщении.

«На острове Муромец нельзя реализовывать никаких подобных проектов, ведь парк «Дружбы народов» еще с 1994 года зарезервирован под создание объекта заповедного фонда. Также его планируют включить в Национальный природный парк «Голосеевский». Поэтому там нельзя делать ничего, даже «рекреационные проекты». Правда, какие «рекреационные проекты» потянут на миллионы? Только застройка», - заявил заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей ВАСИЛЮК.

Он добавил, что любые намерения застройщиков приведут к повреждению территории острова и станут нарушением законодательства о природно-заповедном фонде. Ни в действующем Генеральном плане города, ни в проекте нового Генплана такого проекта нет. Однако о намерениях по этому поводу открыто говорят далеко не последние люди в столичной администрации, отметил А.ВАСИЛЮК.

«Остров Муромец – последняя большая сохранённая территория в архипелаге днепровских островов Киева. После окончания Великой Отечественной войны было решено, что лишенные зеленых зон жилищные районы Троещины и Оболони будут удовлетворять свои рекреационные потребности в парке «Дружбы народов» и на Муромце. Никогда здесь не планировали никакой застройки», - объяснил заместитель командира Дружины охраны природы города Киева Иван ПАРНИКОЗА.

По словам экологов, это уже не первая попытка застроить заповедные острова. Пока они направили мэрии Киева письмо с просьбой разъяснить, какие именно «рекреационные» работы планируют проводить на Муромце.

Машиностроение

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с работой завода «Петроник», который находится в городе Таврийск Каховского района Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ ознакомился с образцами продукции предприятия, а также процессом производства сельскохозяйственной техники.

После этого В.ЯНУКОВИЧ сел за руль одного из тракторов, которые производятся на предприятии.

Президенту также были продемонстрированы выставочные стенды производственных предприятий Херсонской области. В частности тех, которые специализируются на разработке и внедрении энергосберегающих технологий, а также сельскохозяйственных предприятий, выращивающих овощи и фрукты.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность в успешных перспективах развития овощеводства в области. Президент Украины дал задание председателю Херсонской областной государственной администрации Николаю КОСТЯКУ до сентября 2012 года ввести в строй оптовый рынок по продаже овощной продукции.

«Украинский рынок, близлежащие регионы, будут пользоваться вашими услугами», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, самое важное, чтобы цена продукции была конкурентоспособной.

*** Таврический завод «Петроник» производит фронтальные погрузчики, полуприцепы, грейдеры и трактора под торговой маркой PetroNick. В этом году предприятие начало разработку и внедрение в производство энергосберегающих котлов (мощность от 30 до 500 кВт), которые работают на отходах сельского хозяйства, а именно: соломе, шелухе подсолнуха, опилках и т.п. В рамках расширения основного направления производства «Петроник» в этом году также начал разработку и внедрение в производство пропашных колесных тракторов.

Химпром

Одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины ПАО «Азот» (г. Черкассы) задолжало энергоснабжающей компании ПАО "Черкассыоблэнерго" около 60 млн. грн. за потребленную электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил коммерческий директор "Черкассыоблэнерго" Константин ЛОГВИНЕНКО сегодня в ходе открытого заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергии.

По его словам, 28 июля работники облэнерго, находясь на территории предприятия, пытались ограничить энергоснабжение «Азота» до уровня экологической брони. Однако им воспрепятствовали представители химического предприятия.

На своем сегодняшнем заседании НКРЭ поручила "Черкассыоблэнерго" до 1 сентября урегулировать с потребителем вопросы погашения задолженности.

Справка УНИАН. Черкасское ПАО "Азот" - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Завод выпускает аммиачную селитру, аммиак, карбамид, карбамидно-аммиачную смесь, а также аммиачную воду и сульфат аммония.

Председатель Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ в начале марта 2011 года купил контрольный пакет черкасского "Азота" у бизнесмена Александра ЯРОСЛАВСКОГО.

Судебные разбирательства

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайства экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и ее защиты о приобщении к материалам уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года публикации Интернет-издания «Украинская правда» о вмешательстве в судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО Администрации Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после рассмотрения ходатайства, в котором Ю.ТИМОШЕНКО и ее защите также настаивали на привлечении журналистов в качестве свидетелей по делу.

«Публикации «Украинской правды» являются достаточно важным документом, чтобы понять сущность происходящего вокруг меня. Я также прошу суд обязательно учесть его при вынесении окончательного решения по результатам рассмотрения дела, а также приобщить журналистов в качестве свидетелей, которые бы давали показания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

После ознакомления с текстом ходатайства представитель государственного обвинения, прокурор Александр МИКИТЕНКО отметил, что нет оснований для удовлетворения этого ходатайства. «Статья 275 УПК определяет, что к делу могут быть приобщены только материалы относительно подсудимой и в пределах предъявленного обвинения. В данном случае документы не касаются требований этой статьи. Вопрос журналистского расследования относится к компетенции правоохранительных органов, поэтому оснований для удовлетворения ходатайства нет», - сказал он.

После обсуждения судья Р.КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайство, то есть приобщил к делу публикации «УП», но во всех других требованиях (приглашение журналистов в качестве свидетелей, исследование доказательств, учет публикации при вынесении окончательного решения суда и тому подобное) отказано, поскольку они, по мнению судьи, заявлены преждевременно.

Как сообщалось, 28 июля «Украинская правда» напечатала материал, в котором утверждалось, что Администрация Президента влияет на рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО. В качестве доказательства приводилось письмо одного из свидетелей по делу Ю.ТИМОШЕНКО - экс-заместителя генпрокурора Татьяны КОРНЯКОВОЙ, поступившее в редакцию.

Так, к письму, которое поступило в редакцию «Украинской правды» по электронной почте, был прикреплен Word-файл, в котором содержалось опровержение Т.КОРНЯКОВОЙ. В нем говорилось, что в материале «Еще один свидетель обвинения стал на сторону ТИМОШЕНКО» издание якобы исказило ее высказывания.

Журналисты заинтересовались происхождением этого пресс-релиза и установили, что создан он на компьютере, который относится к учреждению, которое скрыто под аббревиатурой STPU. STPU - это Администрация Президента Украины, откуда, в частности, приходят письма за подписью руководителя Главного управления доступа к публичной информации Администрации Президента Дениса ИВАНЕСКО.

«Получается, что пресс-релиз Т.КОРНЯКОВОЙ о том, что она в своих показаниях разоблачила Ю.ТИМОШЕНКО, был подготовлен на компьютере Администрации Президента», - сообщает «Украинская правда».

После этого Администрация Президента Украины решительно отвергла обвинения во вмешательстве в судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО и во влиянии на его участников.

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Печерский районный суд Киева приобщил к материалам уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО приговор суда Российской Федерации, вынесенный генералу российской армии Григорию ОЛЕЙНИКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение суд принял, рассмотрев соответствующее ходатайство стороны государственного обвинения.

В судебном решении отмечается, что генерал российской армии Г.ОЛЕЙНИК был осужден за превышение служебных полномочий при реализации контракта между Минобороны РФ и корпорацией «Единые энергетические системы Украины», которую в девяностых годах прошлого века возглавляла Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя ходатайство прокуроров, подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО также настаивала на том, чтобы это судебное решение было приобщено к материалам ее уголовного дела. Она отметила, что в приговоре Г.ОЛЕЙНИКУ четко указано, что он осужден за превышение служебных полномочий.

«Ни единого слова о взяточничестве или о незаконных действиях корпорации ЕЭСУ не сказано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она добавила, что превышение служебных полномочий генералом армии РФ является внутренним делом России.

Как сообщал УНИАН, 1 августа экс-министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, выступая в качестве свидетеля в суде, выразил убеждение, что газовые контракты с Россией в 2009 году были подписаны под давлением из-за долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) перед Министерством обороны России.

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Центральный райсуд Симферополя избрал подозреваемому в злоупотреблении служебными полномочиями руководителю Одесского морского транспортного порта Николаю ПАВЛЮКУ меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня.

Между тем прокуратура намерена снова задержать главу этого госпредпниятия.

В частности, после вынесения решения суда следователь, который отказался представиться журналистам, заявил: «Не расходимся! …В следственный отдел для составления документов».

В то же время Н.ПАВЛЮК заявил, что ему стало плохо, и представители суда вызвали скорую помощь. Через некоторое время медики покинули здание суда, а подозреваемого несколько людей в черных масках и камуфляжной форме вывели на улицу и посадили в легковой автомобиль.

Адвокат начальника морпорта Сергей ЕМЕЦ сказал журналистам, что его подзащитного отвезут в следственный отдел, где «будет извлечено третье уголовное дело». С.ЕМЕЦ выразил уверенность, что Н.ПАВЛЮКА снова задержат и отправят в изолятор временного содержания.

Сам Н.ПАВЛЮК заявил журналистам, что он ни в чем не виновен, а уголовные дела против него фабрикуются. «Поразительный факт беззакония», - подчеркнул глава Одесского морпорта.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма возбудила против Н.ПАВЛЮКА три уголовных дела по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям).

По данным адвоката Н.ПАВЛЮКА, прокуратура ссылается на материалы проверки Контрольно-ревизионного управления хозяйственной деятельности порта. «Между тем из акта ревизии вовсе не следует, что ПАВЛЮК что-то украл для себя. Это версия КРУ о якобы нанесенном ущербе государству. Кстати, юридический департамент Одесского порта уже обратился с исковым заявлением в Окружной административный суд Одесской области с просьбой признать недействительными акты проверки КРУ за 2005 год», - сказал С.ЕМЕЦ.

Погода

Завтра, 5 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, местами небольшой кратковременный дождь будет только в восточной части. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 8-13°, днем 18-23°, на Закарпатье до 28°; в южной части ночью 11-16°, на Южном побережье Крыма до 20°, днем 22-27°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 18-23°; в столице ночью 10-12°, днем - 20-22°.

Сегодня, 4 августа, температура воды в Черном море 22-26°, в Азовском море 25-28°; в Днепре возле Киева - 22°.

(УНИАН)