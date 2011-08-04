Киевское областное отделение АМКУ возглавил Александр Савицкий

Председателем Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) стал Александр САВИЦКИЙ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

До этого назначения А.САВИЦКИЙ возглавлял Государственную инспекцию по контролю за ценами Министерства экономического развития и торговли Украины.

Также работал первым заместителем начальника Госинспекции по контролю за ценами в городе Киеве, директором Департамента ценовой политики и ценового регулирования Минэкономразвития.