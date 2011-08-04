Киевское областное отделение АМКУ возглавил Александр Савицкий
15:25, 04 августа 2011Разное
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Председателем Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) стал Александр САВИЦКИЙ.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.
До этого назначения А.САВИЦКИЙ возглавлял Государственную инспекцию по контролю за ценами Министерства экономического развития и торговли Украины.
Также работал первым заместителем начальника Госинспекции по контролю за ценами в городе Киеве, директором Департамента ценовой политики и ценового регулирования Минэкономразвития.
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