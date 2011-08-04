Главное на 4 августа (вечер)

Финансы

Президент подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса Украины)».

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Президент вернул на доработку в Верховную Раду Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса Украины)».

Напомним, данный закон, принятый парламентом в июле 2011 года, содержит норму, которую Президент ранее признал неконституционной.

Как сообщили УНИАН в юридической фирме «КМ Партнеры», Президент в предложениях к НК от 2 декабря 2010 года, которые были в полном объеме приняты в парламенте, в частности, написал: «В кодексе предусмотрена обязанность налогоплательщика во время проверки давать объяснения по вопросам налогообложения (п. 81.3 ст. 81). Такая обязанность противоречит Конституции Украины, которой установлено, что никакое лицо не несет ответственность за отказ давать объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников (ст.63). Основным законом государства, таким образом, гарантировано право лица отказаться давать такие объяснения по любому вопросу, в том числе и по вопросам налогообложения».

С учетом этих обстоятельств из кодекса, по мнению Президента, необходимо было исключить нормы о введении законодательного принуждения для налогоплательщика давать объяснения по вопросам налогообложения. Вместо этого в кодексе необходимо закрепить право налогоплательщика отказываться от предоставления таких объяснений и предусмотреть законодательные гарантии этого права.

Данные нормы были закреплены в принятом в декабре прошлого года Налоговом кодексе.

В то же время, законом о внесении изменений в НК, принятым парламентом и направленным на подпись Президенту (законопроект №8217) в июле т.г., предусмотрено, что требование об объяснениях законодательно восстанавливается, в том же подпункте, откуда оно было удалено по предложению Президента (20.1.2). В частности, подпункт 20.1.2 изложен в следующей редакции: «20.1.2. при проведении проверок требовать... объяснения по вопросам, которые возникают во время проверок и касаются реализации полномочий органов государственной налоговой службы, установленных этим кодексом и другими законами Украины...».

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ПФУ выплатил пенсии за границей на 634,95 тыс. долл. и 453,85 тыс. евро

Пенсионный фонд Украины (ПФУ), согласно международным обязательствам, в январе-июне 2011 года обеспечил выплату пенсий 2372 гражданам, проживающим в 19 странах мира, на сумму 634,95 тыс. долл. США и 453,85 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.

Пенсионерам иностранных государств, проживающим в Украине, согласно международным договорам, в первом полугодии были выплачены пенсии на сумму 1,14 млн. долл. США и 170,67 тыс. евро. От ПФ Российской Федерации поступило 33,51 млн. руб. 2209 украинцам, которые работали в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Заграничным учреждениям Болгарии, Испании, Российской Федерации, Словакии, Венгрии, Чехии подготовлена и разослана 1291 справка о подтверждении страхового (трудового) стажа украинским гражданам, проживающим за рубежом.

ПФУ отмечает, что по итогам января-июня 2011 года выполнил свои международные обязательства по выплате пенсий за границу и иностранных пенсий в Украине.

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ТЭК

НКРЭ не планирует пересмотра "газовых" тарифов для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не планирует пересмотра тарифов на газ для населения теплокоммунэнерго до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава комиссии Сергей ТИТЕНКО.

«Не планируем», - сказал он.

Между тем, глава комиссии отметил, что по итогам третьего квартала регулятор пересмотрит предельные цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций с учетом прогнозной стоимости импортируемого газа в четвертом квартале.

Справка УНИАН. НКРЭ сохранила августовские цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на июльском уровне - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Цены были пересмотрены исходя из прогнозной стоимости импортного газа для Украины в третьем квартале на уровне 355-357 долл. за тыс. куб. м.

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«Нафтогаз Украины» выбрал ЗАО "УСАН" для оценки своих акций и ОВГЗ

НАК «Нафтогаз Украины» выбрала ЗАО «Украинско-Сибирское агентство недвижимости» (УСАН, г. Харьков) для оказания услуг по управлению портфелями ценных бумаг (услуги по определению экспертной стоимости (оценки) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и экспертной стоимости (оценки) акций компании).

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта – 2 августа 2011 года. Конечный срок заключения договора между сторонами - 1 сентября т.г.

Предложенная УСАН стоимость услуг – 96 тыс. грн. (с НДС), оценка должна быть проведена до конца 2011 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ЗАО «Украинско-Сибирское агентство недвижимости» известно тем, что в марте 2006 года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) отобрал эту компанию для инвентаризации имущества, используемого Черноморским флотом Российской Федерации.

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ЖКХ

Нацкомуслуг до конца года проверит тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг намерена проверить тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член Нацкомуслуг Юрий ХИВРИЧ.

"Мы должны до конца года по каждому предприятию-лицензиату знать, какая у него себестоимость, какие затраты и куда они идут. Сегодня у нас таких 193 предприятия теплоснабжения и 68 по воде", - сказал он.

Глава комиссии Валерий САРАТОВ уточнил, что по воде подлежат лицензированию комиссией 69 лицензиатов – это все города с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

«Этот рынок по воде мы закрываем на 80%, оставшиеся 20% лицензий выдают областные государственные администрации. Есть 299 лицензиатов по теплу, и мы из них закрываем 98,8%, то есть практически все те котельные, которые производят тепловую энергию больше чем 20 Гкал", - сообщил он.

По словам главы комиссии, из 69 лицензиатов по воде в комиссию обратилось 38, однако с учетом возвращенных некачественно подготовленных документов на рассмотрении комиссии остались документы 10 лицензиатов, а по теплу - 53 компании подали документы, из них на рассмотрении – 18.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

***

Нацкомуслуг до конца года проверит тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг намерена проверить тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член Нацкомуслуг Юрий ХИВРИЧ.

"Мы должны до конца года по каждому предприятию-лицензиату знать, какая у него себестоимость, какие затраты и куда они идут. Сегодня у нас таких 193 предприятия теплоснабжения и 68 по воде", - сказал он.

Глава комиссии Валерий САРАТОВ уточнил, что по воде подлежат лицензированию комиссией 69 лицензиатов – это все города с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

«Этот рынок по воде мы закрываем на 80%, оставшиеся 20% лицензий выдают областные государственные администрации. Есть 299 лицензиатов по теплу, и мы из них закрываем 98,8%, то есть практически все те котельные, которые производят тепловую энергию больше чем 20 Гкал", - сообщил он.

По словам главы комиссии, из 69 лицензиатов по воде в комиссию обратилось 38, однако с учетом возвращенных некачественно подготовленных документов на рассмотрении комиссии остались документы 10 лицензиатов, а по теплу - 53 компании подали документы, из них на рассмотрении – 18.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

***

Нацкомуслуг до конца года проверит тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг намерена проверить тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член Нацкомуслуг Юрий ХИВРИЧ.

"Мы должны до конца года по каждому предприятию-лицензиату знать, какая у него себестоимость, какие затраты и куда они идут. Сегодня у нас таких 193 предприятия теплоснабжения и 68 по воде", - сказал он.

Глава комиссии Валерий САРАТОВ уточнил, что по воде подлежат лицензированию комиссией 69 лицензиатов – это все города с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

«Этот рынок по воде мы закрываем на 80%, оставшиеся 20% лицензий выдают областные государственные администрации. Есть 299 лицензиатов по теплу, и мы из них закрываем 98,8%, то есть практически все те котельные, которые производят тепловую энергию больше чем 20 Гкал", - сообщил он.

По словам главы комиссии, из 69 лицензиатов по воде в комиссию обратилось 38, однако с учетом возвращенных некачественно подготовленных документов на рассмотрении комиссии остались документы 10 лицензиатов, а по теплу - 53 компании подали документы, из них на рассмотрении – 18.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

***

Агро

Гидрометцентр прогнозирует урожай зерна в объеме 44-45 млн. тонн

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году в объеме 44-45 млн. тонн (в весе после доработки).

Об этом УНИАН сообщили в Гидрометцентре.

Сообщается, что Гидрометцентр повысил свой предыдущий прогноз урожая (43,2 млн. тонн) за счет уточнения площадей под посевами в сторону увеличения.

По прогнозам специалистов ведомства, урожай озимой и яровой пшеницы составит 19 млн. тонн (в весе после доработки), ячменя – около 8-8,5 млн. тонн, ржи – 0,7 млн. тонн.

Урожай кукурузы ожидается на уровне 15 млн. тонн, при этом отмечается, что перспективы по этой культуре очень хорошие – посевы оптимально увлажнены и обеспечены теплом.

Относительно крупяных культур, по данным Гидрометцентра, урожай гречихи составит 0,3 млн. тонн, проса – 0,2 млн. тонн, гороха – 0,5 млн. тонн и овса – 0,6 млн. тонн.

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины урожай зерна в текущем году составит 47 млн. тонн.

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Минэкономразвития: повышение цен на алкоголь предотвратит производство и оборот фальсификата

Приведение уровня минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отечественные алкогольные напитки в соответствие с реальными расходами на их изготовление и реализацию будет способствовать предотвращению производства и обращения фальсификата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Сообщается, что действующий уровень минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков определен с учетом себестоимости их производства и реализации, акцизного сбора и других налоговых платежей, которые действовали в конце 2009 года. «Со времени последней коррекции уровня минимальных цен индекс цен производителей промышленной продукции составил 139,8%, а с учетом прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011 год на конец года этот показатель будет составлять 143%; цены на спирт этиловый и виноматериал, которые в структуре минимальных цен на алкогольные напитки занимают около 20%, выросли более чем в два раза; произошло увеличение ставок акцизного сбора, в частности на водку, ликероводочные изделия и вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л на 6,9%, коньяки - на 42,9% и т. п.», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что несоответствие действующего уровня минимальных цен на алкогольные напитки условиям рынка нивелирует главную цель их внедрения – предотвращение производства и оборота фальсифицированных подакцизных товаров.

Напомним, Кабмин Украины 3 августа т.г. принял решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного производства на 25-50%. Минимальная розничная цена на водку с около 17,96 грн. за пол-литра повышена до 26,10 грн., на коньяк 3 звезды – с 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – с 12 до 18 грн. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

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Транспорт/Связь

За Смоленскую катастрофу Туск отправил в отставку трех генералов и 10 офицеров

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК объявил об отставке трех генералов и десяти офицеров армии после выводов комиссии по расследованию авиакатастрофы, произошедшей в апреле 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Я принял быстрые решения, касающиеся увольнения тринадцати офицеров, трое из которых являлись генералами", - заявил Д.ТУСК на пресс-конференции

Самолет польского президента Л.Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. При посадке он зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто их них не выжил.

Как сообщал УНИАН, 29 июля польская правительственная комиссия после почти 14 месяцев расследования причин Смоленской авиакатастрофы представила свой окончательный отчет.

Польские эксперты заявили, что польскими пилотами и российскими диспетчерами был допущен ряд существенных ошибок.

Согласно заключению польских экспертов, главной причиной катастрофы Ту-154 стали ошибки пилотов, которые в последней фазе полета воспользовались радиовысотомером, а не барометрическим высотомером, и пытались уйти на “второй круг” в автоматическом режиме, что было невозможным на Смоленском аэродроме из-за отсутствия там радиомаяковой системы инструментального захода на посадку (ILS).

Польская комиссия также пришла к заключению, что диспетчеры аэродрома дезинформировали пилотов о правильности курса и приказали прекратить снижение самолета слишком поздно.

Межгосударственный авиационный комитет России в январе этого года возложил всю вину за катастрофу польского правительственного самолета на пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц на борту пытались посадить самолет “любой ценой”.

Польская комиссия не нашла подтверждения давления на пилотов, чтобы они сажали самолет, несмотря на сильный туман.

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УНИАН