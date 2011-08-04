Анонс на 5 августа

* Состоится брифинг на тему: «Обстоятельства аварий на шахтах "Имени Бажанова" и "Суходоольская-Восточная" и ход ликвидационных работ". В работе примет участие председатель Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности Украины Александр Хохотва.

* Пресс-конференция председателя ГНС Украины Виталия Захарченко. Темы пресс-конференции: Первые итоги введения туристического сбора: общий анализ по стране, области-рекордсмены по ставке туристического сбора, проблемные вопросы применения, когда платить - когда не платить - советы отдыхающим и налоговым агентам. Результаты деятельности ГНС Украины за январь-июль 2011 года.

* Пресс-конференция на тему: «Судьба курорта: нужен ли Украине «Еврорегион Арабат?». Будут рассматриваться вопросы организации и строительства уникального курорта мирового уровня на Арабатский стрелке, проект которого одобрен международными и отечественными специалистами по экологии и туризму. Участники: председатель Ленинской РГА АР Крым Владимир Степанов, зам.председателя Госслужбы туризма и курортов Дмитрий Заруба, директор научного центра развития туризма Министерства культуры Украины Елена Соколова, начальник ГУ коммунального хозяйства КГГА Дмитрий Новицкий, президент компании «Alphakat» (Германия) Кристиан Кох, гендиректор "Альфакат - Украина" Дмитрий Загария, президент компании «Caspian royal fish and caviar co., LLC.» Тарлан Миркадыров.

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