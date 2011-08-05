Медведев: снятие Грузией претензий к РФ по ВТО может начать восстановление отношений

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что снятие Грузией претензий к России на переговорах по Всемирной торговой организации может стать отправной точкой по восстановлению экономических и затем дипломатических отношений между странами.

Об заявил Президент РФ заявив в интервью Russia Today, грузинскому телеканалу "Первый информационный кавказский" и радиостанции "Эхо Москвы" в канун трехлетней годовщины российско-грузинского конфликта, передает РИА «Новости».

"Если под эту марку вступления в ВТО пытаются протолкнуть изменения политических реалий, то мы, конечно, на это не пойдем, и здесь даже ВТО не будет той ценой, которая может быть заплачена", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он подчеркнул, что если грузинское руководство проявит мудрость и изменит свою позицию относительно вступления России в ВТО, то "это может стать если не поворотной точкой, то точкой соприкосновения, вокруг которой могли бы дальше начать сначала восстановление торгово-экономических отношений, а потом, глядишь, и дипломатических отношений".

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, Грузия пытается протолкнуть, используя переговоры РФ по ВТО, решение своих проблем. Грузия желает контролировать пункты пропуска и "позвать туда ЕС".

При этом Президент отметил, что Россия готова предоставлять все документы о транзите товаров через территорию Абхазии и Южной Осетии в электронном виде, о чем была достигнута договоренность с Президентом Швейцарии. Эта же тема поднималась в разговоре с президентом США Бараком ОБАМОЙ.

3 августа Президент России Д.МЕДВЕДЕВ и Президент США Б.ОБАМА подробно обсудили в телефонном разговоре ситуацию в переговорном процессе по вступлению России во Всемирную торговую организацию.

*** Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года. В конце апреля 2008 года Грузия вышла из переговорного процесса по вступлению России в ВТО, протестуя против распоряжения Президента России о снятии экономических санкций в отношении Абхазии и Южной Осетии. После августовской войны 2008 года и признания Россией в одностороннем порядке независимости Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Переговоры по ВТО между Грузией и Россией были возобновлены в марте этого года при посредничестве Швейцарии.

ВТО - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.