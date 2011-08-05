ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В каких украинских банках хранится больше всего денег населения» пишет – к началу июля объем средств, которые украинцы доверили коммерческим банкам, достиг 302,2 млрд. грн. Почти четвертая часть всех этих денег хранится в одном финучреждении – ПриватБанке…

http://delo.ua/finance/v-kakih-ukrainskih-bankah-hranitsja-bolshe-vsego-deneg-naselenija-162263/

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Также «Дело» в публикации «Янукович подписал исправленный Налоговый кодекс» пишет – Президент подписал принятые изменения к Налоговому кодексу. Они коснулись практически всех разделов кодекса…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-ispravlennyj-nalogovyj-kodeks-162242/

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«Дело» в публикации «НКРЭ заморозит цены на газ для населения и телекоммунэнерго до 2012 года» пишет – Нацкомиссия регулирования электроэнергетики не планирует пересматривать действующие цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики до 2012 года. Об этом сообщил председатель НКРЭ Сергей Титенко…

http://delo.ua/business/nkre-zamorozit-ceny-na-gaz-dlja-naselenija-i-telekommunenergo-do-2-162244/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Реформе выдадут документы», в котором пишет – Кабмин потребовал от Минэнерго и НКРЭ до конца года принять все необходимые документы для реформирования газового рынка. Таким образом правительство пытается создать условия для привлечения кредитов европейских финансовых структур на модернизацию ГТС. В Минэнерго отмечают, что главное условие для реформы – повышение цены газа для населения и ТКЭ до экономически обоснованного уровня. Без этого европейские банки не выдадут "Нафтогазу" необходимые кредиты, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1691381

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Крупным не повезло», в котором пишет – Счетная палата признала неэффективной деятельность специализированных налоговых инспекций для крупных плательщиков, поскольку они не смогли охватить все большие предприятия страны и, как следствие, увеличить уплату налогов. В Государственной налоговой службе уверяют, что выбирать место обслуживания – это право плательщика. По словам экспертов, компании неохотно идут на перерегистрацию, так как имеют тесные контакты с региональными налоговиками…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1691376

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Газета «Сегодня» в публикации «К экс-главе Ильичевского порта из-за растраченных 65 миллионов претензий нет» пишет – как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в отношении каких-либо конкретных лиц, в частности Лавриненко, обвинений не выдвигалось…

http://www.segodnya.ua/news/14274762.html

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Также «Сегодня» в публикации «Война за Януковича» пишет – главным скандалом последних дней стало письмо интеллигенции Президенту…

http://www.segodnya.ua/blogs/korotkovblog/14274742.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Регионалы откажутся от «медвежьей услуги» МВФ?» пишет – Азаров заявил, что ситуация на мировом рынке заставляет особо осторожно относиться к внешним заимствованиям. Слова премьера - сигнал тому, что от транша МВФ Украина готова отказаться, непопулярные требования Фонда могут сорвать планы власти на парламентские выборы?..

http://economics.unian.net/rus/detail/97691

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Энергетические законы: Президент против ВР» пишет – Янукович ветировал сразу пять законов, принятых ВР. Основные среди них касаются ТЭК. Либо Президент встал на путь реформирования отрасли, либо депутаты избрали ошибочные методы ее оздоровления...

http://economics.unian.net/rus/detail/97745

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Мировой финансовый рынок пережил худший день с октября 2008 г.» пишет – большинство фондовых индексов 4 августа рухнили: Dow Jones Industrial потерял 2,6%, S&P 500 — 2,8%, сводный европейский индекс STOXX 600, английский FTSE 100 и немецкий DAX — 3,4%. Нефть Brent подешевела на 2,6% — до $110,2 за баррель (на 20.30 МСК). Одним из немногих рынков, закрывшихся в плюсе, стал японский (Nikkei 225 прибавил 0,2%) — благодаря действиям Банка Японии…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1333676/strah_pobezhdaet

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Также «Ведомости» в публикации «Структуры «Газпрома» потратят 14 млрд руб. на новый выставочный комплекс в Петербурге» пишут – группа «Эталон» получила один из крупнейших подрядов на строительном рынке Петербурга. За 14 млрд руб. она построит 200 000 кв. м конгресcно-выставочных и гостиничных площадей по заказу структур «Газпрома»…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1333701/vystavka_etalona

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Издание «Известия» в публикации «На рекламу российских дорог потратят 62 миллиона» пишет – Росавтодор расскажет всей стране, какие замечательные в России дороги и как активно идет строительство новых. Обойдется PR одной из двух российских бед в 62 млн рублей. Эти деньги Росавтодор собирается потратить за полгода…

http://www.izvestia.ru/news/496537

(УНИАН)