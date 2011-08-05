Торговая война с Украиной ударит по экономике РФ - письмо экспертов Путину

Группа российских экономистов обратилась с письмом к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ с предостережением, что торговая война между Россией и Украиной ударит по экономикам двух стран.

Как пишет российская газета «Комсомольская правда», Михаил ХАЗИН, Николай ПЕТРАКОВ, Олег БОГОМОЛОВ, Михаил СИМЧЕРА, Михаил ДЕЛЯГИН и Виктор ГЕРАЩЕНКО считают, что в результате российских мер по ограничению доступа украинских товаров на рынок стран Таможенного союза экономическая ситуация на Украине резко обострится. В сочетании с высокими ценами на энергоносители это может привести к дефолту Украины, что рикошетом ударит и по самой России. Об этом говорится в письме «Макроэкономический и геополитический сценарий развития событий в случае усугубления кризиса торгово-экономических отношений между РФ и Украиной».

По мнению экономистов, обострение отношений между Россией и Украиной не принесет пользы обоим государствам. К числу негативных последствий для Украины эксперты относят потерю рынка Таможенного союза для украинских производителей металла и металлопродукции, мясомолочной промышленности. Особенно мрачную картину рисуют они в сфере энергетики. Эксперты отмечают, что в случае роста цен на нефть и газ перед властью Украины встанет вопрос о сохранении «самодостаточности» топливно-энергетического комплекса, что является крайне важным аспектом социальной стабильности на Украине. «Вероятность дефолта Украины станет реальной в той же степени, в какой будет повышаться цена на природный газ и нефть», - пишут они В.ПУТИНУ.

Однако в этом ученые видят негативные – политические и экономические – последствия для России. К ним они относят «возможный реванш правонационалистических сил в Украине, которые обвинят Россию в экономическом и политическом шантаже, шовинизме, давлении». Воспользуются кризисом и правые силы в ЕС, которые давно выступают за ослабление позиций России в Европе. Подключиться к конфликту может и часть деловых кругов Евросоюза, заинтересованных в демонополизации поставок российского природного газа, в принуждении Кремля в подписании Энергетической хартии. Оживится и внутренняя оппозиция в РФ, которая давно выискивает неудачи власти и обвиняет ее в ошибочной внешней политике, в том числе и в отношении Украины. Обострение социально-экономической ситуации в Украине может перенестись по принципу домино и на сопредельные территории России, убеждены экспернты.

«Россия не использовала массу возможностей для привлечения Украины к ТС, - считает один из авторов письма, экс-директор Института статистики РАН М.СИМЧЕРА. – Снижая цены на газ и нефть для украинских товаропроизводителей, российское руководство пошло бы навстречу и российским потребителям. При снижении цены на энергоносители, упали бы и цены на сельскохозяйственную продукцию Украины. При грамотной ценовой политике на энергоносители, Украина и Беларусь смогли бы на 75% обеспечить Россию продуктами питания», - полагает эксперт.

Выходом из создавшейся ситуации эксперты считают продолжение переговоров по присоединению Украины к Таможенному союзу. Однако взяться за это дело должны не политики, а эксперты в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, убеждены ученые.