Премьер-министром Таиланда избрана сестра лидера оппозиции

Йинглак ЧИНАВАТ, младшая сестра лидера таиландской оппозиции и бывшего премьера Таксина ЧИНАВАТА, большинством голосов избрана в пятницу премьер-министром страны на заседании палаты представителей таиландского парламента, сообщает РИА «Новости».

Сорокачетырехлетняя Й.ЧИНАВАТ занялась политической деятельностью около полугода назад. До этого она являлась одним из самых успешных менеджеров семейной бизнес-импении ЧИНАВАТОВ, которую в 90-е годы прошлого столетия построил ее старший брат Таксин.

Ставя Й.ЧИНАВАТ во главе избирательной кампании созданной им партии "Пхыа Тхаи" ("Для Таиланда"), которая была основной оппозиционной силой в последние два года, Т.ЧИНАВАТ, который с 2007 года находится в эмиграции, назвал сестру своим "клоном"и заявил, что она сможет руководить страной не хуже его самого.

Т.ЧИНАВАТ, пришедший в политику в конце 1990-х годов, дважды подряд, в 2001 и 2005 годах одерживал убедительную победу на выборах и избирался премьер-министром Таиланда. В 2006 году его правительство сверг военный переворот, а в 2007 году он был заочно приговорен к двум годам тюремного заключения за "инсайдерскую" сделку с недвижимостью, которую его жена совершила в период его полномочий.

Экс-премьер проживает в ОАЭ и Черногории и оттуда руководит своими сторонниками в Таиланде.

На парламентских выборах 3 июля этого года сторонники Т.ЧИНАВАТА во главе с Йинглак одержали полную победу, получив более половины парламентских мест.