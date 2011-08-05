Главное на 5 августа (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Группа российских экономистов обратилась с письмом к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ с предостережением, что торговая война между Россией и Украиной ударит по экономикам двух стран.

Как пишет российская газета «Комсомольская правда», Михаил ХАЗИН, Николай ПЕТРАКОВ, Олег БОГОМОЛОВ, Михаил СИМЧЕРА, Михаил ДЕЛЯГИН и Виктор ГЕРАЩЕНКО считают, что в результате российских мер по ограничению доступа украинских товаров на рынок стран Таможенного союза экономическая ситуация на Украине резко обострится. В сочетании с высокими ценами на энергоносители это может привести к дефолту Украины, что рикошетом ударит и по самой России. Об этом говорится в письме «Макроэкономический и геополитический сценарий развития событий в случае усугубления кризиса торгово-экономических отношений между РФ и Украиной».

По мнению экономистов, обострение отношений между Россией и Украиной не принесет пользы обоим государствам. К числу негативных последствий для Украины эксперты относят потерю рынка Таможенного союза для украинских производителей металла и металлопродукции, мясомолочной промышленности. Особенно мрачную картину рисуют они в сфере энергетики. Эксперты отмечают, что в случае роста цен на нефть и газ перед властью Украины встанет вопрос о сохранении «самодостаточности» топливно-энергетического комплекса, что является крайне важным аспектом социальной стабильности на Украине. «Вероятность дефолта Украины станет реальной в той же степени, в какой будет повышаться цена на природный газ и нефть», - пишут они В.ПУТИНУ.

Однако в этом ученые видят негативные – политические и экономические – последствия для России. К ним они относят «возможный реванш правонационалистических сил в Украине, которые обвинят Россию в экономическом и политическом шантаже, шовинизме, давлении». Воспользуются кризисом и правые силы в ЕС, которые давно выступают за ослабление позиций России в Европе. Подключиться к конфликту может и часть деловых кругов Евросоюза, заинтересованных в демонополизации поставок российского природного газа, в принуждении Кремля в подписании Энергетической хартии. Оживится и внутренняя оппозиция в РФ, которая давно выискивает неудачи власти и обвиняет ее в ошибочной внешней политике, в том числе и в отношении Украины. Обострение социально-экономической ситуации в Украине может перенестись по принципу домино и на сопредельные территории России, убеждены экспернты.

«Россия не использовала массу возможностей для привлечения Украины к ТС, - считает один из авторов письма, экс-директор Института статистики РАН М.СИМЧЕРА. – Снижая цены на газ и нефть для украинских товаропроизводителей, российское руководство пошло бы навстречу и российским потребителям. При снижении цены на энергоносители, упали бы и цены на сельскохозяйственную продукцию Украины. При грамотной ценовой политике на энергоносители, Украина и Беларусь смогли бы на 75% обеспечить Россию продуктами питания», - полагает эксперт.

Выходом из создавшейся ситуации эксперты считают продолжение переговоров по присоединению Украины к Таможенному союзу. Однако взяться за это дело должны не политики, а эксперты в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, убеждены ученые.

ТЭК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает возможности расторжения газовых соглашений 2009 года через суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, во время дачи показаний в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«Правительство рассматривает возможность расторжения этого контракта через суд, но такое решение еще не принято», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, такое решение является очень ответственным и прежде чем обращаться в суд, нужно быть уверенным в результате.

«Мы все же надеемся путем переговоров добиться снижения цены», - заявил Н.АЗАРОВ.

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Состояние некоторых горняков, пострадавших вчера от взрыва на шахте «Краснокутская» госпредприятия «Донбассантрацит», оценивается как тяжелое.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации Геннадий БУНЕЕВ, сообщает пресс-служба ОГА.

«Сейчас в областной клинической больнице проходят курс лечения 20 человек. Еще двое были направлены в ожоговый центр Донецка. Больные, находящиеся как в Луганске, так и в Донецке, обеспечены медикаментами и уходом в полном объеме», – подчеркнул он.

Г.БУНЕЕВ отметил, что состояние некоторых горняков медики оценивают как тяжелое. Однако, подчеркнул он, все они стабильны.

«Врачи делают все возможное для их спасения», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 августа, из-за вспышки метана на обособленном подразделении «Шахта «Краснокутская» ГП «Донбассантрацит» пострадали 23 горняка. Один из горняков скончался вчера в больнице Красного Луча.

Всего на момент аварии в шахте находились 224 человека, на аварийном участке – 37.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отстранил от выполнения обязанностей директора шахты «Краснокутская» до принятия решения комиссией, расследующей причины аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, также с работы уволен заместитель главного инженера шахты по технике безопасности.

Как сообщает пресс-служба Минэнергоугля, по предварительным данным, авария на шахте «Краснокутская» произошла из-за «неправильного инженерного решения, которое привело к нестабильности системы вентиляции, а также из-за низкой трудовой дисциплины на шахте».

Как сообщал УНИАН, по информации МЧС Украины умер один из горняков, пострадавших в результате вспышки метана на шахте «Краснокутская» в Луганской области.

Всего в результате аварии пострадали 23 горняка. По последним данным, четверо из них были в тяжелом состоянии, 19 - в состоянии средней тяжести.

Справка УНИАН. Вспышка метана на шахте «Краснокутская» в городе Красный Луч Луганской области случилась 4 августа в 11.40.

По данным МЧС, авария произошла на горизонте 155 метров во время демонтажа лавы пласта, при включении лебедки.

Всего на момент аварии в шахте находились 224 человека, на аварийном участке – 37.

Работы на шахте не прекращались.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Специалисты не исключают, что вчерашний взрыв метана на шахте «Краснокутская» в Луганской области мог произойти в результате курения горняков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины Виктор ШАЙТАН заявил сегодня на брифинге в МЧС.

Он напомнил, что 4 августа на шахте «Краснокутская» госпредприятия «Донбассантрацит», произошла вспышка метана, в результате которой пострадали 23 горняка.

Отвечая на вопрос, есть ли на сегодняшний день предварительное заключение о причинах этой аварии, В.ШАЙТАН сказал, что Госгорпромнадзор создал специальную комиссию по расследованию причин взрыва, представители которой на данный момент обследуют место ЧП.

В.ШАЙТАН отметил, что во время обследования в шахте были найдены несколько пачек сигарет.

Он добавил, что вероятной причиной взрыва газа могло стать курение в шахте.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 августа, в результате взрыва метана на шахте «Краснокутская» ГП «Донбасантрацит» пострадали 23 горняка. Один из горняков умер вчера в больнице Красного Луча.

По данным МЧС, авария произошла на горизонте 155 метров во время демонтажа лавы пласта, при включении лебедки.

Всего на момент аварии в шахте находились 224 человека, на аварийном участке – 37.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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5 или 6 августа экспертная комиссия обнародует официальные заключения о причинах аварий на шахтах Суходольская-Восточная и имени Бажанова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге в МЧС сообщил первый заместитель Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины Виктор ШАЙТАН.

По его словам, что касается аварии на шахте Суходольская-Восточная, сегодня или завтра экспертная комиссия завершит свое расследование и предоставит официальные заключения о причинах аварии.

После этого председатель комиссии Юрий БОЙКО соберет весь ее состав на заседание, на котором, по словам первого заместителя председателя Госгопромнадзора, будут сделаны выводы с этой аварии.

По словам В.ШАЙТАНА, то же касается и аварии на шахте имени Бажанова.

Он отметил, что экспертные заключения относительно этой аварии уже готовы, однако комиссия по этому поводу еще не заседала.

Он напомнил, что авария на этой шахте произошла в результате внезапного разрушения копра шахты. В соответствии с заключениями комиссии, отметил В.ШАЙТАН, это произошло в результате нескольких факторов. Он напомнил, что копр был введен в эксплуатацию еще в 1960 году. И соответственно он серьезно изношен.

Также, отметил В.ШАЙТАН, в 1991 году на этом копре была заменена часть оборудования на более тяжелое, что соответственно увеличило нагрузку на сам копр. Также, отметил он, на поверхности копра образовались трещины, которые годами уменьшали его морозоустойчивость в зимний период.

По словам В.ШАЙТАНА, эти и ряд других факторов и привели к аварии.

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошел взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» (Луганская область), в результате которого 26 горняков погибли, два пострадали.

В тот же день в Макеевке на шахте имени Бажанова (Донецкая область) обрушился башенный копр, погибли 11 шахтеров и четверо – пострадали.

Фондовый рынок

Украинский фондовый рынок обвалился вслед за мировыми рынками. Так, индекс Украинской биржи, по состоянию на 11:40, обвалился на 3,78% - до 2123,91 пунктов, сообщает сайт биржи.

Индекс ПФТС снизился на 1,49 % - до 850,34 пунктов.

Как сообщал УНИАН, с открытием сегодняшних торгов на торговых площадках Европы биржевые индексы стали снижаться вслед за американскими индексами, которые рухнули накануне. Так, индексы Dow и S&P снизились в четверг, 4 августа, более чем на 4%, а Nasdaq лишился 5%.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9950/7,9980, к 12:00 цены снизились 7,9910/7,9925 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2821/24, к 12:00 цены поднялись 0,2826/29. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 28,2751(+0,3481).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4125/27, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,2985/11,3050, к 12:00 цены ушли вверх 11,3020/11,3080.

Банки

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций SSB No.1 PLC, имеющих ограниченный регресс на эмитента, на сумму 200 млн. долл. со ставкой 8,25% финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, облигации консолидируются и образуют единую серию с существующим выпуском облигаций на сумму 500 млн. долл. со ставкой 8,25% и погашением в марте 2016 г. Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования кредита в долларах США для ОАО «Государственный Ощадный Банк Украины» («Ощадбанк»).

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 72,452 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 49,452 млрд. грн., обязательства – 55,055 млрд. грн., уставный капитал – 14,496 млрд. грн., собственный капитал – 17,396 млрд. грн.

«Ощадбанк» в первом полугодии 2011 года сократил чистую прибыль на 32% против показателя аналогичного периода 2010 года – до 247 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

Налоги

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс опубликован в сегодняшнем выпуске газеты «Голос Украины» (№144).

Согласно документу, закон вступит в действие с завтрашнего дня, кроме отдельных норм.

Законом в частности устанавливается, что налогоплательщик во время проведения документальных плановых и внеплановых выездных проверок не имеет права предоставлять уточняющие расчеты к предоставленным ранее декларациям. Кроме того, налогоплательщик, который действовал согласно консультации налогового органа, не может быть притянут к ответственности.

Документом также устанавливается, что до введения в действие положений относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности малого бизнеса не проводятся фактические проверки физлиц-предпринимателей, которые не зарегистрированы плательщиками НДС, и юрлиц, которые работают по упрощенной системе налогообложения с включением НДС в единый налог.

Также закон предусматривает, что в случае уменьшения суммы полученного дохода за предыдущий квартал текущего года более чем на 20% по сравнению с расчетной ожидаемой суммой, он имеет право сократить сумму авансового платежа, которая подлежит уплате в последующий период, пропорционально уменьшению суммы дохода.

Согласно закону, освобождается от налогообложения прибыль предприятий топливно-энергетического комплекса в рамках фактических расходов, которые не превышают общую годовую сумму: предусмотренных инвестиционными программами, одобренными органом, который осуществляет госрегулирование в сфере электроэнергетики и на рынке природного газа, на капитальные вложения по строительству электрических сетей, станций, магистральных газопроводов, подземных хранилищ газа, в том числе сумм, направленных на возврат кредитов для финансирования этих целей; предусмотренных проектами, финансирование которых осуществляется за счет субъектов природных монополий, производителей электрической, тепловой энергии согласно решениям Кабмина; расходов в рамках инвестиционной составляющей.

Кроме того, документ продлит действие сниженных акцизов на бензин и дизельное топливо до 31 августа 2011 года.

Транспорт

Специалисты «Укрзализныци» и ОАО «Российские железные дороги», в ходе встречи, которая состоялась в Киеве 2 августа, проработали проект Соглашения о единой системе управления и использования парка грузовых вагонов.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», делегацию ОАО РЖД возглавил вице-президент Салман БАБАЕВ, а «Укрзализныци» - заместитель генерального директора Петр НАУМЕНКО.

Стороны согласовали между собой редакцию, в которой будет изложен проект Соглашения для подписания на очередном заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Проект Соглашения будет направлен всем железнодорожным администрациям - членам Совета для совместной доработки. Единая система управления и использования парка грузовых вагонов будет включать не только технические и технологические аспекты, но и правовые и финансовые.

Также в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы подготовки к внедрению электронного документооборота при перевозке грузов между ОАО РЖД и «Укрзализныцей» и определили задачи для совместной рабочей группы. В частности, стороны обменялись информацией о ходе внедрения электронных перевозочных документов, дали задание рабочей группе проанализировать существующий электронный обмен данными между ОАО РЖД и «Укрзализныцей». Для отработки принципов взаимодействия по электронному документообороту определили исследовательский полигон Харьков сортировочный - Казачья Лопань - Белгород.

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«Укрзализныця» до 1 октября 2011 года примет решение о комплексной Программе обеспечения жильем работников железнодорожной отрасли и определится с путями ее финансирования, рассмотрев предложения банков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центр «Укрзализныци», такую задачу поставил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК на заседании Совета «Укрзализныци» 3 августа.

Гендиректор поручил до 1 октября на всех железных дорогах провести мониторинг существующей ситуации с жилищным обеспечением и очередями на жилье, провести ревизию собственного незавершенного строительства, сделать качественную ревизию существующих жилых площадей и помещений, которые могут быть переоборудованы под жилые. Мониторинг будет проводиться с целью рассмотрения всех вариантов увеличения жилого фонда - в том числе путем переоборудования под жилье существующих помещений, их кардинальной перестройки, оптимизации существующих площадей с высвобождением пригодных для переоборудования под жилье.

Для реализации Программы обеспечения жильем своих сотрудников во всех регионах Украины «Укрзализныця» ищет банк - единого генерального партнера. Глава железнодорожной отрасли заявил о готовности рассматривать любые предложения относительно выкупа готового жилья, инвестирования в незавершенное строительство на максимальной стадии готовности, выкупа так называемых "замороженных" проектов, и других форм и методов участия в проектах жилищного строительства.

"Мы должны нашим очередникам и перспективной молодежи дать возможности выбрать варианты финансирования жилищного строительства, поэтому железной дороге должны дать свои предложения по вариантам финансирования жилищной программы. Таким образом мы закрепим перспективных молодых специалистов, кардинально обновим кадровый потенциал отрасли. Наши очередники должны быть убеждены, что их очередь на жилье не перейдет в наследство следующим поколениям, а молодые кадры - иметь уверенность в том, что железнодорожная отрасль, в случае заинтересованности в работе профессионального специалиста, создаст ему и его семье надлежащие жилищные условия и выступит надежным партнером для такого работника в вопросах приобретения жилья ", - сказал В.КОЗАК.

По его словам, сегодня на ж/д на квартирном учете - свыше 16 тыс. семей, однако в действительности потребность в жилье намного больше.

«Молодые перспективные специалисты по такой квартирной очереди просто не имеют шансов получить собственное жилье или улучшить свои условия проживания. Поэтому они не видят для себя смысла даже становиться в такие очереди. Ветераны отрасли, соответственно, очередь на жилье могут передавать по наследству. Это не грустная шутка, это наша реальность. Поэтому выработка нового концептуального подхода к решению жилищного вопроса на железнодорожном транспорте - задача № 1», - подчеркнул гендиректор.

В.КОЗАК отметил, что существующие финансовые возможности железных дорог и очереди на жилье ставят молодых перспективных специалистов практически в безвыходную ситуацию. Гендиректор также сказал, что проблема обеспечения жильем - одна из наиболее острых в целом в Украине и решать ее нужно как можно быстрее. «Забота о ветеранах отрасли и кардинальное обновление кадрового потенциала отрасли - это те приоритетные задачи, стоящие перед нами. Мы должны выбрать и утвердить структурные, финансовые и юридические механизмы системного, эффективного, быстрого решения жилищной проблемы, запустить системные механизмы обеспечения жильем наших сотрудников», - заявил В.КОЗАК.

Справка УНИАН. В настоящее время на железных дорогах Украины на квартирном учете состоит 16 132 семьи, в том числе: на Донецкой – 2 904, Львовской – 2 737, Одесской – 1 954, Южной – 2 133, Юго-Западной – 3 881, Приднепровской – 2 523.

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Прямые убытки авиакомпании «Аэросвит» в результате забастовки пилотов самолетов «Боинг-737» составили уже около 100 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам и.о. гендиректора авиакомпании Александр АВДЕЕВ.

По его словам, эти средства были потрачены на отправку пассажиров рейсами других авиакомпаний, на питание, гостиницы, аренду в аэропорту «Борисполь» VIP-зала. «Это прямые убытки, которые мы могли посчитать. По нашим расчетам, эта цифра уже на сегодня составляет порядка 100 тыс. долл. Вторая часть убытков – это то, что нам предстоит вложить, чтобы вернуть имя и уладить все вопросы, связанные с жалобами пассажиров», - сказал он. По его словам, жалобы уже начали поступать. «Я затрудняюсь назвать количество, но это только начало», - отметил А.АВДЕЕВ. По его данным, в целом, только в «Борисполе» с неудобствами в той или иной степени столкнулись более 6 тыс. пассажиров.

При этом он сказал, что только прямой ущерб, понесенный авиакомпанией, не считая репутационных потерь, намного превышает расходы «АэроСвита» для удовлетворения финансовых потребностей протестующих пилотов.

Как уточнил А.АВДЕЕВ, в целом бастовало около 40 пилотов – 30% от пилотов «Боингов-737». Он также сказал, что речь не шла о задержке всех выплат пилотам, а только их части – порядка 15-18% от всей зарплаты. Средняя зарплата пилота составляет 50-60 тыс. грн.

По данным компании, в целом акция протеста 1 августа длилась 8 часов – с 6 до 14.00. В связи с этим были отменены рейсы Киев-Прага, задержаны 9 регулярных рейсов «АэроСвита», а также 4 рейса авиакомпаний-партнеров. При этом эти задержки в свою очередь 1-2 августа привели к последующему нарушению графика выполнения около 70 рейсов.

По словам А.АВДЕЕВА, об акции не предупредили и перед проведением акции никаких требований, что позволило бы избежать прекращения полетов, не выдвигали. Как отметил он, администрация авиакомпании осуждает проведение акции протеста в подобной форме, в то же время, «АэроСвит» выполнил все требования, чтобы и дальше не срывались полеты. Как отмечают в компании, судя по синхронному отказу пилотов «Боинг-737» от выполнения полетов сразу из 8 городов, акция была заранее спланирована профсоюзом «Лига Линейных пилотов». А.АВДЕЕВ сообщил, что по результатам переговоров подписан меморандум о выплате задолженностей за июнь, задолженности по выслуге лет за 2008-2009 гг., задолженности, связанной с оплатой труда вторых пилотов «Боинг-737». Кроме того, компания обязалась не применять к инициаторам акции каких-либо мер воздействия.

Напомним, в связи с акцией протеста пилотов самолетов Боинг-737 в понедельник, 1 августа, в первой половине дня не были своевременно отправлены до 5% рейсов "АэроСвита".

Автопром

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», которое входит в состав корпорации «Богдан», подписало контракт с КП «Киевпасстранс» на поставку 202 троллейбусов «Богдан» в период с октября 2011 года по октябрь 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что финансирование контракта осуществляется за средства Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно контракту. коммунальный перевозчик столицы получит 105 троллейбусов «Богдан Т901» (18 метров) и 97 троллейбусов «Богдан Т701» (12 метров).

Сумма контракта составляет около 46 млн. евро.

Как сообщалось, 14 июля Киевский горсовет разрешил столичной горадминистрации привлечь кредит на 350 млн. грн. для закупки 77 сочлененных низкопольных троллейбусов.

Согласно подписанным украинским правительством меморандумам с производителями автотехники, ООО «ЛАЗ» является основным поставщиком городского транспорта (автобусов и троллейбусов) в города, принимающие финальную часть Евро-2012, корпорация «Богдан» – основным поставщиком туристического транспорта и резервным – городского.

Напомним, сегодня корпорация «Богдан» имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных автобусопроизводителей. Техника компании представлена абсолютно во всех классах: от особо малого, до сверхбольшого.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Строительство

В январе-июне 2011 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с маем 2011 года в июне стоимость строительно-монтажных работ выросла на 0,09%. С начала года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 9,2%.

В Госстате отметили, что за 6 месяцев т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, по строительству нежилых зданий – на 17,5%, по строительству транспортных сооружений – на 24,2%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 17,7%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 26,8%, по строительству других инженерных сооружений – на 17,4%.

Справка УНИАН. В 2010 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8%, по сравнению с 2009 годом, в 2009 году - на 11,3%, по сравнению с 2008 годом, в 2008 году - на 35,3%, по сравнению с 2007 годом.

Судебные разбирательства

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО даст показания по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году после возвращения из отпуска.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

Она сказала, что 28 июля в адрес В.ЮЩЕНКО поступило сообщение о необходимости прибыть в Печерский районный суд Киева и дать показания по делу в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. Но в связи с тем, что экс-президент находится в плановом отпуске за пределами Украины, он не смог этого сделать. Соответствующее ходатайство 29 июля направил на имя судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА адвокат В.ЮЩЕНКО, сообщила пресс-секретарь экс-президента.

“Виктор Андреевич находится в отпуске, как и каждый человек он имеет право на это. Как только В.ЮЩЕНКО вернется в Украину, он сможет прийти в суд и дать показания. В.ЮЩЕНКО никоим образом не планирует уклоняться от дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и готов сотрудничать”, - сказала И.ВАННИКОВА.

Она сообщила, что, ориентировочно, В.ЮЩЕНКО вернется в Украину после 15 августа.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 2011 года судья Р.КИРЕЕВ постановил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно установления места жительства бывших Президента Украины В.ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Богдана СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ранее, когда Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокат подавали ходатайство об установлении места жительства В.ЮЩЕНКО, В.ПИНЗЕНИКА, Б.СОКОЛОВСКОГО и А.ШЛАПАКА, Р.КИРЕЕВ отметил, что суд неоднократно направлял повестки о вызове этим лицам, но они не являются в суд.

Погода

6 августа в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается малооблачная погода, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, будет преобладать ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°; днем 20-25°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 27°.

В Киеве и области будет малооблачно, без осадков. Температура по области ночью 9-14°, днем 20-25°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

5 августа температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 23-26°; в Днепре возле Киева 22°.

(УНИАН)