Россия демонстрирует бестактность, ставя ультиматум по вступлению Украины в ТС – российский эксперт

Россия демонстрирует по отношению к Украине неграмотное и бестактное поведение, выставляя ультиматум по поводу присоединения к Таможенному союзу.

Об этом в комментарии УНИАН заявил российский экономист, президент компании экспертного консультирования "Неокон" Михаил ХАЗИН.

«Нас беспокоит, что отношения с Украиной заходят в тупик. Я и мои коллеги считаем, что дезинтеграционные процессы ударят как по экономике Украины, так и России. По Украине больше, ее экономика слабее, но и Россия не останется в стороне. Давайте говорить откровенно: Украину не ждут в ЕС. Как только Киев пытается идти в сторону Европы, а это было и при ЮЩЕНКО, Европа сразу предъявляет новые требования, откладывает на будущее принятие принципиальных решений», - отметил эксперт.

Он считает неприемлемым, когда Россия фактически выставляет Украине ультиматум: либо Таможенный союз либо зона свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

«Россия в данном вопросе повела себя неграмотно. Мы могли бы найти пути для сближения. Если речь идет о самолетах - давайте продвигать совместные программы самолетостроения. Или вертолетостроения. Должны быть реальные программы, и под них нужно выстраивать в Украине элитные группировки. Тогда они начнут поддерживать идею сближения с Россией. Без этого - никак», - считает М.ХАЗИН.

По его мнению, украинская власть, со своей стороны, не стремится наладить взаимное сотрудничество и популяризировать идеи общего экономического пространства с соседями.

«Проблема Украины в том, что верхи и не пытаются объяснить народу, что сближение с Россией экономически выгодно для страны. Социологические опросы говорят о другом: простые люди за углубление сотрудничества с Россией. А политики предпочитают замалчивать эту тему. Не говорят они и о том, что Евросоюзу не до Украины - надо спасать экономики Греции, Португалии, Испании, Италии. Реальность через два-три года все расставит на свои места: Украина развернется к Таможенному союзу. Не поздно ли будет? Россия за это время может ужесточить таможенный режим, как со странами ЕС. Потери Украины в этом случае составят примерно 6-8 миллиардов долларов ежегодно. А это порядка 5% ВВП», - отметил М.ХАЗИН.

Кроме того, по мнению эксперта, зона свободной торговли с ЕС нанесет прямой вред экономике Украины. «Украина окажется один на один с крупными и развитыми конкурентами, борьба с которыми в ряде отраслей выйдет не в ее пользу. Надо учитывать и то, что вступление Украины в ЗСТ с ЕС подорвет высокотехнологичное производство и сельское хозяйство. В зоне ЗСТ у вас конкурент - Турция. Турецкое продовольствие уже вытесняет местного производителя по всему юго-востоку Европы. Не избежит этого и Украина», - сказал М.ХАЗИН.

Он также считает безосновательными мнения некоторых экспертов о том, что для Украины от вступления в Таможенный союз, после нескольких лет экономической выгоды, из-за отсутствия конкуренции и стимулов для развития могут возникнуть осложнения.

«Все это демагогия. Реальность – это рынки. Если будут рынки для украинской продукции – это одна ситуация, если их не будет – другая», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, М.ХАЗИН входит в группу российских экономистов, которая в начале августа обратилась с письмом к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ с предупреждением, что обострение торговых отношений между Украиной и Таможенным союзом не пойдет на пользу ни России, ни Украине.

Авторы письма призывают В.ПУТИНА воздержаться от экономической конфронтации с Украиной и вернуться к диалогу.