Юрист: решение об аресте Тимошенко является наказанием и морально-психологическим давлением

Действия судьи Родиона КИРЕЕВА, который принял решение о взятии под стражу бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО, скорее, производят впечатление наказания и морального и психологического давления, чем объективной необходимости в обеспечении законности.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал адвокат юридической фирмы «Грамацкий и партнеры» Игорь РЕУТОВ, комментируя сегодняшнее решение судьи Печерского районного суда г. Киева Р.КИРЕЕВА об изменении меры пресечения Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест.

И.РЕУТОВ отмечает, что, по его мнению, оснований для изменения меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО нет, поскольку она не изменила своего поведения и не совершила никакого действия, которое бы отличалось от тех действий, когда в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

Юрист также сказал, что мера пресечения – это мера, цель которой предотвращение уклонения от следствия, препятствование установлению истины по делу и обеспечение выполнения процессуальных решений по делу. А Ю.ТИМОШЕНКО являлась постоянно в суд, принимала участие в заседании, отметил И.РЕУТОВ.

В то же время, сказал юрист, хотя формально арест не лишает Ю.ТИМОШЕНКО процессуальных прав, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, он осложняет их реализацию, поскольку реализовывать свои права, находясь в СИЗО, в нашей стране крайне трудно.

Комментируя действия народных депутатов, которые пытались помешать взятию под стражу Ю.ТИМОШЕНКО, И.РЕУТОВ отметил, что это является препятствованием деятельности правоохранительных органов. Впрочем, отметил юрист, очевидно, это связано с тем, что юридическую ответственность такие депутаты могут понести лишь при согласии Верховной Рады Украины, а такое согласие вряд ли будет предоставлено.

Прогнозируя дальнейшие шаги защиты Ю.ТИМОШЕНКО, юрист ЮФ «Грамацкий и партнеры» отметил, что защита имеет право в течение 3 суток подать апелляцию на постановление об избрании меры пресечения, и она должна быть рассмотрена также в течение трех суток. Кроме того, защита имеет право хлопотать перед судом об изменении меры пресечения без ограничения количества таких ходатайств. При этом мера пресечения может быть изменена при условии, если необходимость в избранной мере пресечения отпала, поэтому защитникам необходимо обосновать ходатайство тем, что обстоятельства изменились, угрозы для препятствования установлению истины нет, сказал юрист.

По мнению И.РЕУТОВА, в качестве измененной меры пресечения может быть избрана подписка о невыезде, поскольку взятие на поруки является маловероятным из-за мягкости и отсутствия реального влияния на подсудимую.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского райсуда Р.КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство обвинения об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

С ходатайством арестовать экс-премьера сегодня обратились представители государственного обвинения, утверждая, что подсудимая систематически нарушает закон и не выполняет требований судьи во время судебного заседания. Как сказал судья, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО "систематически" мешала проводить допрос свидетелей. Судья также обвинил подсудимую в неуважении к суду, потому что она не называет свое имя и не является на заседания (хотя Ю.ТИМОШЕНКО просто опоздала дважды на заседание).

"Из-за системных нарушений, препятствования в установлении истины, нарушения порядка по рассмотрению дела суд постановил изменить меру пресечения на взятие под стражу", - зачитал Р.КИРЕЕВ решение суда. Сразу после этого Ю.ТИМОШЕНКО отвезли в Лукьяновское СИЗО.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ уже заявил, что будет подавать апелляцию на решение судьи.

Справка УНИАН. На протяжении всего судебного разбирательства т. н. «газового дела» обсуждалась возможность ареста Ю.ТИМОШЕНКО. Так, 22 июля защитник Сергей ВЛАСЕНКО (уже отстраненный на тот момент от процесса) заявил журналистам, что судья получил указание от Администрации Президента Украины об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест.

28 июля представители государственного обвинения подали ходатайство об изменении меры пресечения Ю.ТИМОШЕНКО на арест, мотивируя это тем, что подсудимая препятствует установлению истины по делу, мешая судебному процессу, однако суд не удовлетворил его. Тогда судья Р.КИРЕЕВ отметил, что изменение меры пресечения на арест является самой суровой мерой, которая применяется в крайних случаях, когда другие меры уже исчерпаны. Сама Ю.ТИМОШЕНКО назвала намерения изменить меру пресечения на арест формой давления на нее.

В то же время, юристы выражали непонимание мотивацией изменения меры пресечения, и отмечали, что взятие под стражу сделает этот процесс еще больше "пиарно-политическим".

Генеральная прокуратура Украины выдвинула Ю.ТИМОШЕНКО обвинение по ч.3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия” за подписание газовых контрактов с Российской Федерацией в 2009 году.