Главное на 5 августа (вечер)

Финансы

Мировой рынок акций потерял за эту неделю 2,5 трлн. долл. своей капитализации

Мировой рынок акций потерял более 2,5 трлн. долл. суммарной капитализации всех компаний из-за растущих опасений инвесторов о том, что глобальная экономика движется в направлении новой рецессии, сообщает Reuters.

Сумма, на которую снизился всемирный индекс акций MSCI All- Country World Index, практически равна размеру экономики Франции. Индекс потерял за неделю 8,6% и на пути к максимальному однодневному падению с ноября 2008 г.

Американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 840 млрд. долл. рыночной капитализации компаний за неделю, в то время как акции Европы MSCI Europe в сумме подешевели на 817 млрд. долл.

Европейские рынки акций в четверг упали более чем на 3% до уровня середины 2009 г., американский фондовый рынок обвалился почти на 5%, показав худшую распродажу за два года, а рынки Азии завершили торги пятницы обвалом в диапазоне 2,2-4,5%.

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Международные валютные резервы НБУ выросли на 0,6% – до 37,8 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июле 2011 года увеличились на 0,6%, или на 229,35 млн. долл., – до 37 млрд. 813 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (было 34 млрд. 576,40 млн. долл.) золотовалютные резервы увеличились на 9,4%, или на 3 млрд. 237,32 млн. долл.

Также сообщается, что на 1 августа в структуре резервов 36 млрд. 256,1 млн. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 110,84 млн. долл., золото – 1 млрд. 446,75 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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ГНСУ планирует в августе возместить в автоматическом режиме НДС на 2 млрд. грн.

Государственная налоговая служба Украины планирует в августе 2011 года возместить в автоматическом режиме налога на добавленную стоимость на сумму 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя ГНСУ Сергей ЛЕКАРЬ.

«В текущем месяце мы ожидаем, согласно поданным декларациям (в июле – УНИАН) и соответствующим прогнозам, около 2 млрд. грн. возмещения (НДС в автоматическом режиме – УНИАН) и значительный прирост плательщиков, которые получат возмещение», - сказал С.ЛЕКАРЬ.

В то же время, он отмечает увеличение среднемесячной заявки на возмещение НДС.

«Ресурс, который выделило Министерство финансов, у нас на 3,3 млрд. грн. при средней заявке 3,8 млрд. грн. Есть некоторый недостаток средств», - сказал С.ЛЕКАРЬ.

В то же время он отметил, что в текущем году возмещение НДС осуществляется своевременно и в рамках Налогового кодекса.

По его словам, с начала года налогоплательщики заявили к возмещению 26,3 млрд. грн. налога. Всего возмещено 25,4 млрд. грн. С.ЛЕКРЬ отметил, что разница в 1 млрд. грн. связана с задолженностями в прошлых периодах.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.

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Поступления в бюджет ПФ выросли на 4,2% – до 114 млрд. грн.

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда (ПФ) из всех источников финансирования в январе–июле 2011 года поступило 114,121 млрд. грн., что на 4,2%, или на 4,587 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается в отчете фонда, размещенном на его официальном сайте.

В частности, собственные поступления составили 77,684 млрд. грн., что на 19,8%, или на 12,813 млрд. грн., больше, чем в январе-июле 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за отчетный период составили 122,561 млрд. грн.

ПФ отмечает, что пенсионные выплаты в январе–июле т.г. обеспечены в полном объеме по всем регионам.

Выплаты пенсий осуществлялись за счет переходящего остатка на начало этого года и текущих поступлений.

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Дело Тимошенко

Суд арестовал Тимошенко

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ объявил постановление об изменении в отношении бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение Р.КИРЕЕВ принял на протяжении часа, на который был объявлен перерыв в судебном заседании.

«Учитывая, что Ю.ТИМОШЕНКО обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое предусматривает наказание более семи лет, она может уклониться от судебного разбирательства и других процессуальных действий… Изменить меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Р.КИРЕЕВ, мотивируя свое решение, отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО систематически нарушает порядок судебного заседания, постоянно высказывает пренебрежение к суду и участникам процесса, не выполняет распоряжения председательствующего по делу и отказалась назвать адрес своего проживания.

Кроме того, по словам Р.КИРЕЕВА, Ю.ТИМОШЕНКО отказалась сегодня объяснить причины, из-за которых не появилась в суд в 9 часов утра.

Ю.ТИМОШЕНКО вывели из зала Печерского районного суда Киева сотрудники судебной милиции «Грифон» и спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, всем другим присутствующим не дают выйти из зала суда. Сотрудники судебной милиции «Грифон» стоят в несколько рядов и не дают никому тронуться с места.

Ю.ТИМОШЕНКО во время ареста попросила не надевать ей наручники до того момента, пока она не выйдет из зала.

Ю.ТИМОШЕНКО передала личные вещи народному депутату Украины Сергею ВЛАСЕНКО, который пытался до вывода из зала приблизиться к ней, но бойцы подраздела «Беркут» помешали ему.

В дверях возникло столкновение между народными депутатами и сотрудниками «Грифона».

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Азаров: если бы не «харьковские соглашения», цена российского газа в IV квартале была бы 488 дол.

Цена на российский газ без учета скидки, предусмотренной «харьковскими соглашениями», составляла бы в III квартале 2011 года 448 долл. за тыс. кубометров, а в IV – 488 долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время допроса в Печерском райсуде Киева, который рассматривает уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.

По словам Н.АЗАРОВА, если не удастся отменить газовые контракты от 2009 года, то они будут определять цену на российский газ на следующие 10 лет. В частности, по его словам, цена на газ без учета скидки, предусмотренной «харьковскими соглашениями», в первом квартале 2011 года составляла бы 363 дол. за тысячу кубометров, во втором – 396.

«Скажите, пожалуйста, где в Европе сейчас такие цены на газ», - спросил премьер-министр.

Напомним, по заключенному в январе 2009 года российско-украинскому контракту базовая ставка тарифа на транзит газа по территории Украины является «плавающей» и вычисляется в зависимости от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В І квартале 2011 года она составляла 2,84 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

По этому же контракту, до 2020 года цена российского газа должна рассчитываться по формуле, которая учитывает изменения цен на мазут и газойль при базовой стоимости 450 долл. за тысячу куб. м.

В апреле 2010 года Москва и Киев подписали «Харьковское соглашение», согласно которому Украина получила скидку на газ в размере экспортной пошлины (30%), но не более 100 долл. за тысячу кубометров, а Россия – продление на 25 лет срока пребывания своего Черноморского флота в Крыму.

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Прогноз Азарова: дефицит бюджета «Нафтогаза» в 2011 году составит 11 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2011 года составит 11 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз он сделал сегодня во время дачи показаний в Печерском районном суде г. Киева во время рассмотрения уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

«И в 2009 году, и в 2010 году, и сейчас кассовый разрыв «Нафтогаза» - значительный. Он, безусловно, сокращается и, я думаю, мы ориентируемся, рассчитываем, что выйдем примерно на 11 млрд. по году», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что такой уровень дефицита средств напрямую связан с решением Стокгольмского арбитража о компенсации компании «РосУкрЭнерго» потерь и природного газа, изъятого в 2009 году правительством Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2011 год с дефицитом 8,5 млрд. грн.

В 2010 году дефицит НАК «Нафтогаз Украины» составлял 60 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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ТЭК

«Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за импортированный в июле газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в июле 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» около 477 млн. долл. США за импортированный в июле природный газ.

Цена природного газа для "Нафтогаза Украины" в третьем квартале 2011 года составляет около 355 долл. за тыс. куб. м.

Компания также напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Экспертная комиссия обнародовала выводы о причинах аварии на шахте Бажанова

Экспертная комиссия обнародовала выводы о причинах аварии на шахте им. Бажанова в Макеевке Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, авария произошла в результате накладки нескольких факторов.

По данным комиссии, одним из них является наличие в стенах разрушенного копра значительных по размерам зон с низкой прочностью бетона. Результаты испытаний отдельных фрагментов разрушенных стен показали, что бетон стен характеризуется высокой степенью неоднородности, минимальное значение его прочности почти в 7 раз меньше проектного.

Также, по заключению комиссии, возможными факторами, которые вызывали аварию, являются:

1. Башенный копер введен в эксплуатацию в 1960 году, при его строительстве не осуществлялся надлежащий контроль над качеством бетона из-за отсутствия приборов неразрушительного контроля (если положенный бетон качественен, то с годами прочность его увеличивается).

2. С годами эксплуатации накапливались и другие негативные факторы, в частности:

замена шведских машин и электродвигателей в 1981 году (угольный подъем) и в 1988 году (породный подъем) на более мощные и тяжелые отечественного производства, что привело к увеличению статической и динамической нагрузки на копер;

в ходе эксплуатации копра в результате появление трещин имеет место снижение морозоустойчивости, соответственно и долговечности бетона, что в процессе эксплуатации привело к снижению его прочности.

3. В результате длительной эксплуатации (близкой к предельному сроку - 50 лет) в стенах копра появились трещины, в которые за счет депрессии притягивалась атмосферная влага и угольная пыль, которая имеет в своем составе серу и ее соединения. Последняя, в свою очередь, привела к увеличению скорости коррозии бетона и арматуры, что способствовало недопустимому снижению несущей способности стен.

4. Наличие выведенного из эксплуатации вентиляционного канала, а именно - нарушение его герметичности в месте примыкания к стволу может быть источником привлечения (притягивания) грунтовых вод за счет депрессии в стволе. Это могло привести к ослаблению грунта основы фундамента копра (возможно вымывание и всасывание грунта в ствол). В результате этого мог возникнуть крен фундамента и копра в целом, что могло привести к критическому крену копра.

5. Длительная динамическая нагрузка в зоне расположения разгрузочных кривых в совокупности с трещинообразованием в результате многолетней эксплуатации, а также коррозийного повреждения бетона и арматуры могли привести к постепенной потере несущей способности стен.

По заключению комиссии, совокупность этих фактов в сочетании с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди, сильный ветер на протяжении недели накануне аварии) могла привести к обрушению копра.

Также комиссия рекомендовала предпринять ряд послеаварийных мероприятий. В частности, руководству шахты рекомендуется:

Работы по восстановлению комплекса скипового копра вести по специальному проекту, разработанному и согласованному в установленном порядке. Во время ведения аварийных работ контролировать со стороны шахты и исполнителей элементы разрушенного копра, которые изымаются при разборке.

Разработать и принять меры по поддержанию в безопасном состоянии горных выработок, оборудования, механизмов, вентиляции шахты.

Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности Украины рекомендуется:

Дать указание на проведение проверки состояния всех башенных копров, имея в виду первоочередные работы по копрам с эркерами, и разработать меры по обеспечению их безопасной эксплуатации.

Внести изменения в нормативные документы относительно сроков и порядка обследования башенных копров.

В выводах отмечено, что после выполнения в полном объеме работ по демонтажу разрушенных элементов железобетонного копра и осмотра строительной части «шейки» копра, подъемных машин и их элементов, причины аварии могут быть уточнены.

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2011 года в Макеевке на шахте им. Бажанова (Донецкая область) обрушился башенный копер, погибли 11 шахтеров и 4 – пострадали.

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Украина за 7 месяцев увеличила добычу угля на 9,8%

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июле 2011 года увеличили добычу рядового угля на 9,79%, или 4,365 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 47,506 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за семь месяцев т.г. сократилась на 0,4%, или 58 тыс. тонн, – до 14,797 млн. тонн, энергетического – выросла на 15,1%, или 4,297 млн. тонн, – до 32,709 млн. тонн.

Предприятия Минэнергоугля в январе-июле т.г. добыли 22,432 млн. тонн рядового угля, что на 2,7%, или 588 тыс. тонн, меньше, чем в январе-июле 2010 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

В 2009 году Украина сократила добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, – до 72,219 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.

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Агро

СЭС запрещает купание на 4 из 11 столичных пляжей

В Киеве на сегодняшний день временно запрещено купаться на четырёх из 11 пляжей и на 10 зонах отдыха возле воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Коммунальное предприятие «Плесо» напоминает, что из-за превышения санитарных показателей по результатам исследования воды поверхностных водоемов в июне-июле от районных СЭС получены постановления о временном запрещении купания на семи столичных пляжах из 11 существующих.

Однако, по состоянию на 3 августа 2011 года, решениями Главного государственного санитарного врача Днепровского района разрешено купание на пляжах «Детский», «Золотой» и «Венеция».

Таким образом, сегодня временно запрещено купаться на четырёх пляжах: «Передмостовая слободка», «Молодежный», «Тельбин», «Центральный» и на 10 зонах отдыха возле воды: «Довбычка», «Русановская коса», «Березняки», «Горбачиха», «Галерная», «Днепровская ривьера», «Троещина», «Десенка», «Верхняя» и «Наталка».

Запрет на купание в водоемах будет отменено по решениям районных СЭС, после нормализации показателей проб воды.

КГГА напоминает, что в соответствии с распоряжением КГГА «О подготовке зон отдыха к летнему сезону 2011р.», такие зоны отдыха как «Солнечная», «Веселка», «Совская балка» и «Синеозерная» вошли в список водоемов, не рекомендуемых для купания, из-за несоответствия санитарным нормам, недостаточного водообмена и открытого ливнестока.

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Транспорт/Связь

В КГГА не исключают, что тоннель под Днепром будет платным

Заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО не исключает, что тоннель под рекой Днепр в столице будет платным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что строительство подземных тоннелей даст возможность значительно разгрузить городские дороги и в разы уменьшит количество заторов. По его словам, сегодня по Столичному шоссе от ул. Заболотного двигается большое количество грузового транспорта, поэтому стоит построить два тоннеля под Днепром. Один – на юге от улицы Заболотного на Левый берег, а второй – это продолжение северной части Кольцевой дороги. Это даст возможность полностью разгрузить Московский мост, Южный мост и Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост, которые будут работать исключительно для граждан города, а весь транзитный транспорт будет ехать по кольцевой дороге.

Также, по его словам, большой проблемой является загрузка центральной улицы - Крещатик, ведь практически весь транспорт проезжает по этой улице, чтобы попасть с одного конца города в другого. Поэтому необходимо построить тоннель, который разгрузит именно центральную улицу – от станции метро «Левобережная» до площади Победы.

«На сегодняшний день в переговорах относительно строительства тоннеля под Днепром мы больше всего продвинулись с французской компанией Vinchi – нам четко понятна стоимость строительства, но пока окончательного ответа о возможности финансирования данного проекта нет. На днях также мы провели встречу с индийской компанией, которая эксплуатирует несколько тысяч километров дорог по всему миру, они также заинтересовались этим проектом. Если мы не найдем инвестора, который будет готов построить за свои деньги и взять в эксплуатацию этот объект, то мы будем вынуждены за счет выпуска дополнительных облигаций финансировать этот тоннель. Мы ведем технико-экономические расчеты относительно того, чтобы сделать этот тоннель платным», – сказал Р.КРАМАРЕНКО.

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До 2025 года в Киеве общая площадь автодорог возрастет втрое

До 2025 года в Киеве общая площадь автодорог возрастет втрое.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, до 2025 р. общая площадь дорог должна увеличиться с 2% до 6%.

«Если сравнивать площадь дорог и общую цифру территории города, то в городах, на которые мы равняемся, она составляет 4-11%. Мы планируем выйти на 6%. Есть несколько направлений развития этого процесса. Например, реконструкция электрических сетей и строительство на высвобожденных территориях автомобильных магистралей», – объяснил заместитель председателя КГГА.

Р.КРАМАРЕНКО также сообщил, что ко Дню Независимости будет решена проблема с движением от Столичного шоссе до Почтовой площади благодаря строительству развязок возле станции метро «Днепр» и на перекрестке Столичного шоссе с проспектом Науки.

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