Кличко из-за ареста Тимошенко приостановил подготовку к поединку и вернулся в Киев

Чемпион мира по боксу Виталий КЛИЧКО в связи с арестом экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО приостановил подготовку к сентябрьскому поединку с польским боксером Томашом АДАМЕКОМ и вернулся из Австрии в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР», которую возглавляет В.КЛИЧКО

«Узнав о том, что происходит в Украине, я приостановил подготовку к бою и вернулся в Киев, поскольку понимаю, что настоящий бой за демократические ценности развернется именно здесь - в Украине, и я не могу быть посторонним наблюдателем в такой ситуации», - сказал В.КЛИЧКО.

«ТИМОШЕНКО оказалась за решеткой в канун годовщины независимости Украины. Это свидетельствует о том, что демократия в нашей стране не продержалась и 20 лет, а ее уже уничтожают. Если так будет и в дальнейшем – мы вечно будем жить в условиях диктатуры и тотальной коррупции, а о развитии гражданского общества придется забыть», – заявил лидер «УДАРа».

«Дела оппозиционеров с самого начала являются политически заангажированными. Следовательно, если правосудие у нас выборочное, возникает вопрос – кто следующий окажется за решеткой? Неужели власть собирается воевать с собственным народом и пересажать всех тех, кто выступает против ее методов управления страной?», – спрашивает политик.

По убеждению В.КЛИЧКО, «следствием этих событий может стать международная изоляция Украины, что окончательно поставит крест на стремлении украинцев жить в свободном демократическом государстве, где исповедуют европейские ценности».