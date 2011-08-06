Тимошенко арестовали, потому что она задавала Азарову вопросы о «РосУкрЭнерго» - Турчинов

Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО арестовали из-за того, что она задавала вопросы о причастности высших эшелонов власти к коррупции в газовой сфере, в частности, деятельности посредника «РосУкрЭнерго».

Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ вечером 5 августа в эфире «5 канала».

Как сообщает официальный сайт БЮТ, по его словам, именно эти вопросы не понравились ни прокуратуре, ни судье, «и Юлии ТИМОШЕНКО вообще запретили задавать вопросы».

«Но это ее право задавать вопросы во время допроса свидетеля», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что судья Родион КИРЕЕВ неправомерно запретил Ю.ТИМОШЕНКО задавать вопросы, подчеркнув, что именно коррупция в высших эшелонах власти стала причиной газового кризиса 2009 года.

«Ю.ТИМОШЕНКО задавала вопросы, на которые Николай АЗАРОВ не мог ответить», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

«Когда же прокуратура подавала ходатайство об изменении меры пресечения, они отметили, что основной причиной этого является неуважение Ю.ТИМОШЕНКО к участникам процесса – имелся в виду именно Н.АЗАРОВ», - подчеркнул он.

«Если на таких основаниях бросать за решетку – так уже нужно бросать всю страну, потому что, мне кажется, большинство украинцев эту власть уже не могут уважать», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, по делу о газовых контрактах в Печерском райсуде Киева допрашивали в качестве свидетеля премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА. Ю.ТИМОШЕНКО полемизировала с главой правительства по поводу появления на газовом рынке Украины компании «РосУкрЭнерго». Ю.ТИМОШЕНКО так и не удалось получить ни одного четкого ответа от Н.АЗАРОВА относительно деятельности на газовом рынке Украины компании «РосУкрЭнерго».

После этого по требованию прокуратуры председательствующий судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда города Киева Р.КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу. "Из-за системных нарушений, препятствования в установлении истины, нарушения порядка по рассмотрению дела суд постановил изменить меру пресечения на взятие под стражу", - огласил Р.КИРЕЕВ решение суда.