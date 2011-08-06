Азаров считает справедливым арест Тимошенко - "не советую никому издеваться над судом"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает справедливым арест бывшей главы правительства, лидера «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе посещения международного этнофестиваля «Жнива-2011», который проходит сегодня в селе Пирогово возле Киева.

«Я там был вчера (на заседании Печерского райсуда столицы по рассмотрению уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) и своими глазами видел, как издевались над судом. Не советую никому издеваться над судом, потому что суд - это одна из основ нашего государства», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, обвинения сторонников Ю.ТИМОШЕНКО в том, что ее арестовали из-за его показаний в суде, является необоснованным.

«Я судебными делами не занимаюсь. У нас суд отделен от правительства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.