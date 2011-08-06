Западные дипломаты в Киеве шокированы арестом Тимошенко - The Financial Times

Западные дипломаты в Киеве шокированы арестом экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом пишет британское издание The Financial Times.

В статье напоминается, что лидер украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО была арестована в пятницу, что вызывало новую волну обеспокоенности «из-за преследования администрацией Виктора ЯНУКОВИЧА своих политических оппонентов и свертывания демократии в стране».

Издание напоминает, что Ю.ТИМОШЕНКО, бывший премьер-министр и один из лидеров продемократической Помаранчевой революции 2004 года, была арестована за нарушение порядка в судебном процессе против нее по обвинениям в превышении полномочий при заключении в 2009 году соглашения с российским премьером Владимиром ПУТИНЫМ о поставках газа. Тем соглашением был разрешен жесткий газовый спор, приведший к перебоям на несколько недель поставок российского газа в Европу.

Западные дипломаты в Киеве шокированы этим арестом, отмечая, что он может помешать евроинтеграционным планам Киева. Один из западных дипломатов назвал эту ситуацию еще одним свидетельством того, что за год президентства В.ЯНУКОВИЧА Киев начал отдаляться от ключевых ценностей ЕС, таких как демократия; и что это ставит под угрозу шансы Украины подписать с Брюсселем соглашения о зоне свободной торговли и ассоциации до конца этого года.

«Безусловно, это событие вызывает серьезную обеспокоенность», - сказал посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Вскоре после ареста МИД России обнародовало заявление, в котором призвало украинскую власть относиться к Ю.ТИМОШЕНКО справедливо, и отметило, что газовое соглашение 2009 года заключалось в строгом соответствии с законодательством обеих стран.

Издание напоминает, что В.ЯНУКОВИЧ добивается пересмотра газового соглашения с Россией, отмечая, что цена, которую платит Украина за импорт газа, является чересчур высокой. Однако российское заявление является еще одним сигналом о том, что Москва не собирается пересматривать это соглашение, считает автор статьи.

Ю.ТИМОШЕНКО под конвоем вооруженных бойцов милиции вывели из зала суда на центральной улице Киева. Между толпой ее сторонников и милицией произошли столкновения, когда ее сопровождали к спецавтомобилю, чтобы отправить в тюрьму.

Судья Родион КИРЕЕВ заявил, что арест Ю.ТИМОШЕНКО был необходим, чтобы контролировать ее непокорное поведение в зале суда и тактику затягивания судебного процесса. Ожидается, что заседание суда будет продолжено в понедельник.

Ю.ТИМОШЕНКО обвиняет судью в том, что он является «марионеткой» В.ЯНУКОВИЧА. В пятницу она снова повторила свое заявление, что судья не дает ей никакой возможности справедливо защищаться от обвинений.

«После победы над Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах 2010 года В.ЯНУКОВИЧ достиг определенного прогресса в сближении Украины с ЕС, улучшив при этом напряженные отношения с Россией.

В.ЯНУКОВИЧ заявляет, что расследование против Ю.ТИМОШЕНКО и десятков ее соратников, некоторые из которых находятся за решеткой, является частью честной борьбы с коррупцией. США и ЕС выразили обеспокоенность тем, что эти дела являются «выборочным правосудием», направленным на то, чтобы избавиться от политических оппонентов», - пишет The Financial Times.

По данным издания, в своем аккаунте в Твиттере министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ написал: «Судебный процесс против Юлии ТИМОШЕНКО в Украине - это позорный спектакль. Он наносит серьезный вред большой стране».

В пятницу представитель украинского МИД Олег ВОЛОШИН призвал должностных лиц ЕС не реагировать на арест слишком остро. «Мы ожидаем, что будущие отношения между Украиной и ЕС шире, чем судьба одного политика, что они будут принимать свое решение о зоне свободной торговли и ассоциации с Украиной независимо от того, будет ТИМОШЕНКО арестована, или нет. На кону – будущее 45 миллионов граждан», - сказал он.