Польша считает арест Тимошенко слишком поспешной и радикальной мерой - заявление

Польша считает арест экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО слишком поспешной и радикальной мерой.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, текст которого размещен на сайте этого ведомства.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с решением Печерского районного суда в Киеве задержать Юлию ТИМОШЕНКО. Мы считаем, что это слишком поспешная и радикальная мера пресечения в отношении бывшего премьер-министра за несоблюдение судебных процедур», - подчеркивается в заявлении.

МИД Польши выразил надежда, что Ю.ТИМОШЕНКО будет освобождена из-под стражи, а судебный процесс будет отвечать европейским стандартам поведения.

В заявлении также отмечается, что Польша, как председательствующая в ЕС, возьмет на себя обсуждение этого вопроса, как с партнерами по ЕС, в частности с Верховным представителем ЕС Кэтрин ЭШТОН, так и с представителями высших органов власти Украины - Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 августа председательствующий на судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

Ю.ТИМОШЕНКО отвези в Лукьяновское СИЗО.

После этого Европейский Союз в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО выразил обеспокоенность состоянием верховенства права в Украине.

«ЕС и другие международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали необходимость честного, прозрачного и независимого судебного процесса, во избежание какого-либо намека на политику избирательного правосудия», - говорится, в частности, в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам совместимой внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ.

Кроме того, Президент Европарламента Ежи БУЗЕК высказал мнение, что арест Ю.ТИМОШЕНКО выглядит “политически мотивированным”. “Контекст и условия создают обеспокоенность по поводу политической природы этого решения, а также по поводу применения верховенства права в Украине”, - заявил Е.БУЗЕК.