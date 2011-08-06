Правительство Германии серьезно обеспокоено арестом Тимошенко

Государственный министр в Федеральном министерстве иностранных дел Германии Вернер ХОЙЕР заявляет, что правительство ФРГ серьезно обеспокоено арестом экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом говорится в заявлении В.ХОЙЕРА.

"Федеральное правительство серьезно обеспокоено арестом лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО. Существуют серьезные сомнения в отношении пропорциональности применения такой меры пресечения. То, что против многих членов бывшего правительства были возбуждены дела по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, вызывает подозрения относительно политически мотивированного правосудия. Если такое впечатление будет укрепляться и в дальнейшем, это может стать значительным препятствием на пути сближения Украины и Европейского Союза", - отметил В.ХОЙЕР.

Государственный министр убежден, что украинская власть должна "гарантировать справедливость судебных процессов и соблюдения верховенства права, а также обеспечить независимую и беспристрастную правовую систему".

Как сообщал УНИАН, 5 августа председательствующий на судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Свое решение судья аргументировал системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО отвези в Лукьяновское СИЗО.

Партия "Батькивщина" начала бессрочную акцию протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.