Завтра в Украине будет теплая и сухая погода. В столице днем 24-26°

Завтра в Украине будет теплая и сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 7 августа будет малооблачно. Без осадков, лишь днем на крайнем западе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, в южных областях и на крайнем западе до 18°, на побережье Крыма до 21°; днем 22-27°, в южной и западной части местами до 30°.

В Киевской области завтра малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

В столице без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

6 августа температура воды в Черном море 19-25°, в Азовском море 23-26°; в Днепре в районе Киева 22°.