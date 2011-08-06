В милиции заверяют - без решения суда демонтировать палатки на Крещатике не будут

В милиции заверяют, что без судебного решения не будут принимать меры по принудительному демонтажу палаток на Крещатике возле Печерского райсуда Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

«Если будет соответствующее решение судов, тогда будем принимать меры по обеспечению их выполнения», - отметили в столичном главке милиции, добавив, что в настоящее время на Крещатике установлены 30 палаток, 20 из которых агитационные.

По данным правоохранителей, в этих палатках находятся около сотни сторонников и представителей оппозиции.

Охрану общественного порядка обеспечивают 20 сотрудников милиции.

Как сообщалось, 5 августа партия "Батькивщина" начала бессрочную акцию протеста против незаконного ареста экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и призвала киевлян, жителей других областей Украины каждый день присоединяться к мирному митингу под стенами Печерского районного суда на Крещатике.

Там, среди прочего, устанавливают палатки с табличками общественных приемных оппозиционных народных депутатов.