ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В поддержку Тимошенко едут автобусы из регионов» пишет – более 20 тыс. сторонников Юлии Тимошенко со всех регионов Украины направляются в столицу на митинг в поддержку экс-премьера…

http://delo.ua/special/v-podderzhku-timoshenko-edut-avtobusy-iz-regionov-162375/

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Также «Дело» в публикации «Причерноморское зерно перешло дорогу половине мировых поставщиков» пишет – все больше стран-экспортеров жалуются на демпинг со стороны причерноморского зерна. Из-за разницы в 30-40 долларов на тонне европейские трейдеры «сошли с дистанции», а теперь с конкуренцией с продуктом из Причерноморья столкнулись и Австралия с США…

http://delo.ua/business/prichernomorskoe-zerno-pereshlo-dorogu-polovine-mirovyh-postavschiko-162350/

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«Дело» в публикации «Агентство S&P впервые понизило рейтинг США до «АА+» пишет – международное агентство Standart & Poor’s впервые понизило кредитный рейтинг США, который до этого находился на максимальном уровне. Другие же рейтинговые агентства не осмелились на такой шаг…

http://delo.ua/world/agentstvo-sp-vpervye-ponizilo-rejting-ssha-do-aa-162370/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Суд выровняет энергобаланс», в котором пишет – премьер Николай Азаров называет действующие украинско-российские контракты на газ, подписанные его предшественниками в 2009 г., «предательством по отношению к людям и стране». Эксперты считают эти договоренности дискриминационными и отмечают, что лучший вариант — отменить их и заключить новые. Причем повод для отмены, уверены они, есть…

http://state.eizvestia.com/full/sud-vyrovnyaet-energobalans

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Также «Экономические известия» публикует материал «Проблемка» продолжает кусаться», в котором пишут – на днях НБУ опубликовал отчетность, свидетельствующую об остающейся довольно высокой доле негативно классифицированных активов в банковской системе. Токсичные активы банков, наряду с отсутствием надежных заемщиков, по-прежнему тормозят активизацию кредитования. Кроме того, налицо тенденция к ускоренному росту объемов просроченных начисленных доходов по кредитам…

http://finance.eizvestia.com/full/problemka-prodolzhaet-kusatsya

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«Экономические известия» публикует материал «Плотная дозаправка», в котором пишут – рост товарооборота розничных точек, расположенных на АЗС, по итогам первого полугодия может вызвать зависть любой сети супермаркетов. Не исключено, что поводы для зависти останутся и во второй половине текущего года…

http://markets.eizvestia.com/full/plotnaya-dozapravka

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Газета «Сегодня» в публикации «Конвой Тимошенко может стрелять в ее соратников» пишет – помощница Тимошенко Ольга Трегубова подтвердила изданию, что ЮВТ сидит в той же камере №242, что и в 2001 году. Также она рассказала, что пока Тимошенко получила лишь одну передачу — утром в субботу ей передали «сухой паек»…

http://www.segodnya.ua/news/14275456.html

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Также издание «Сегодня» в публикации «Газ для украинцев не подорожает» пишет – Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) не собирается в 2011 году повышать цену газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго, сообщил ее глава Сергей Титенко…

http://www.segodnya.ua/news/14275400.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Паника на рынках скоро прекратится, но восстановление будет затяжным» пишет – инвесторы не зря всю неделю продавали активы: в пятницу агентство Standard & Poor`s впервые понизило кредитный рейтинг США с максимальных ААА до АА+ с негативным прогнозом. Паника скоро прекратится, но восстановление будет затяжным, предупреждают эксперты: несмотря на все меры, мировая экономика тормозит, а политики никак не решатся на серьезные действия…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1335073/kak_v_2008m

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Также «Ведомости» в публикации «Российское правительство готовится резко увеличить государственный долг» пишут – правительство России готовится к беспрецедентным займам: госдолг должен вырасти более чем в три раза, чтобы спасать бюджет с хроническим дефицитом…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1335072/rossiya_dolzhna_budet

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Издание «Известия» в публикации «Арест Юлии Тимошенко сыграет против украинской власти » пишет – экс-премьер сумела превратить уголовный процесс против себя в политический…

http://www.izvestia.ru/news/496699

(УНИАН)