Луценко утверждает, что его и Тимошенко привезли в суд в одном спецавтомобиле

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что его и экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО привезли сегодня в Печерский районный суд Киева из Лукьяновского СИЗО в одном спецавтомобиле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед началом судебного заседания по его делу.

«Нас привезли вместе», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что спецавтомобиль прибыл в суд приблизительно в 7 часов.