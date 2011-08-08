Тимошенко заявляет, что была готова к аресту, и власть не дождется ее жалоб

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что она была готова к аресту, и власть не дождется ее жалоб.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня в зале суда, отвечая на вопрос журналистов по поводу условий ее содержания в СИЗО.

"Тюрьма – это тюрьма, какие там могут быть условия? Но я хочу сказать, что я ни на что не жалуюсь, я свой путь, свою жизнь избрала самостоятельно, для меня является содержанием жизни защитить Украину и построить Украину – красивое европейское государство», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«То, что сейчас происходит, является испытанием, но я никогда не откажусь от намерения бороться за европейскую перспективу Украины", - сказала она.

Кроме того, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, которого сегодня в Печерский райсуд Киева везли в одном автозаке с экс-премьером, сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО чувствует себя нормально.

«Я общался с Юлией Владимировной, она чувствует себя нормально, держит свой бойцовский характер», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО в интервью журналистам во время перерыва в судебном заседании по его делу.