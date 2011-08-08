Суд оставил Тимошенко под стражей
11:10, 08 августа 2011Разное
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Суд оставил экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО под стражей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ.
«Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать. Решение обжалованию не подлежит», - сказал Р.КИРЕЕВ.
Сразу после объявления этого решения народные депутаты стали выкрикивать: «Позор!».
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