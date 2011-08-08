Украина и Россия намерены заключить дополнительные соглашения по ЧФ РФ - СМИ

Украина и Россия планируют заключить дополнительные соглашения по Черноморскому флоту РФ.

Об этом сообщил «Российской газете» посол по особым поручениям МИД России Александр БАВЫКИН.

По его словам, предполагается заключить целый ряд дополнительных договоров по флотской тематике, посвященных различным аспектам, связанным с деятельностью флота. Среди них соглашение о льготном таможенном режиме для грузов, поступающих в Украину для обеспечения флота; о порядке согласования вопросов пересечения государственной границы Украины кораблями и судами, летательными аппаратами российского Черноморского флота; инфраструктуре флота; об организации гарнизонной службы российских воинских формирований.

Планируется также завершить согласование уже много лет сохраняющегося на повестке дня проекта соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по уголовным делам в связи с пребыванием российских воинских формирований в Украине, отметил А.БАВЫКИН.

Кроме того, по словам А.БАВЫКИНА, рассматривается и украинский проект соглашения о действиях сторон в кризисных ситуациях, в которых могут быть задействованы подразделения Черноморского флота Российской Федерации, базирующиеся на территории Украины.

Посол также отметил, что в последний период к лучшему изменилась тональность переговоров, они проходят, «хотя подчас и в весьма жаркой атмосфере, но достаточно конструктивно».

Как сказал А.БАВЫКИН, к позитиву можно занести и то обстоятельство, что все-таки удалось «в основном удалить из переговорной ткани наносные элементы чрезмерной политизации и подозрительности, наладить ритмичный рабочий диалог, направленный на поиск и выработку устраивающих обе стороны решений».

По словам посла, в текущем году полностью согласованы и готовятся к подписанию соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о согласовании передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота РФ на территории Украины, вне мест их дислокации, а также соглашение между правительством России и Кабинетом министров Украины о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как сказал дипломат, также есть продвижения в работе по инвентаризации недвижимости. Эксперты договорились о порядке ее проведения и формате составления необходимой документации. Достигнуто принципиальное понимание о том, каким образом следует наладить общую систему обеспечения безопасности мореплавания в Азовском и Черном морях.

Кроме того, рассматривается расширение участия России в развитии социально-экономической базы городов и поселков, где дислоцируются российские части.

В России внимательно рассматривают также предложения Севастопольской горгосадминистрации по ряду инвестиционных проектов, добавил А.БАВЫКИН.