Суд во второй раз отказался освободить Тимошенко из-под стражи

Суд во второй раз отказался освободить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после перерыва в судебном заседании объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ.

Таким образом, суд не удовлетворил обращение трех религиозных конфессий, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, а также народных депутатов, которые заявили о готовности взять Ю.ТИМОШЕНКО на поруки.

После объявления этого решения в зале суда звучали возгласы: «Позор!»