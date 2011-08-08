Главное на 8 августа (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 11 августа посетит с рабочим визитом г. Сочи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот визит состоится по приглашению Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, отмечается в сообщении.

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Украина и Россия планируют заключить дополнительные соглашения по Черноморскому флоту РФ.

Об этом сообщил «Российской газете» посол по особым поручениям МИД России Александр БАВЫКИН.

По его словам, предполагается заключить целый ряд дополнительных договоров по флотской тематике, посвященных различным аспектам, связанным с деятельностью флота. Среди них соглашение о льготном таможенном режиме для грузов, поступающих в Украину для обеспечения флота; о порядке согласования вопросов пересечения государственной границы Украины кораблями и судами, летательными аппаратами российского Черноморского флота; инфраструктуре флота; об организации гарнизонной службы российских воинских формирований.

Планируется также завершить согласование уже много лет сохраняющегося на повестке дня проекта соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по уголовным делам в связи с пребыванием российских воинских формирований в Украине, отметил А.БАВЫКИН.

Кроме того, по словам А.БАВЫКИНА, рассматривается и украинский проект соглашения о действиях сторон в кризисных ситуациях, в которых могут быть задействованы подразделения Черноморского флота Российской Федерации, базирующиеся на территории Украины.

Посол также отметил, что в последний период к лучшему изменилась тональность переговоров, они проходят, «хотя подчас и в весьма жаркой атмосфере, но достаточно конструктивно».

Как сказал А.БАВЫКИН, к позитиву можно занести и то обстоятельство, что все-таки удалось «в основном удалить из переговорной ткани наносные элементы чрезмерной политизации и подозрительности, наладить ритмичный рабочий диалог, направленный на поиск и выработку устраивающих обе стороны решений».

По словам посла, в текущем году полностью согласованы и готовятся к подписанию соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о согласовании передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота РФ на территории Украины, вне мест их дислокации, а также соглашение между правительством России и Кабинетом министров Украины о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как сказал дипломат, также есть продвижения в работе по инвентаризации недвижимости. Эксперты договорились о порядке ее проведения и формате составления необходимой документации. Достигнуто принципиальное понимание о том, каким образом следует наладить общую систему обеспечения безопасности мореплавания в Азовском и Черном морях.

Кроме того, рассматривается расширение участия России в развитии социально-экономической базы городов и поселков, где дислоцируются российские части.

В России внимательно рассматривают также предложения Севастопольской горгосадминистрации по ряду инвестиционных проектов, добавил А.БАВЫКИН.

Макропоказатели

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2011 года против июня составила 0,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в июле 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 4,1%, против июля 2010 года - 8,6%, в январе-июле 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,6%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, по итогам июля текущего года в Украине зафиксирована дефляция в размере 1,3%, инфляция с начала года составила 4,6%.

Инфляция в июле 2011 года по сравнению с июлем 2010 года составила 10,6%.

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По итогам июля текущего года в Украине зафиксирована дефляция в размере 1,3%, инфляция с начала года составила 4,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Инфляция в июле 2011 года по сравнению с июлем 2010 года составила 10,6%.

На продукты питания в июле т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены упали на 2,9%.

Больше всего подешевели картофель и овощи – на 36,8% и 32,6%, фрукты подешевели на 3,7%, на 0,1% подешевело молоко.

Вместе с этим, растительное масло и животные жиры подорожали на 3,1%, мясо и мясопродукты – на 2,8%, сахар – на 1,4%, рыба и продукты из нее – на 1,1%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в июне т.г. в Украине по сравнению с маем составила 0,4%.

Правительство ожидает по итогам 2011 года инфляцию на уровне 8,9%.

По оценкам Национального банка Украины, инфляция в по итогам 2011 года составит 10±1%.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9895/7,9940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2806/0,2809, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4865/11,4945.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4378/1,4380 (пятница — 1,4125/1,4127).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Банки

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ПАО «Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне «B» с «позитивным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги «КИБ Креди Агриколь» подкрепляются потенциальной поддержкой, которую банк может получить от своего единственного акционера Credit Agricole S.A. (далее – «CA», рейтинг «AA-»/прогноз «Стабильный»), владеющего банком через французскую дочернюю структуру Credit Agricole Corporate Investment Bank («AA»/прогноз «Стабильный»). В то же время страновой потолок Украины («B»), отражающий трансфертный риск и риск конвертации, ограничивает степень, в которой поддержка со стороны CA может учитываться в долгосрочном РДЭ «КИБ Креди Агриколь» в иностранной валюте, в то время как долгосрочный РДЭ банка в национальной валюте «В+» также принимает во внимание страновые риски Украины.

По мнению Fitch, с учетом 100-процентной собственности, ассоциирования брендов, тесной интеграции «КИБ Креди Агриколь» с материнской структурой, его небольшого размера и истории предоставления помощи по сегодняшний день, готовность Credit Agricole S.A. оказать поддержку «КИБ Креди Агриколь» в случае необходимости, вероятно, является высокой.

Также указывается, что деятельность, системы управления рисками и механизмы контроля у «КИБ Креди Агриколь» полностью интегрированы с материнской структурой, которая устанавливает лимиты и процедуры для украинского дочернего банка. Основным направлением бизнеса «КИБ Креди Агриколь» является обслуживание международных клиентов, ведущих деятельность в Украине, которые являются глобальными клиентами материнского банка. На конец 1 квартала 2011 г. на долю этих клиентов приходилось 60% кредитного портфеля и 57% базы фондирования банка. Большинство существующих кредитов покрывались гарантиями от CA.

«Позитивный» прогноз отражает прогноз по суверенному рейтингу. В случае изменения странового потолка Украины это, вероятно, окажет влияние на РДЭ банка.

Справка УНИАН. «Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» (до 2010 года – «Калион Банк Украина») начал свою деятельность в Украине в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 3,597 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 2,776 млрд. грн., обязательства - 3,13 млрд. грн., уставный капитал - 172,929 млн. грн., собственный капитал - 464,414 млн. грн.

«Банк Креди Агриколь» в I полугодии сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 3,3 раза - до 50,7 млн. грн.

«Корпоративный и Инвестиционный Банк «Креди Агриколь» является 100% дочерним банком французской финансовой группы Credit Agricole. Банк занимается обслуживанием крупных корпоративных клиентов.

ТЭК

Кабинет министров Украины распорядился сделать доступнее информацию, связанную с использованием ядерной энергии.

Распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению открытости и доступности информации, связанной с использованием ядерной энергии, а также повышения уровня культуры ядерной безопасности в атомной энергетике» одобрено правительством 3 августа (736-р), сообщает УНИАН департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, документ предусматривает обеспечение доступа общественности к информации путем оперативного предания гласности на официальных веб-сайтах информации о состоянии безопасности на атомных электростанциях, важнейшие события и решения по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере использования ядерной энергии. Также планом мероприятий предусмотрено проведение в средних и высших учебных заведениях информационно-учебных мероприятий по вопросам безопасного использования ядерной энергии, создание координационного совета и проведение периодических международных и отраслевых научно-практических конференций и других общественных мероприятий.

Как отмечается в распоряжении, государственные органы власти должны способствовать освещению государственными средствами массовой информации мер по использованию ядерной энергии, а также повышению уровня культуры ядерной безопасности в атомной энергетике.

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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и итальянская компания Eni S.р.A. 28 июля подписали Соглашение о сотрудничестве с целью исследования геологических свойств недр Украины на суше и глубоководной части Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что соглашение предусматривает возможность участия Eni S.р.A. в разведке, коммерческой разработке, опытно-промышленной и промышленной добыче углеводородов на разведанных территориях.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Eni подписали меморандум о взаимопонимании.

Напомним, компания Eni S.p.A договорилась с британской нефтегазовой компанией Cadogan Petroleum plc, располагающей активами в Украине, о покупке долей в Покровской и Загорянской лицензионных площадях в Полтавской области.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

Компания владеет сетью АЗС (в основном функционирующих под брендом Agip), энергетической компанией Enipower; имеет нефтеперерабатывающие мощности. Совладелец газопровода Greenstream, по которому осуществляются поставки ливийского природного газа в Европу (главным образом в Италию).

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Транспорт

Министерство инфраструктуры подготовило и выносит для общественного обсуждения проект приказа Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток—Запад», которым повысится стоимость проезда на направлении Киев-Берлин и Киев-Варшава.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, приказом предлагается утвердить неизменный уровень тарифов во всех сообщениях на направлении Восток-Запад. Вместе с тем в виде исключения повысится стоимость проезда в поезде № 29 Киев-Берлин на 22% и составит 1745,15 грн., проезд в поезде № 67 Киев-Варшава будет стоить 892,16 грн., подорожание составит 31%.

Как отмечают в ведомстве, такое повышение стоимости билета и плацкарты аргументировано тем, что немецкие железные дороги установили дополнительную плату за проводку поезда по территории Германии. В частности, в 2010 году такая плата составляла в среднем 55 тыс. евро в месяц, а в первом квартале 2011 года - 37 тыс. евро за месяц.

Как напоминают в Мининфраструктуры, уровень тарифов в международном сообщении Восток-Запад не изменялся на протяжении последних 10 лет. Стоимость проезда менялась только в зависимости от колебания курса евро к гривне.

Согласно сообщению, принятие настоящего приказа позволит установить предельный уровень стоимости билета по территории железных дорог Украины, плацкарты в вагонах железных дорог Украины на весь путь следования, перевозки багажа и порожнего пробега специальных пассажирских поездов и вагонов в сообщении между Украиной и странами дальнего зарубежья.

Замечания и предложения по указанному проекту принимаются до 5 сентября 2011 года в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. На сегодня на железных дорогах Украины действуют тарифы, утвержденные приказом Министерства транспорта и связи от 18.08.2008 г. № 1037 «Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток—Запад».

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За 7 месяцев текущего года на поезда формирования Донецкой железной дороги (ДЖД) через систему «е-билет» оформлено 20 404 проездных документов, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Как отмечают железнодорожники, эта услуга с каждым месяцем становится более популярной среди пассажиров.

Только за июль 2011 г. через Интернет оформили 7 427 проездных документов - в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего услугой оформления билетов через Интернет пользуются пассажиры в крымском направлении.

Справка УНИАН. Через сеть Интернет проездной документ можно купить на сайте www.e-kvytok.com.ua. Оплатить интернет-заказ и проездные документы можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой железнодорожной кассе в любой день до отправления своего поезда. Через систему «е-билет» можно заказывать билеты за полную стоимость и детские. Другие льготные проездные документы и групповые заказы оформляются исключительно в кассах. Предварительная продажа проездных документов начинается за 45 суток до отправления поезда.

Земельные отношения

Закон «О государственном земельном кадастре» опубликован в газете «Голос Украины» (№145 от 6 августа т.г.).

Как сообщал УНИАН, 2 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре».

7 июля т.г. Верховная Рада Украины приняла этот закон в целом.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, о их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

Государственный земельный кадастр ведется с целью информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при регулировании земельных отношений ресурсами; организации рационального использования и охраны земель; осуществления землеустройства; проведении оценки земли; ведения градостроительного кадастра, кадастров других природных ресурсов; платы за землю.

Кадастр ведется на электронных и бумажных носителях. В случае выявления разночтений между сведениями на электронных и бумажных носителях приоритет имеют ведомости на бумажных носителях.

Порядок ведения Государственного земельного кадастра определяется Кабинетом министров Украины в соответствии с требованиями этого закона, кадастр является государственной собственностью.

В систему органов, которые осуществляют ведение Государственного земельного кадастра, входят центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы.

В кадастр включаются следующие сведения о картографической основе: состав сведений, которые отображаются на картографической основе; дата создания картографической основы; сведения о лице, которое создало картографическую основу; масштаб (точность) картографической основы; система координат картографической основы.

Объектами Государственного земельного кадастра являются земли в пределах Государственной границы Украины; в пределах территории административно-территориальных единиц; в использовании земель; участок.

Сведения кадастра являются официальными. Государственная регистрация земельного участка осуществляется при ее формировании путем открытия Поземельной книги на такой участок.

Финансовое обеспечение ведения и функционирования Государственного земельного кадастра осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, а также, в том числе, за счет взимания платы за внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в него, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра.

За внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в него, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра взимается плата. Перечень, размеры, порядок взимания и использования платы устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме ряда пунктов.

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Правительство утвердило перечень платных услуг, которые предоставляются Государственным агентством земельных ресурсов Украины.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №835 от 1 августа т.г., опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№143 от 6 августа).

В частности, согласно перечню платных услуг, стоимость предоставления выдержки из Поземельной книги составит 71 грн., выдача сведений из документации по землеустройству, которая включена в Государственный фонд документации по землеустройству, – 59-107 грн. за один лист, выдача сведений о границах земельного участка - 20 грн., выдача выдержки из документации по землеустройству о стоимости сельскохозяйственных угодий – 288 грн., государственная регистрация земельного участка – 93 грн., госрегистрация госакта на право собственности (на право постоянного пользования) на земельный участок – 102 грн., госрегистрация права собственности на земельный участок в случае предоставления его на основании гражданско-правового договора по отчуждению земли или свидетельства о праве на наследство – 97 грн., госрегистрации договора аренды (субаренды) земельного участка – 129 грн., выдачи госакта на право собственности на землю или на право постоянного пользования земельным участком взамен утраченного – 182 грн., выдача выдержки их техдокументации о нормативной денежной оценке земельного участка – 70 грн. для юрлиц, 32 грн. для граждан.

АПК

На базе каждого сельского совета будет создан бездоходный кооператив, который будет заниматься заготовкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил в субботу, 6 августа, во время посещения Уманского тепличного комбината, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

По словам министра, такая договоренность была достигнута во время недавнего заседания президиума Ассоциации сельских и поселковых советов. «Я не воспринимаю то, что молоко сейчас вывозится без контроля сельского совета, заготовка мяса тоже фактически бесконтрольная. К тому же, по требованиям ВТО, в 2014 году мы должны запретить забой скота в частных дворах. Поэтому создание таких кооперативов – это необходимость сегодня», - сообщил глава Минагропрода.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, это будут предприятия, которые будут выполнять функции всем известного в прошлом Укоопсоюза. По мнению министра, благодаря им, также удастся снизить стоимость услуг для крестьян. «Идентификация скота сегодня стоит больше, чем 60 грн. Это издевательство над аграрным сектором. Мы снизим ее стоимость до 20 грн.», - сказал он.

Автодор

В Киеве в апреле 2012 года появятся специальные временные знаки маршрутного ориентирования в городе для болельщиков Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Уже разработана и согласована с ГАИ схема размещения указателей транспортного ориентирования к основным объектам Евро-2012, которые предусмотрены Правилами дорожного движения Украины. Всего разработано 40 указателей.

Кроме того, разрабатывается городская концепция ориентирования на базе временных указателей, разработанных УЕФА. Изготовлением временных знаков занимается УЕФА, а их установку и демонтаж обеспечивает город.

На период проведения финальной части чемпионата в центре города планируется установить 100 информационных стендов с информацией о туристско-экскурсионных маршрутах на украинском и английском языках.

Судебные разбирательства

Суд оставил экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать. Решение обжалованию не подлежит», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Сразу после объявления этого решения народные депутаты стали выкрикивать: «Позор!».

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Партия "Батьківщина" призывает граждан прийти к Печерскому райсуду Киева на митинг в защиту демократии в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня в суде решается не личная судьба Юлии ТИМОШЕНКО, - заявил первый заместитель лидера «Батьківщини» Александр ТУРЧИНОВ. - События этих дней - это тест, который устроил обществу ЯНУКОВИЧ: позволят ли ему и дальше сворачивать демократию, права и свободы людей, в первую очередь, право на оппозицию, на свободу слова, на свободу собраний, право критиковать власть и давать ей адекватную оценку».

По убеждению А.ТУРЧИНОВА, «Украина - на грани, за которой шаги ЯНУКОВИЧА к построению диктатуры станут необратимыми, а его криминальный оккупационный режим закрепится при власти на десятки лет».

«Только вместе мы сможем продемонстрировать единую позицию патриотов Украины и защитить свое будущее и европейское будущее наших детей», - подчеркнул он, призвав всех, кому не безразлично будущее Украины, прийти сегодня к Печерскому суду на Крещатик, 42а.

«Кто занят на работе, - отметили в "Батьківщині", - может прийти в обеденный перерыв или по окончании рабочего дня. Сегодня очень важно найти время и выразить свою гражданскую позицию».

Погода

Завтра в западных областях Украине ожидаются дожди, местами сильные (в Карпатах очень сильные дожди).

В Житомирской, Винницкой, а днем и в большинстве северных областей кратковременные дожди, местами сильные, грозы, в отдельных пунктах град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-30 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без осадков.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 18-23°, в северных и местами в центральных областях 23-28°, на остальной территории 29-34°.

Ветер юго-западный, с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области во вторник ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 21°.

(УНИАН)