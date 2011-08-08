Шишацкий: Украина - суверенное государство, но всегда учитывает мнение РФ и США

Украина - суверенное государство, но руководство страны всегда учитывает мнение России и США, считает глава Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Донецке, комментируя тот факт, что правительство США потребовало от властей Украины освободить из-под ареста оппозиционного лидера Юлию ТИМОШЕНКО, губернатор сказал: «Вы знаете, у нас суверенное государство. Хотя, конечно, руководство Украины всегда учитывает мнение партнеров, таких серьезных и торговых, как Россия и США».

В то же время А.ШИШАЦКИЙ добавил: «Я думаю, что решение об аресте и об освобождении (Ю.ТИМОШЕНКО) будет принимать у нас суд».

Отвечая на вопрос о законности решения об аресте Ю.ТИМОШЕНКО, Донецкий губернатор подчеркнул, что сам он «не юрист, чтобы оценивать законность (ареста)», но считает, что подсудимая вынудила судью Родиона КИРЕЕВА вынести такое решение.

Как сообщал УНИАН, 5 августа 2011 года председательствующий в судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении для экс-премьера меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Свое решение судья аргументировал «системными нарушениями, препятствованием в установлении истины, нарушением порядка во время рассмотрения дела со стороны Ю.ТИМОШЕНКО».

6 августа правительство США выразило обеспокоенность в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО и призвало украинские власти пересмотреть решение и немедленно ее освободить.

Также 6 августа стало известно, что Кремль предупредил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о "долгосрочных последствиях" в связи с лишением экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО свободы. Источник в Администрации Президента России сказал, что арест Ю.ТИМОШЕНКО вызовет международный резонанс, и вряд ли будет иметь позитивные последствия для В.ЯНУКОВИЧА.