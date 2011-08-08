Суд допустил Сирого в качестве адвоката к делу Тимошенко, а ее мужа и дочь - как защитников
19:02, 08 августа 2011Разное
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Печерский районный суд Киева допустил Николая СИРОГО в качестве адвоката к делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, а ее мужа Александра ТИМОШЕНКО и дочь Евгению КАРР – как защитников.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, таким образом удовлетворив ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО.
Перед решением суда прокуратура поддержала это ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО.
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