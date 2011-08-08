Суд допустил Сирого в качестве адвоката к делу Тимошенко, а ее мужа и дочь - как защитников

Печерский районный суд Киева допустил Николая СИРОГО в качестве адвоката к делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, а ее мужа Александра ТИМОШЕНКО и дочь Евгению КАРР – как защитников.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, таким образом удовлетворив ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед решением суда прокуратура поддержала это ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО.