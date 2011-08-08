Следующее заседание суда по делу Тимошенко состоится 10 августа

Следующее заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО начнется 10 августа в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ после удовлетворения ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО о привлечении к делу трех защитников – Николая СИРОГО, Александра ТИМОШЕНКО и Евгении КАРР.

«Суд объявляет перерыв в рассмотрении до 10 августа, 10.00», - сказал Р.КИРЕЕВ.

После завершения судебного заседания Ю.ТИМОШЕНКО, покидая зал, обратилась к присутствующим со словами: «Слава Украине!», а народные депутаты, присутствующие в зале, ответили: «Героям слава!».