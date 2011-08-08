Главное на 8 августа (вечер)

Финансы

Базовая инфляция в Украине в июле составила 0,5%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2011 года против июня составила 0,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в июле 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 4,1%, против июля 2010 года - 8,6%, в январе-июле 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,6%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, по итогам июля текущего года в Украине зафиксирована дефляция в размере 1,3%, инфляция с начала года составила 4,6%.

Инфляция в июле 2011 года по сравнению с июлем 2010 года составила 10,6%.

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ТЭК

Информация об использовании ядерной энергии станет доступней

Кабинет министров Украины распорядился сделать доступнее информацию, связанную с использованием ядерной энергии.

Распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению открытости и доступности информации, связанной с использованием ядерной энергии, а также повышения уровня культуры ядерной безопасности в атомной энергетике» одобрено правительством 3 августа (736-р), сообщает УНИАН департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, документ предусматривает обеспечение доступа общественности к информации путем оперативного предания гласности на официальных веб-сайтах информации о состоянии безопасности на атомных электростанциях, важнейшие события и решения по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере использования ядерной энергии. Также планом мероприятий предусмотрено проведение в средних и высших учебных заведениях информационно-учебных мероприятий по вопросам безопасного использования ядерной энергии, создание координационного совета и проведение периодических международных и отраслевых научно-практических конференций и других общественных мероприятий.

Как отмечается в распоряжении, государственные органы власти должны способствовать освещению государственными средствами массовой информации мер по использованию ядерной энергии, а также повышению уровня культуры ядерной безопасности в атомной энергетике.

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«Днепроэнерго» привлечет 1,8 млрд. грн. кредитов на реконструкцию трех энергоблоков

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» объявила открытые торги по отбору банков для предоставления трех кредитных линий суммарным объемом 1,817 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания в частности планирует привлечь невозобновляемые кредитные линии объемом 547,15 млн. грн. (лот 1), 629,05 млн. грн. (лот 2) и 641,3 млн. грн. (лот 3) на период октябрь 2011 – декабрь 2015, октябрь 2011 – ноябрь 2017 и октябрь 2011 – декабрь 2016 гг. соответственно.

Предложения потенциальных участников торгов принимаются до 7 сентября, тогда же планируется их вскрытие.

Как уточнили УНИАН в компании, кредитные средства планируется направить на реконструкцию энергоблока №9 Криворожской ТЭС 282 МВт (лот 1), а также энергоблоков №2 и №4 300 МВт Запорожской ТЭС (лот 1 и 2 соответственно).

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн.

41,65% энергокомпании принадлежит входящей в СКМ кипрской DTEK Holdings Limited.

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Цены на нефть на NYMEX рухнули почти на 4% на опасениях за экономику США

Мировые цены на нефть в понедельник упали примерно на 4% на фоне опасений за дальнейшее понижение международным рейтинговым агентством Standard and Poor`s рейтинга США, передает РИА Новости.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) по состоянию на 17:30 мск снизилась на 3,13 доллара, или на 3,6%, до 83,75 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на ICE потеряла 3,08 доллара, или 2,82%, упав до 106,29 доллара за баррель.

Напомним, S&P в ночь на субботу понизило впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг США с максимального уровня "ААА" до уровня "АА+" на фоне опасений, связанных с ростом дефицита бюджета и госдолга страны. При этом прогноз по рейтингу США был определен как "негативный", что предполагает возможность дальнейшего снижения рейтинга в течение ближайших полутора лет.

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Фондовый рынок

Индекс ПФТС сегодня обвалился на 6,19%, "Украинской биржи" – на 8,28%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 8 августа, обвалился на 6,19% – до 780,73 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 212 млн. 426 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов снизился на 8,28% – до 1952,59 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 384 млн. 423 тыс. грн., из них на срочном рынке – 202 млн. 417 тыс. грн.

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S&P понизило кредитные рейтинги ряда значимых для экономики США финансовых компаний

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) понизило с AAA до AA+ долгосрочные кредитные рейтинги ряда значимых для экономики США финансовых компаний, деятельность которых напрямую зависит от ситуации с государственными облигациями страны, сообщает РБК.

Прогноз по всем рейтингам - "негативный". Кредитные рейтинги эмитентов и выпущенных ими облигаций исключены из списка на пересмотр с возможностью понижения.

В число компаний, рейтинги которых были понижены на одну ступень, вошли несколько банков, состоящих в ипотечном кооперативе региональных кредиторов Federal Home Loan Banks и кооперативе Farm Credit System Banks, обеспечивающем кредитами компании агропромышленного комплекса.

Кроме того, в списке оказались крупнейшие американские ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, национализированные Минфином США в 2008г., в начале глобального финансового кризиса.

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Биржи Европы закрылись спадом, немецкий Dax обвалился на 5%

Ведущие европейские фондовые индексы продемонстрировали значительную негативную динамику к концу торговой сессии понедельника на фоне сохраняющейся напряженности вокруг экономики региона, а также после решения агентства S&P понизить суверенный рейтинг США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщают РИА Новости, к концу торговой сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 3,39% - до отметки 5068,95 пункта. Германский DAX снизился на 5,02%, составив 5923,27 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов опустился на 4,58% - до 3125,19 пункта.

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Дело Тимошенко

Суд допустил Сирого в качестве адвоката к делу Тимошенко, а ее мужа и дочь - как защитников

Печерский районный суд Киева допустил Николая СИРОГО в качестве адвоката к делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, а ее мужа Александра ТИМОШЕНКО и дочь Евгению КАРР – как защитников.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, таким образом удовлетворив ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед решением суда прокуратура поддержала это ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО.

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Следующее заседание суда по делу Тимошенко состоится 10 августа

Следующее заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО начнется 10 августа в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ после удовлетворения ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО о привлечении к делу трех защитников – Николая СИРОГО, Александра ТИМОШЕНКО и Евгении КАРР.

«Суд объявляет перерыв в рассмотрении до 10 августа, 10.00», - сказал Р.КИРЕЕВ.

После завершения судебного заседания Ю.ТИМОШЕНКО, покидая зал, обратилась к присутствующим со словами: «Слава Украине!», а народные депутаты, присутствующие в зале, ответили: «Героям слава!».

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Агро

Стоимость земли в Украине будет расти – глава Госземагентства

Стоимость земли и ее аренды в Украине с каждым годом будет расти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Государственного агентства земельных ресурсов Сергея ТИМЧЕНКО, который сегодня провел в Днепропетровске семинар по вопросу внедрения рынка земли.

«По оценкам специалистов, в первый год после снятия моратория на продажу сельхозземель ее цена не будет превышать 500–700 долларов США за гектар.

Но ежегодно цена будет расти», - подчеркнул глава Госземагенства.

По его словам, на темпы роста цены на землю будут влиять три основных фактора. Первый – развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса и инфраструктуры села. Второй – консолидация земель в большие массивы для удобства ее обработки. Третий – повышение качества грунтов.

«Чем быстрее эти процессы будут происходить в нашем государстве, тем быстрее будет расти цена. Но то, что она будет расти – это однозначно», - заявил С.ТИМЧЕНКО.

Он сообщил, что сегодня стоимость 1 га сельхозземли в западноевропейских странах, таких, как Нидерланды, Франция достигает до 10 тыс. евро, стоимость 1 га земли в Польше, Венгрии - от 3 тыс. евро и выше. При этом качество земли в этих странах ниже, чем в Украине.

С.ТИМЧЕНКО напомнил, что Кабмин своим постановлением увеличил с 2012 г. коэффициент расчета нормативно-денежной оценки земли в 1,7 раза.

«Если по нормативно-денежному коэффициенту 1 га сельхозугодий сегодня в среднем стоит 11 800 грн., то с нового года он будет стоить 19 900 грн.

Если взять формулу расчета арендной платы земли, то сегодня аренда в среднем составляет за 1 га 350 грн., а с нового года она будет составлять 600–700 грн.», - уточнил глава Госземагентства.

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Минагропрод усилит борьбу с фальсификатом семенной продукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует усиление борьбы с фальсификатом семенной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА.

В ведомстве считают, что Украина имеет все шансы для того, чтобы стать одним из мировых лидеров по производству семенной продукции. Для этого Минагропрод инициирует усовершенствование соответствующей законодательной базы и мероприятия по противодействию распространению фальсифицированных семян и саженцев.

«Возрождение отечественного семеноводства и рассадничества – приоритет номер один для министерства. Мы поставили себе задание уже за несколько лет перейти на стопроцентное использование качественных отечественных семян во время посевных кампаний», - заявил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что по некоторым видам продукции существуют серьезные проблемы, как следствие, производители отдают преимущество посадочному материалу зарубежной селекции, к тому же, увеличивается количество контрафактной продукции и некачественного семенного и посадочного материала.

Для решения этих проблем принимается ряд мероприятий. «Сейчас собираются и обобщаются предложения от участников рынка. После изучения они будут направлены в профильный комитет Верховной Рады Украины», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также приняты изменения в Налоговый Кодекс Украины, которые предусматривают возвращение к уплате налога на добавленную стоимость импортерами семян. Таким образом, дискриминационные для украинских производителей нормы, которые действовали с 2010 года, отменены.

«Во всем мире семенной бизнес считается одним из наиболее прибыльных, ведь благодаря правильно построенной стратегии позволяет за время достаточно непродолжительный обеспечить высокую рентабельность предприятия. Имея неплохую материально-техническую и научную базу, уникальный климат, наши производители полностью способны в будущем конкурировать на международном рынке», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Промышленность

Group DF стала опосредованным владельцем 32,68% итальянского производителя титановых сплавов

Компания Smartora Trading Ltd., аффилированная с Группой компаний Group DF, объявила о приобретении доли в размере 32,68% собственности итальянского производителя титановых и других сплавов, компании Tifast S.r.l., расположенной в городе Сан-Либерато, Италия.

Об этом сообщается в пресс-релизе Group DF, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, комментируя состоявшуюся сделку, Глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ отметил: «Завод в Европе позволит Украине выйти на европейский рынок титана, стать ближе к клиентам, прежде всего, аэрокосмической индустрии Европы. Украина должна развивать свои ресурсы, уходить в переработку сырья, создавая продукцию с большей добавленной стоимостью, в том числе, совместно с европейскими передовыми предприятиями».

В пресс-релизе также подчеркивается, что приобретение европейских титановых предприятий открывает перед украинскими предприятиями титановой отрасли новые возможности. «В Украине сосредоточена пятая часть мировых запасов титаносодержащих руд. У Group DF существует масштабная инвестиционная программа по развитию титановой промышленности в Украине», - отмечают в компании.

Справка УНИАН. Компания Group DF International является частью Группы компаний Group DF, которая принадлежит украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ.

Д.ФИРТАШ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.

Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» – предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

«Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский Титан» владеет государство.

Компания Tifast, основанная в 2006 году, специализируется на производстве титановых слитков и длинномерных изделий, использующихся в промышленности, в частности – в аэрокосмической и в биомедицинской индустрии. Tifast располагает полностью интегрированными производственными мощностями, в т.ч. плавильным и прокатным цехами, зоной переработки металлического лома и механическим цехом. Компания также имеет собственную лабораторию и научно-исследовательские ресурсы.

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Киев начнет производство собственных трамвайных вагонов - Попов

Киев начнет производство собственных трамвайных вагонов.

Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время рабочей поездки по Днепровскому району, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Проанализировав свои возможности и имеющиеся мощности, мы приняли решение начать производство трамваев на базе Дарницкого трамвайно-ремонтно-эксплуатационного депо», - сказал А.ПОПОВ.

Он выразил надежду, что «уже до конца года мы получим первый вагон, произведенный в Киеве».

В общем, как подчеркнул А.ПОПОВ, в ближайшие два-три года Киев планирует обновить весь подвижной состав трамваев или за счет капитального ремонта, или за счет приобретения новых вагонов.

При этом он отметил, что в конце 2010 года коммунальным предприятием «Киевпастранс» было приобретено десять трамвайных вагонов, которые с начала 2011 года введены в эксплуатацию для работы на линии скоростного трамвая. В текущем году, к 20-й годовщине Независимости Украины, будет запущено еще три трехсекционных трамвайных вагона. Кроме того, в планах города приобретение еще около 12 трамвайных вагонов.

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