Анонс на 9 августа

* На Днепровской водопроводной станции ПАТ «АК Киевводоканал» состоится презентация работы установки по обезвоживанию осадка. Участники: начальник Управления водопроводно-канализационного хозяйства Минрегионстроя Александр Романюк, глава Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины Владимир Саратов, член Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины Дмитрий Григорьев, зам.начальника управления коммунального хозяйства КГГА Игорь Кобан, управляющий директор «ГЕА Вестфалия Сепаратор Групп» Хайнрих Вевелер.

* Пресс-конференция на тему: «Велопробег Дрезден-Брюссель показал украинцам реальность внедрения альтернативных источников энергетики». Участники: Владимир Лейсле, председатель Совета немцев Украины; Никита Шимко, менеджер проекта; Владимир Фигнер, участник проекта; Виктория Билаш, журналист, участник проекта.

* В г. Фастове Киевской области состоится заседание коллегии облгосадминистрации. В ходе работы будут рассматриваться вопросы социально-экономического развития Киевской области. В мероприятии примут участие глава КОГА Анатолий Присяжнюк и его первый заместитель Ярослав Москаленко (Фастовский горсовет).

* Пресс-конференция на тему: "Отечественная теплоизоляция: качество европейское – цена в два раза ниже". Организаторы: издательство "МедиаПрайсЦентр"; Ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий". Приглашены: Иван Салий, глава наблюдательного совета Ассоциации "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий"; Виктор Трофименко, глава ВОО "Союз потребителей Украины"; Елена Алатарцева, руководитель Дирекции по продажам "ТехноНИКОЛЬ" в Украине; Геннадий Сычев, директор "Термолайф".

* Состоится экспертный круглый стол на тему: "Украина в глобализированном мире: новые векторы развития". Участники: исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко; учредитель компании Research&BrandingGroup Евгений Копатько; директор компании стратегического консалтинга BertaCommunications Тарас Березовец; директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала; директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковскийи др.

* Состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины - представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины Ирины Акимовой о Законе Украины «О Государственном земельном кадастре»

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