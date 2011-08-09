Депутат Прокопчук обратится в Генпрокуратуру по факту его избиения командиром «Беркута»

Народный депутат Украины Юрий ПРОКОПЧУК (фракция «БЮТ-Батькивщина») будет обращаться в Генеральную прокуратуру по факту его избиения одним из командиров специального подразделения "Беркут" Владимиром АЛЕКСАНДРОВЫМ.

Об этом Ю.ПРОКОПЧУК сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

"Я уже обратился в Генеральную прокуратуру о совершении преступления (25 июля в Печерском райсуде - УНИАН). Сейчас буду снова обращаться", - сказал Ю.ПРОКОПЧУК.

По его словам, в то время, когда он вместе с гражданами шел к Киевской городской государственной администрации в ходе шествия-протеста против ареста бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, полковник В.АЛЕКСАНДРОВ "подбежал сзади и ударил в правый бок".

"Как говорят медики, по симптомам похоже на то, что у меня сломаны два ребра. Трудно вдыхать, есть припухлость", - отметил депутат.

Ю.ПРОКОПЧУК подчеркнул, что обязательно обратится к врачам, чтобы зарегистрировать полученные травмы.

"Дело даже не в том, что я - народный депутат. Командир «Беркута» с самого начала очень по-хамски себя вел в отношении людей, которые вышли на улицу", - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, 25 июля около 20 сотрудников спецподразделения милиции «Грифон» с применением силы удалили из зала судебных заседаний Печерского райсуда Киева Ю.ПРОКОПЧУКА.

Спецподразделение выполняло решение судьи Родиона КИРЕЕВА, который обвинил депутата в неуважении к суду.

Ю.ПРОКОПЧУК при этом получил ушиб руки и ноги.

Также в этот день в результате столкновений с судебной милицией "Грифон" телесные повреждения получили еще несколько народных депутатов.