ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украинский фондовый рынок за день обвалился на 8%» пишет – по итогам торгов в понедельник индекс акций «Украинской биржи» рухнул сразу на 8,3%, индекс ПФТС – на 6,2%. Столь существенное падение котировок акций украинских компаний в последний раз наблюдалось в мае 2010 года…

http://delo.ua/finance/ukrainskij-fondovyj-rynok-za-den-obvalilsja-na-8-162480/

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Также «Дело» в публикации «Банк «Надра» отсудил у заемщика более 65 млн. грн.» пишет – Голосеевский суд взыскал с заемщика-физлица 65,2 млн. грн. в пользу банка «Надра», подконтрольного украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу…

http://delo.ua/finance/bank-nadra-otsudil-u-zaemschika-bolee-65-mln-grn-162422/

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«Дело» в публикации «Италия проверит, причастны ли Moody’s и Standard & Poor’s к провоцированию финансового кризиса» пишет – прокуратура Италии провела рейды в местные отделения Moody’s и Standard & Poor’s, изъяла ряд документов и допросила нескольких сотрудников агентств. Ранее действиями компаний всерьез заинтересовались в Португалии и Еврокомиссии, а европейские лидеры хотят вывести на рынок местное рейтинговое агентство…

http://delo.ua/world/italija-proverit-prichastny-li-moodys-i-standard-poors-k-prov-162419/

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Итальянцы приплывут бурить», в котором пишет – крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni расширяет свое присутствие на украинском рынке. Вчера стало известно о подписании между Eni и НАК «Нафтогаз Украины» соглашения о сотрудничестве, а в конце марта этого года был подписан меморандум о взаимопонимании с Министерством экологии и природных ресурсов…

http://markets.eizvestia.com/full/italyancy-priplyvut-burit

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Также «Экономические известия» публикует материал «Попов свинтит трамваи» продолжает кусаться», в котором пишут – администрация Киева обещает жителям столицы наладить собственное производство трамвайных вагонов, поскольку их покупка обходится слишком дорого. Специалисты считают, что заделов для этого в городе нет, а продавать под видом новых могут отремонтированные старые вагоны. Еще один возможный вариант — сборка вагонов по зарубежной технологии…

http://markets.eizvestia.com/full/popov-svintit-tramvai

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«Экономические известия» публикует материал «Трейдеры развиваются за рубеж», в котором пишут – продажи украинского металлопроката в России увеличиваются, в том числе и через дочерние предприятия отечественных производителей. Но их дальнейшая экспансия ограничена возможностями эффективной логистики…

http://markets.eizvestia.com/full/trejdery-razvivayutsya-za-rubezh

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Газета «Сегодня» в публикации «Тимошенко в СИЗО смотрит телевизор с гордо поднятой головой» пишет – в изоляторе говорят: «Леди Ю. сидит у нас, как королева...»…

http://www.segodnya.ua/news/14276000.html

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Также «Сегодня» в публикации «В банкоматах хотят снять комиссию: регионалы против» пишет – если законопроект будет принят, за снятие денег в чужом банкомате платить не придется…

http://www.segodnya.ua/news/14275928.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский вклад в создание авианосного флота Китая — перенедооценка» пишет – купленный почти 13 лет назад у Украины "Варяг" станет первым авианосцем китайских ВМС. Новость весьма противоречивая - китайцы вроде бы нас «прокинули», но если разобраться, то можно найти определенный повод для гордости...

http://economics.unian.net/rus/detail/98059

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Vertu выпускает модель с сенсорным экраном за 4000 евро» пишет – мода на телефоны с сенсорным экраном докатилась и до роскошного сегмента. Модель без кнопок готовит к продаже британский производитель роскошных телефонов Vertu, «дочка» финской Nokia…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1336015/zolotoj_tachskrin

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Также «Ведомости» в публикации «Рынок надеется на третий раунд «количественного смягчения» пишут – сегодня состоится заседание Федеральной резервной системы США (ФРС). Инвесторы надеются услышать от председателя ФРС Бена Бернанке слова о поддержке — экономики, падающих рынков. Есть надежда, что он объявит третий раунд количественного смягчения. Хотя и второй раунд себя не оправдал…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1336017/bessmyslennoe_smyagchenie

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Издание «Известия» в публикации «Россияне в панике кинулись в банки за золотом» пишет – после новостей о биржевых обвалах спрос на драгметаллы в московских банках вырос на 10%…

http://www.izvestia.ru/news/496824

(УНИАН)