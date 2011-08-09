В суд с просьбой освободить Тимошенко официально обратились 40 поручителей

В Печерский районный суд с просьбой освободить Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи на поруки официально обратились 40 поручителей.

Об этом сообщает сайт БЮТ.

Напомним, 8 августа защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявил ходатайство об изменении меры пресечения со взятия под стражу на взятие на поруки, которое основано на заявлениях представителей украинской интеллигенции, выдающихся деятелей культуры, духовенства.

Однако судья Родион КИРЕЕВ не удовлетворил это ходатайство, оставив Ю.ТИМОШЕНКО под стражей.

Сайт БЮТ приводит список поручителей, которые официально обратились в суд с просьбой освободить Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи:

1. Филарет (ДЕНИСЕНКО Михаил Антонович) - Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

2. Агапит (ГУМЕНЮК Павел Зиновьевич) - епископ Вышгородский, управляющий делами УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

3. ТАБАЧЕК Борис - протоиерей, настоятель Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора УПЦ КП, духовник Ю.ТИМОШЕНКО.

4. ТРОФИМЯК Маркиян - епископ, управляющий делами Римско-католической церкви в Украине.

5. АНДРАШКО Михаил Михайлович - председатель Объединения церквей евангельских христиан баптистов г. Киева и Киевской области.

6. АНТОНЮК Валерий Степанович - заместитель председателя Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов.

7. ГЛАДИШКО Сергей Иванович - директор Славянского Евангельского общества.

8. МАНЕЛЮК Сергей Владимирович - ректор Киевского библейского института.

9. КОМЕНДАНТ Григорий Иванович - президент Центра христианской жизни Украины.

10. ПАВЛЫЧКО Дмитрий Васильевич - Герой Украины, лауреат Шевченковской премии, почетный доктор Варшавского и Львовского университетов, Чрезвычайный и Полномочный посол, поэт, переводчик, литературовед.

11. ЛУКЬЯНЕНКО Левко Григорьевич - Герой Украины, автор Акта провозглашения независимости Украины, народный депутат Украины 4-х созывов, Чрезвычайный и Полномочный посол, бывший политзаключенный.

12. ДЗЮБА Иван Михайлович - Герой Украины, лауреат Шевченковской премии, академик Национальной академии наук Украины, литературовед.

13. ВАСИЛЕНКО Владимир Андреевич - заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, бывший судья Международного уголовного трибунала по Югославии.

14. МУШКЕТИК Юрий Михайлович - Герой Украины, лауреат Шевченковской премии, писатель.

15. ШЕВЧУК Валерий Александрович - лауреат Шевченковской премии, лауреат премии Фонда Антоновича и еще 9 литературных премий, почетный доктор Львовского университета, Житомирского университета и Киево-Могилянской Академии, писатель, переводчик.

16. СЕРГИЙЧУК Владимир Иванович - доктор исторических наук, профессор, академик АН высшей школы Украины, кавалер орденов «Знак почета», «За заслуги» III ст. и Ивана Мазепы.

17. ЩЕРБАК Юрий Николаевич - доктор медицинских наук, Чрезвычайный и Полномочный посол, писатель, сценарист, публицист, эпидемиолог, деятель экологического движения, дипломат, лауреат Литературной премии им. Юрия Яновского.

18. ЛИТВИН Сергей Харитонович - первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, главный редактор журнала «Военная история», доктор исторических наук, профессор.

19. МАТИОС Мария Васильевна - лауреат Шевченковской премии, писательница.

20. БЕССМЕРТНЫЙ Роман Петрович - народный депутат Украины 4-х созывов, Чрезвычайный и Полномочный посол, полный кавалер Ордена «За заслуги».

21. МУРЗЕНКО Владимир Григорьевич - Герой социалистического труда, Герой Украины.

22. ОГИЕНКО Николай Николаевич - полковник милиции, кавалер орденов «За мужество».

23. СКРИПНИК Николай Николаевич - Герой социалистического труда.

24. БОНДАРЕВ Виктор Леонидович - Герой Украины.

25. ПИДТЯГИН Сергей – протоиерей, настоятель прихода «Всех Святых Земли Украинской».

26. МОТИНОВА Ольга Николаевна - председатель общественной организации «Объединение предпринимателей города Красный Луч».

27. ТЕРОСИПОВ Вячеслав Михайлович - председатель МО КВПУ.

28. СЕМИСТЯГА Владимир Федорович - председатель Луганского областного объединения ВУО «Просвита» имени Т.Шевченко.

29. ПОНОМАРЕВ Александр Валериевич - народный артист Украины.

30. РОГОВЦЕВА Ада Николаевна - народная артистка Украины.

31. ЛЫЖИЧКО Руслана Степановна - народная артистка Украины.

32. ЮХНОВСКИЙ Игорь Рафаилович - Герой Украины, физик-теоретик, академик НАН Украины, народный депутат Украины нескольких созывов.

33. САМОТОС Иван Михайлович - народный художник, скульптор.

34. МАРИНОВИЧ Мирослав Франкович - вице-ректор Украинского католического университета, кавалер орденов «За мужество» и Свободы.

35. КАЛИНЕЦ Игорь Миронович - писатель, лауреат национальной премии им. Т.Г.Шевченко.

36. КАЛИНЕЦ Ирина Ануфриевна - кавалер Ордена Княгини Ольги, писатель, общественный деятель.

37. ВОЗНЯК Тарас Степанович - главный редактор независимого культурологического журнала «Ї».

38. ГОРЫНЬ Богдан Николаевич - бывший политзаключенный советских концлагерей, народный депутат двух созывов Верховной Рады Украины (1990-1998), писатель, искусствовед, член НСПУ и НСХУ, награжден орденами «За заслуги» и Ярослава Мудрого.

39. ГОРЫНЬ Николай Николаевич - депутат Львовского областного совета трех созывов, председатель Львовского областного совета (1992-1997 гг.).

40. ФУТОРСКИЙ Дарий Любомирович - глава правовой комиссии депутатского (Львовского областного) корпуса 1-го демократического созыва.