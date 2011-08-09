В МИД Украины подтверждают информацию об отзыве посла Франции

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию об отзыве посла Франции Жака ФОРА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Действительно, в настоящее время проходит процедура согласования кандидатуры нового посла», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что МИДу Украины неизвестно, с чем связан отзыв Ж.ФОРА.

«В мировой дипломатической практике не принято извещать страну о причине отзыва своего дипломатического представителя», - сказал О.ВОЛОШИН.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах, посол Франции в Украине Ж.ФОРА был отозван за его высказывания по поводу судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

28 июля Ж.ФОР выразил мнение, что уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО находится очень далеко от права и очень близко к политике.