Задержан мужчина, бросивший две бутылки с зажигательной смесью в парадную Совмина АРК
Сегодня утром 30-летний мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери центрального входа Совета министров Автономной Республики Крым.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы охраны при МВД Украины, инцидент произошел в 10.46.
По имеющейся информации, сотрудники ГСО, дежурившие внутри здания государственного учреждения с помощью огнетушителей погасили пламя и через несколько минут задержали правонарушителя, воспользовавшись информацией свидетелей.
Им оказался житель Красногвардейского района АР Крым.
Задержанный признал, что именно он бросил бутылки в двери госучреждения, однако отказался сообщать о причинах своего поступка.
В настоящее время злоумышленник передан сотрудникам милиции для проведения следственных действий.