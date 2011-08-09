Главное на 9 августа (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Налоги

Правительство отменило распоряжение о налоге на добавленную стоимость на некоторые товары медицинского назначения, в том числе памперсы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время посещения детского сада № 550 в Киеве.

"Вчера правительство отменило распоряжение, подготовленное Минздравом, о введении налога на добавленную стоимость на некоторые товары медицинского назначения, в том числе на памперсы. Сейчас поручено всем контролирующим органам проверить, чтобы продавцы вернулись к тем ценам, которые были", - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время глава правительства подчеркнул, что проблема непрозрачного и несправедливого ценообразования на импортные лекарства, товары широкого потребления остается, и Кабмин работает над ее решением. Принципиально проблема решается путем создания условий для развития отечественного производства соответствующих товаров и прозрачного ценообразования на основе свободной конкуренции отечественных и импортных товаров.

При этом он добавил, что в Украине будут построены предприятия по производству одноразовых детских подгузников. По словам премьер-министра, реальная стоимость памперсов в 5-6 раз ниже цены, по которой они продаются в Украине.

Премьер-министр Украины также сообщил, что поручил Министерству здравоохранения и фискальным органам провести консультации с импортерами лекарств, товаров медицинского назначения, чтобы найти компромиссное решение в интересах потребителей таких «чувствительных» для украинских семей товаров. В то же время он поручил пресечь попытки нажиться на согражданах, необоснованно завышая цены.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет Министров Украины своим постановлением исключил презервативы из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС.

Фонд «АнтиСПИД» выразил обеспокоенность этим решением правительства, поскольку, считают в фонде, это приведет к подорожанию презервативов. Согласно информации фонда, Украина остается одной из наиболее пораженных эпидемией ВИЧ/СПИД стран Европы. По оценкам международных экспертов, в Украине сегодня с ВИЧ/СПИДом живет около 350 тысяч человек (1,3% населения страны в возрасте 15-49 лет). На сегодняшний день наша страна – первая в Европе по темпам распространения ВИЧ.

Кроме того, от нововведений могут пострадать и семьи с маленькими детьми – из обновленного перечня изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС, исключены, например, детские пеленки и подгузники, разные виды сосок и аналогичные товары для детей, весы – в частности и для взвешивания младенцев.

Также в список не вошли другие позиции, которые задевают интересы сотен тысяч людей, – например, медицинская и хирургическая мебель, а также специализированный транспорт для предоставления медицинской помощи ,заявляют в Фонде Елены Пинчук «АнтиСПИД».

Кроме того, в Ассоциации производителей и импортеров медицинских изделий заявили, что в результате введения правительством НДС на медицинские изделия стоматологические услуги в Украине подорожают, по меньшей мере, на 20%.

Фондовый рынок

На украинском фондовом рынке второй день подряд продолжается обвал.

Так, индекс "Украинской биржи" по состоянию на 12:09 обвалился на 7,95% - до 1797,31 пунктов, сообщает сайт биржи.

Общий объем сделок составил 158 млн. 439 тыс. грн. Индекс ПФТС упал на 3,38% - до 754,38 пунктов.

Обвал также продолжается и на европейских рынках. Так, по состоянию на 11:30 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 упал на 4,3%, немецкий DAX - на 6%. Российский индекс РТС упал на 7,55% - до 1532,65 пунктов.

Панику инвесторов на рынках породили опасения о том, что США и некоторым странам Евросоюза не удастся избежать рецессии.

Банки

Активы украинских банков за январь-июль 2011 г. выросли на 9,5%, в т.ч. за июль - на 1%, - до 1,032 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,189 трлн. грн., из которых: 67,3% – кредиты; 8,2% – вложения в ценные бумаги; 5,9% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,4% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 9,1% - до 877,3 млрд. грн. В структуре обязательств 34,4% (или 301,9 млрд. грн.) составляли средства физических лиц, 18,6% (или 163,3 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 19,2% (или 168,4 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 12,3% и составил 154,7 млрд. грн., или 15% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 11,8% - до 163 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций по состоянию на 1 августа 2011 года имели 177 банков.

ТЭК

На официальном сайте ПАО «Киевэнерго» начал работу новый сервис для бытовых потребителей электроэнергии – электронная абонентская книжка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, сервис позволяет потребителям в автоматическом режиме формировать квитанцию для оплаты электроэнергии. Благодаря сервису, абоненту не потребуется каждый раз вписывать в квитанцию лицевой счет, адрес, тарифы и высчитывать сумму к оплате. Достаточно один раз зарегистрироваться и в дальнейшем счет полностью формируется автоматической системой, включая льготы и субсидии. Потребителю остается только сохранить его и распечатать для оплаты.

Воспользоваться электронной абонкнижкой могут и зарегистрированные на сервисе, и незарегистрированные потребители.

Для регистрации потребителю нужно ввести свои персональные данные – ФИО, адрес, номер лицевого счета, данные о получении субсидий и льгот, вид тарифа. Одноразово внесенная информация сохраняется в системе для формирования квитанций в последующие периоды. На основе этой информации автоматически в квитанцию вводятся КС (контрольная сумма), тарифы, действующие в период оплаты, сумма льгот и субсидий за период оплаты. Таким образом, единственные поля, которые зарегистрированный потребитель в дальнейшем собственноручно заполняет в квитанции к оплате, – это показания счетчика. Кроме того, зарегистрированный потребитель всегда может просмотреть историю пользования сервисом. Идентификация потребителя на сервисе осуществляется по паролю и адресу электронной почты.

По желанию потребитель при регистрации может подписаться на e-mail или sms-рассылку для получения от «Киевэнерго» информации о новых сервисах, акциях, разъяснениях, повреждениях.

Электронный адрес сервиса: http://kyivenergo.ua/component/virtual_account.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

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Государственная нефтегазовая компания Бразилии Petrobras готова инвестировать в разработку украинской части шельфа Черного моря.

Об этом сказал посол Федеральной Республики Бразилия в Украине Антонио Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО в ходе встречи 9 августа с министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем ЗЛОЧЕВСКИМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

В сообщении отмечается, что главная тема встречи - перспектива привлечения бразильских инвестиций в украинскую геологию и возможность создания совместных предприятий по производству биотоплива.

«Бразилия является одним из мировых лидеров в сфере глубоководного бурения. Мы надеемся, что бразильские инвестиции будут вовлечены в освоение шельфа Черного моря», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что для инвесторов предложено два открытых месторождения сланцевого газа – Олешское и Юзовское.

В свою очередь, посол Бразилии сообщил, что компания Petrobras уже сделала официальный запрос на информацию о состоянии месторождений шельфа Черного моря, и готова на значительные инвестиции в эту отрасль.

Также посол обратил внимание на заинтересованность Petrobras в создании в Украине совместного предприятия по производству биотоплива. «Такое предприятие могло бы удовлетворить не только потребности Украины, но и экспортировать значительную часть своей продукции в Евросоюз», - заявил он.

Посол Бразилии пригласил министра экологии посетить его страну с рабочим визитом для проведения непосредственных переговоров с потенциальными инвесторами. Стороны договорились, что этот визит будет осуществлен в ближайшее время.

Справка УНИАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильская государственная нефтегазовая компания. Штаб-квартира компании расположена в Рио-де-Жанейро.

Petrobras специализируется на операциях в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и природного газа в Бразилии и других странах (Ангола, Аргентина, Боливия, Колумбия, Нигерия, США и др.). Также компания занимается производством биотоплива и выработкой электроэнергии.

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Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Regal Petroleum plc возобновила добычу углеводородов на Мехедовско-Голотовщинском и Свиридовском газоконденсатных месторождениях (Полтавская обл.).

Об этом сказано в сообщении компании Cadogan, обнародованном на сайте биржи London Stock Exchange.

В сообщении отмечается, что за последние семь дней среднесуточная добыча составила 190,322 тыс. куб. м газа и 38 куб. м конденсата в сутки (суммарно - 1,427 баррелей нефтяного эквивалента в сутки).

Компания напоминает, что 18 июля 2011 года Окружной административный суд Киева отменил действие приказа Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 30 марта 2010 года о запрете разработки Regal Petroleum ее украинских месторождений.

По данным компании, ведомство не стало обжаловать судебное решение и оно уже вступило в силу.

Как сообщалось, в ноябре 2010 года Regal Petroleum прекратила добычу на украинских месторождениях в связи с тем, что Минэкологии приостановило действие ее лицензий, ссылаясь на нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, в марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Regal Petroleum.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

Инвестиционная деятельность Группы компаний «Смарт-холдинг» сфокусирована на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Крупнейшей инвестицией Группы является 23,75% международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», объединяющей 27 предприятий в Украине, Европе и США.

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Причиной аварии I категории, произошедшей в шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» 29 июля, явился взрыв метановоздушной смеси в тупиковой части западного флангового вентиляционного ходка № 23 пласта 1-3-1, вызвавший последующие взрывы пылевоздушной смеси.

Таковым является заключение экспертной комиссии. Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности Украины на своем официальном сайте.

В сообщении сказано, что образование метановоздушной смеси взрывоопасной концентрации произошло вследствие накопления выделившегося метана из отбитой углепородной массы, произошедшего газодинамического явления при производстве сотрясательного взрывания, а также снижения расхода воздуха в призабойной части вследствие повреждения гибкого вентиляционного трубопровода вентилятора местного проветривания ВМ-6.

В сообщении сказано, что «причиной воспламенения метановоздушной смеси явилось электрическое искрение на контактах контактора магнитного пускателя ПВИ-125Б под напряжением с открытой крышкой аппаратного отделения, который находился в тупиковой части и подавал напряжение на насосную установку 1В-20, предназначенную для откачки воды из призабойной части выработки».

В профсоюзе подчеркивают, что Причиной воспламенения пылевоздушной смеси явилось пламя взрыва метановоздушной смеси, в результате которого осевшая на поверхностях выработки угольная пыль перешла во взвешенное состояние, и произошел ее взрыв.

Как сообщал УНИАН, 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ПАО «Краснодонуголь») на горизонте 915 м произошел взрыв. Погибли 28 горняков, которые находились на аварийном участке.

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Энергоблок №2 Запорожской атомной станции отключен от энергосистемы Украины для проведения ремонтных работ.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Запорожской области, «второй энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы Украины 8 августа 2011 г. в 14.55 для проведения планового среднего ремонта».

На сегодняшний день на ЗАЭС в работе 4 энергоблока: 3-й, 4-й, 5-й и 6-й.

Суммарная мощность атомной станции 3850 МВт. Радиационный фон непосредственно на ЗАЭС – 12 мкр/ч, на ХОЯТ – 14 мкр/ч., что соответствует норме.

Как сообщал УНИАН, 1-й энергоблок Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы Украины 4 июня 2011 г. в 00.10 для проведения планового капитального ремонта.

Земельные отношения

Государственные органы будут контролировать оборот сельскохозяйственных земель и их использование.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время рабочего визита к Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Земля – это не обычный товар. Это товар, который обременен государственными требованиями. Есть нормы нагрузки на 100 га. Они должны выполняться», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам главы Минагропрода, главный приоритет в вопросе реализации земельной реформы – обеспечение продовольственной безопасности государства. «Этот вопрос выписан в директиве ООН. Потому реформой предусмотрены штрафные санкции и возможность конфискации земли и перепродажи ее другому эффективному владельцу», - сказал министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК также отметил, что в случае продажи земельных участков, которые входят в единый массив и используются в севообороте, их продажа будет осуществляться исключительно при условии последующего использования этих земельных участков в севообороте до окончания периода ротации севооборота.

Кроме того, в первом чтении принят Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за использованием земельных ресурсов, которым предлагается внедрить механизм компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям расходов, понесенных на выполнение мер по повышению плодородия почв, при условии позитивного баланса питательных веществ, а также возмещения землепользователями средств в государственный бюджет при отрицательном балансе.

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При введении рынка сельскохозяйственных земель Государственное агентство земельных ресурсов Украины станет распорядителем около 12 млн. га земель государственной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, с введением рынка земель в государственную собственность перейдет около 10-12 млн. га земли, среди которых 3 млн. га пашни, 5 млн. га сельхозугодий другого назначения, более 330 тыс. невытребованных паев и 1,8 млн. га отумершего наследства.

По словам главы ведомства Сергея ТИМЧЕНКО, на Госземагентство и его территориальные органы будут возложены новые функции – быть распорядителем земель сельхозназначения государственной собственности.

Глава Госземагентства также отметил, что совместно с Центром государственного земельного кадастра проводится работа по введению автоматизированной системы кадастра, которая будет введена с 1 января 2013 года.

По его данным, программное обеспечение для запуска системы подготовлено и апробировано в трех районах Винницкой области. При этом наполнение информационной базы будет происходить в два этапа – внесение существующей информации и оцифровка архивов, а также внесение до 2020 года всей обновленной и уточненной информации о земельных участках в пределах границ Украины.

АПК

В Украине на 8 августа текущего года ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 10,6 млн. га (94% от прогноза), намолочено 32,2 млн. тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га (в 2010 г. - 24,7 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Пшеница обмолочена на площади 6,4 млн. га (95%), намолочено 21,8 млн. тонн зерна при урожайности 34,2 ц/га. По данным министерства, соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 60% до 40%. Ячмень обмолочен на 3,6 млн. га (96% от прогноза), намолочено 9,1 млн. тонн зерна при урожайности 25,5 ц/га. Горох обмолочен на 252 тыс. га (97%), намолочено 388 тыс. тонн зерна, урожайность 15,4 ц/га. Рожь собрана на 245 тыс. га (87%), намолочено 564 тыс. тонн зерна при урожайности 23 ц/га.

Рапс обмолочен на площади 773 тыс. га (90%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при урожайности 17,3 ц/га.

Кроме того, сообщается, что южные регионы начали сбор поздних крупяных культур.

Гречиха собрана на площади 2,7 тыс. га, намолочено 3,1 тыс. тонн зерна при урожайности 11,2 ц/га. Просо обмолочено на площади 5 тыс. га, получено 9,2 тыс. тонн зерна при урожайности 18,2 ц/га.

Напомним, уборке подлежит 12,1 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

Минагропрод прогнозирует урожай зерна в текущем году в объеме 50 млн. тонн.

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приобретет у ООО «Херсонский машиностроительный завод» до 300 зерноуборочных комбайнов для использования в уборочной кампании 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации со ссылкой на соответствующее заявление председателя Херсонской ОГА Николая КОСТЯКА.

В частности, договоренность о приобретении указанной техники была достигнута между министром аграрной политики и продовольствия Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ и собственниками ХМЗ 3 августа во время рабочего визита министра на предприятие.

В сообщении не указывается сумма контракта и срок выполнения контракта. Но, по информации министра, указанная техника будет передана для эксплуатации Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Также отметим, что речь идет о приобретении новой серийной модели зерноуборочного комбайна производства ХМЗ – «Скиф». Заявляемая заводом стоимость комбайнов: «Скиф 230» - 1,17 млн. грн., а «Скиф 250» - 1,25 млн. грн.

Как сообщил на встрече с министром собственник ХМЗ Александр ОЛЕЙНИК, до конца текущего года предприятие планирует выпустить до 100 единиц таких комбайнов.

Справка УНИАН. ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году.

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО “НПП” БелоцерковМАЗ “(Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”. С 2012 года предприятие полностью переходит на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».

Судебные разбирательства

В Печерский районный суд с просьбой освободить Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи на поруки официально обратились 40 поручителей.

Об этом сообщает сайт БЮТ.

Напомним, 8 августа защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявил ходатайство об изменении меры пресечения со взятия под стражу на взятие на поруки, которое основано на заявлениях представителей украинской интеллигенции, выдающихся деятелей культуры, духовенства.

Однако судья Родион КИРЕЕВ не удовлетворил это ходатайство, оставив Ю.ТИМОШЕНКО под стражей.

Сайт БЮТ приводит список поручителей, которые официально обратились в суд с просьбой освободить Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи:

1. Филарет (ДЕНИСЕНКО Михаил Антонович) - Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

2. Агапит (ГУМЕНЮК Павел Зиновьевич) - епископ Вышгородский, управляющий делами УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

3. ТАБАЧЕК Борис - протоиерей, настоятель Свято-Владимирского кафедрального патриаршего собора УПЦ КП, духовник Ю.ТИМОШЕНКО.

4. ТРОФИМЯК Маркиян - епископ, управляющий делами Римско-католической церкви в Украине.

5. АНДРАШКО Михаил Михайлович - председатель Объединения церквей евангельских христиан баптистов г. Киева и Киевской области.

6. АНТОНЮК Валерий Степанович - заместитель председателя Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов.

7. ГЛАДИШКО Сергей Иванович - директор Славянского Евангельского общества.

8. МАНЕЛЮК Сергей Владимирович - ректор Киевского библейского института.

9. КОМЕНДАНТ Григорий Иванович - президент Центра христианской жизни Украины.

10. ПАВЛЫЧКО Дмитрий Васильевич - Герой Украины, лауреат Шевченковской премии, почетный доктор Варшавского и Львовского университетов, Чрезвычайный и Полномочный посол, поэт, переводчик, литературовед.

11. ЛУКЬЯНЕНКО Левко Григорьевич - Герой Украины, автор Акта провозглашения независимости Украины, народный депутат Украины 4-х созывов, Чрезвычайный и Полномочный посол, бывший политзаключенный.

12. ДЗЮБА Иван Михайлович - Герой Украины, лауреат Шевченковской премии, академик Национальной академии наук Украины, литературовед.

13. ВАСИЛЕНКО Владимир Андреевич - заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, бывший судья Международного уголовного трибунала по Югославии.

14. МУШКЕТИК Юрий Михайлович - Герой Украины, лауреат Шевченковской премии, писатель.

15. ШЕВЧУК Валерий Александрович - лауреат Шевченковской премии, лауреат премии Фонда Антоновича и еще 9 литературных премий, почетный доктор Львовского университета, Житомирского университета и Киево-Могилянской Академии, писатель, переводчик.

16. СЕРГИЙЧУК Владимир Иванович - доктор исторических наук, профессор, академик АН высшей школы Украины, кавалер орденов «Знак почета», «За заслуги» III ст. и Ивана Мазепы.

17. ЩЕРБАК Юрий Николаевич - доктор медицинских наук, Чрезвычайный и Полномочный посол, писатель, сценарист, публицист, эпидемиолог, деятель экологического движения, дипломат, лауреат Литературной премии им. Юрия Яновского.

18. ЛИТВИН Сергей Харитонович - первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, главный редактор журнала «Военная история», доктор исторических наук, профессор.

19. МАТИОС Мария Васильевна - лауреат Шевченковской премии, писательница.

20. БЕССМЕРТНЫЙ Роман Петрович - народный депутат Украины 4-х созывов, Чрезвычайный и Полномочный посол, полный кавалер Ордена «За заслуги».

21. МУРЗЕНКО Владимир Григорьевич - Герой социалистического труда, Герой Украины.

22. ОГИЕНКО Николай Николаевич - полковник милиции, кавалер орденов «За мужество».

23. СКРИПНИК Николай Николаевич - Герой социалистического труда.

24. БОНДАРЕВ Виктор Леонидович - Герой Украины.

25. ПИДТЯГИН Сергей – протоиерей, настоятель прихода «Всех Святых Земли Украинской».

26. МОТИНОВА Ольга Николаевна - председатель общественной организации «Объединение предпринимателей города Красный Луч».

27. ТЕРОСИПОВ Вячеслав Михайлович - председатель МО КВПУ.

28. СЕМИСТЯГА Владимир Федорович - председатель Луганского областного объединения ВУО «Просвита» имени Т.Шевченко.

29. ПОНОМАРЕВ Александр Валериевич - народный артист Украины.

30. РОГОВЦЕВА Ада Николаевна - народная артистка Украины.

31. ЛЫЖИЧКО Руслана Степановна - народная артистка Украины.

32. ЮХНОВСКИЙ Игорь Рафаилович - Герой Украины, физик-теоретик, академик НАН Украины, народный депутат Украины нескольких созывов.

33. САМОТОС Иван Михайлович - народный художник, скульптор.

34. МАРИНОВИЧ Мирослав Франкович - вице-ректор Украинского католического университета, кавалер орденов «За мужество» и Свободы.

35. КАЛИНЕЦ Игорь Миронович - писатель, лауреат национальной премии им. Т.Г.Шевченко.

36. КАЛИНЕЦ Ирина Ануфриевна - кавалер Ордена Княгини Ольги, писатель, общественный деятель.

37. ВОЗНЯК Тарас Степанович - главный редактор независимого культурологического журнала «Ї».

38. ГОРЫНЬ Богдан Николаевич - бывший политзаключенный советских концлагерей, народный депутат двух созывов Верховной Рады Украины (1990-1998), писатель, искусствовед, член НСПУ и НСХУ, награжден орденами «За заслуги» и Ярослава Мудрого.

39. ГОРЫНЬ Николай Николаевич - депутат Львовского областного совета трех созывов, председатель Львовского областного совета (1992-1997 гг.).

40. ФУТОРСКИЙ Дарий Любомирович - глава правовой комиссии депутатского (Львовского областного) корпуса 1-го демократического созыва.

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Во фракции "БЮТ-Батькивщина" заявляют, что не будут оказывать сопротивление милиции в случае сноса палаток на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

«Мы не будем оказывать сопротивление, чтобы наших людей бросали за решетку за препятствование деятельности милиции», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что в палатках возле Печерского райсуда, в которых размещены общественные приемные народных депутатов от фракции "БЮТ-Батькивщина", и в дальнейшем будут оставаться как сами народные депутаты, так и обычные люди.

«Мы бить милиционеров не будем. Бить они будут нас», - добавил А.ПАВЛОВСКИЙ.

В то же время он отметил, что лидеры партии «Батькивщина» не ставят задачу перед местными парторганизациям мобилизировать людей и свозить их завтра к зданию Печерского райсуда г. Киева, где продлится рассмотрение уголовного дела против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. «Завтра люди, кто желает, сторонники Юлии ТИМОШЕНКО, приедут за собственные средства, по желанию», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Он надеется, что завтра возле Печерского суда будет людей не меньше, чем в понедельник, во время предыдущего судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, 5 августа партия "Батькивщина" начала бессрочную акцию протеста против незаконного ареста экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО и призвала киевлян, жителей других областей Украины ежедневно присоединяться к митингу возле Печерского районного суда на Крещатике.

Там установлены палатки с табличками общественных приемных оппозиционных народных депутатов.

В ночь на 7 августа Окружной админсуд Киева принял решение о запрещении массовых акций возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО.

Вместе с тем в партии "Батькивщина" заявили, что это решение приостановлено, и на него подана апелляция.

8 августа в столичной милиции заявили, что в случае невыполнения судебного решения о прекращении каких-либо акций на Крещатике возле Печерского суда судебные исполнители составят соответствующий акт, после чего соответствующие коммунальные службы начнут выполнять судебное решение.

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В понедельник, около 21 часа, начальник Одесского морского торгового порта Николай ПАВЛЮК был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде, сообщила сегодня УНИАН адвокат четырежды задержанного начальника порта Алла КОШЕНКО.

Она добавила, что ранее возбужденные уголовные дела в отношении Н.ПАВЛЮКА объединены в одно дело. Новых обвинений предъявлено не было.

Накануне Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА направила обращение и. о. Генерального прокурора Украины Ренату КУЗЬМИНУ и заместителю Генерального прокурора Украины – прокурору Автономной Республики Крым Степану МОЛИЦКОМУ - «дать возможность задержанному начальнику Одесского порта Н.ПАВЛЮКУ проводить в последний путь свою мать, которая внезапно умерла, не дождавшись возвращения сына домой».

«Материнское сердце женщины, которая бессонными ночами ждала сына из тюрьмы, не выдержало такого надругательства. Кто следующий?» – говорится в обращении Н.КАРПАЧЕВОЙ.

Напомним, 6 августа Центральный райсуд Симферополя в четвертый раз освободил Н.ПАВЛЮКА под подписку о невыезде, однако сразу же Герой Украины был задержан по новому уголовному делу, возбужденному против него.

Погода

10 августа в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях местами пройдет небольшой дождь; в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ливни также пройдут в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. На остальной территории - без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге 19-24°; днем в западных, большинства северных и Винницкой областях 17-22°, на остальной территории 24-29°, в южных, восточных областях и в Крыму местами 30-35°.

В Киеве и области пройдут дожди, местами грозы, ночью и утром сильные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 17-19°.

9 августа температура воды в Черном море 20-24°, Азовском море 24-26°, в Днепре возле Киева 22°.

(УНИАН)