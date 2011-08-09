В заседании суда по делу Корнейчука объявлен перерыв до 25 августа

В заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела экс-заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНЕЙЧУКА объявлен перерыв до 25 августа, сообщает «5-й канал».

На следующем заседании по просьбе обвинения допросят еще двух свидетелей - представителей юридических фирм. Таким образом, суд планирует выяснить, могли бы эти фирмы предоставлять НАК «Нафтогаз Украины» услуги по более низким ценам. Также прокурор сообщил, что имеет ряд других фирм, представителей которых хотел бы пригласить в качестве свидетелей по этому же вопросу.

Адвокат КОРНЕЙЧУКА Игорь ФОМИН заявил, что таким образом дело просто затягивают, и подобные свидетельства будут лишь предположениями, что никоим образом не повлияет на рассмотрение дела.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело против Е.КОРНЕЙЧУКА Генпрокуратура возбудила 22 декабря 2010 года по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Бывшему первому заместителю руководителя Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.