Анонс на 10 августа

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Печерский райсуд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

* Пресс-конференция председателя правления ПАО "Укртелеком" Георгия Дзекона на тему: "Результаты деятельности компании в первом полугодии 2011 года и планы на второе полугодие"

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Правда об угольной мафии: взрывы на шахтах, копанки, гибель людей – результат преступной деятельности политической системы". Участники: председатель СОГ «Трудовое Движение «Солидарность» Константин Ильченко; зам.председателя СОГ «Трудовое Движение «Солидарность» Николай Козюберда; член Правления СОГ «Трудовое Движение «Солидарность» Дмитрий Калитвинцев; председатель политической партии «Новая Сила» Юрий Збитнев.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Первый Международный цирковой фестиваль в Украине может прекратить свое существование. Причина – демонтаж концертного зала, предназначенного для его проведения». В работе примет участие президент ВГО «Цирковой союз Кобзова», президент Первого Международного Циркового фестиваля «Золотой трюк», заслуженный работник культуры Украины Николай Кобзов.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в IX заседании Украинско-российского форума на тему: «Вторая волна мирового кризиса и перспективы украинско-российских отношений». В мероприятии примут участие также ведущие экономисты двух стран: В.Геец, Ю.Пахомов, Э.Либанова, С.Глазьев, Р.Гринберг, М.Делягин и др.

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