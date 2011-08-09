Главное на 9 августа (вечер)

Финансы

Украина к сентябрю сможет найти компромисс с МВФ - Акимова

Украина к началу сентября текущего года сможет достигнуть компромисса с Международным валютным фондом для продолжения финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, комментируя влияние пенсионной реформы в Украине и отказ от повышения цены на газ для населения на продолжение кредитования МВФ.

«Сейчас правительство активно занимается вместе с представителями МВФ обсуждением инструментов решения этого вопроса. Я абсолютно уверена, что к началу сентября оно будет найдено», - сказала она.

По оценкам И.АКИМОВОЙ, серьезной угрозы разрыва программы финансирования, которую бы озвучивали представители МВФ, на сегодняшний день нет.

Как сообщал УНИАН, 21 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты переговоров министров финансов и энергетики Украины в Вашингтоне 17-18 июня, сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований.

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Акимова: Причин избавляться от доллара или евро нет

Предпосылок для избавления от долларов или евро для украинцев на сегодняшний день нет.

Такое мнение озвучила журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, комментируя возможное влияние вероятной второй волны мирового финансового кризиса на Украину.

«Причин бояться, сбрасывать доллары или евро на сегодняшний день, с моей точки зрения, нет», - сказала она.

По оценкам И.АКИМОВОЙ, на сегодня нет никаких серьезных предпосылок для дефолта в Соединенных Штатах Америки и странах Евросоюза.

«Предпосылок для обвала евро, для валютного кризиса внутри Евросоюза на сегодняшний день нет… Какой будет вариант развития событий в будущем, сейчас можно только спекулировать. Это решение Евросоюза», - считает первый замглавы Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, мировые фондовые рынки на прошлой неделе резко просели из-за опасений инвесторов о возможной второй волне кризиса, вызванной возможными проблемами с обслуживанием долгов в США и в Европе.

В субботу рейтинговое агентство Standarts&Poors впервые за всю историю США снизило инвестиционный рейтинг страны с AAA+ до AА+ с негативным прогнозом, что означает возможность дальнейшего его снижения в ближайшие 12–18 месяцев.

Ранее Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в связи с существующими предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины должно быть готово к возникновению новой волны экономического кризиса.

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Акционеры «ПриватБанка» утвердили результаты допэмиссии. Банк получил статус "с иностранным капиталом"

Акционеры «ПриватБанка» (Днепропетровск) 8 августа 2011 года на общем собрании утвердили результаты дополнительной эмиссии акций на 3 млрд. 384,936 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«На собрании была утверждена новая редакция Устава, с внесенными изменениями, которые связаны, в первую очередь, с увеличением уставного капитала банка. Акционеры утвердили новый уставной капитал банка в размере 13 млрд. 545,172 млн. грн., решение об увеличении которого на 3 млрд. 384,936 млн. грн. было принято 15 июня 2011 года», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, общим собранием акционеров «ПриватБанка» было принято решение о принятии в состав акционеров иностранного инвестора - кипрской компании Triantal Investments LTD. «Таким образом, ПАО КБ «ПриватБанк» приобрел статус Банка с иностранным капиталом. Данные изменения были внесены в Устав банка», - сообщается в пресс-релизе.

Решениями Общего собрания акционеров «ПриватБанка» действующие персональные составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии переизбраны на новый срок.

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments LTD в конце июля 2011 года сообщила о своем намерении приобрести 16 154 900 штук простых именных акций ПАО «ПриватБанк» номинальной стоимостью 209,53 грн. за каждую акцию, общей номинальной стоимостью 3 млрд. 384 млн. 936,197 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.

Согласно квартальной отчетности банка, на 1 июля И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ владели по 44,999998% его акций.

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Объем продажи валюты на межбанке 8 августа составил 411,6 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 8 августа т.г. составил 411,6 млн. долл. (в эквиваленте), что на 264,6 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 299,2 млн. долл.

Как сообщалось, в этот день на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9950/7,9980, к 12:00 цены снизились 7,9910/7,9925. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9830/7,9880 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2806/09, к 12:00 цены понизились 0,2801/04. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2794/97. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,5699 (+0,2950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4378/80, а к 15:00 упали - 1,4214/16. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4865/11,4945, к 12:00 цены ушли вниз 11,4510/11,4585. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3835/11,3945.

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ТЭК

Приватизацию энергокомпаний целесообразно проводить в условиях стабильности на рынках - эксперт

Приватизацию энергокомпаний целесообразно проводить в условиях стабильности на фондовых и финансовых рынках, в таких условиях выше капитализация компаний и, соответственно, доход, который государство может выручить от продажи той или иной компании.

Такую точку зрения высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В то же время аналитик отметила, что с точки зрения инвестора и самого предприятия, развития его технической и технологической базы, невысокую рыночную стоимость можно рассматривать как позитивный фактор, поскольку у инвестора останется больше оборотных средств для внедрения новых технологий и покупки оборудования.

Е.ЕВДОЧЕНКО также отметила, что с февраля-марта текущего года рыночная стоимость энергогенерирующих компаний снизилась более чем в два раза. К примеру, капитализация "Донбассэнерго" в начале текущего года была 1 млрд. 891 млн. грн., а сейчас составляет 874 млн. грн., "Центрэнерго" – была 6 млрд. 649 млн. грн., сейчас - 3 млрд. 435 млн. грн.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.

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За нарушение техники безопасности наказаны 5 директоров луганских шахт

Инспекторским составом территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области в ходе проверок с 29 июля по 4 августа выявлено 3311 нарушений нормативных документов по охране труда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По причине выявленных нарушений к административной ответственности привлечен 91 работник угольных предприятий, в том числе 5 первых руководителей. В 81 случае приостанавливалось ведение работ, эксплуатация машин и механизмов.

По результатам расследования несчастных случаев со смертельным исходом привлечено к ответственности 5 работников.

Всего с 29 июля по 4 августа ведомство провело 183 обследования горнодобывающих предприятий региона.

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Фондовый рынок

Мировой фондовый рынок с начала мая снизился на 20%

Мировой фондовый рынок во вторник упал 10-ю сессию подряд, доведя потери с начала мая до 20% из-за страха перед новым финансовым кризисом, сообщает Reuters.

Только с конца июля акции подешевели на 17%. Агентство отмечает, что десятидневное падение рынка - большая редкость. Рекордная длительность обвала - 13 дней - была зафиксирована в 90-х.

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Фондовые торги в США открылись повышением ведущих индексов

Фондовые торги в США открылись 9 августа 2011 г. повышением ведущих индексов в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, сообщает РБК.

Инвесторы рассчитывают, что регулятор предложит меры стимулирования ведущей мировой экономики и восстановит доверие к финансовой системе страны.

В плюс на оптимизме участников торгов ушли акции банковского сектора: бумаги крупнейшей в США кредитной организации Bank of America выросли в цене на 7,4% (накануне котировки банка обвалились на 20%), Citigroup - на 4,9%. Цены на акции страховщика American International Group Inc. прибавили 3,37%.

По состоянию на 17:25 по киевскому времени индекс Dow Jones повысился на 190,87 пункта (+1,77%) - до 11000,72 пункта, индекс S&P - на 25 пунктов (+2,23%) - до 1144,46 пункта, а индекс Nasdaq - на 61,71 пункта (+2,62%) - до 2419,40 пункта.

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Агро

Гидрометцентр повысил прогноз урожая подсолнечника до 7,5 млн. тонн

Украинский гидрометеорологический центр повысил прогноз урожая подсолнечника в текущем году до 7,5 млн. тонн против 6,3 млн. тонн, прогнозируемых ранее.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна АДАМЕНКО.

«Урожайность ожидается в среднем по Украине на уровне 16,3 ц/га, а валовой сбор может достичь 7,5 млн. тонн. Это может быть наибольший валовой сбор за последние годы», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

Она отметила, что предыдущий прогноз Гидрометцентра по урожаю подсолнечника составлял 6,3 млн. тонн, но валовой сбор увеличен за счет расширения площадей посевов более чем на 400 тыс. га по сравнению с предварительными данными и хорошего состояния посевов.

Т.АДАМЕНКО сообщила, что на сегодняшний день в целом по Украине площади под подсолнечником очень хорошо увлажнены, несмотря на то, что в нескольких районах Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей отмечается засуха. Также культура получает оптимальное количество тепла.

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Гидрометцентр прогнозирует урожай сахарной свеклы в объеме 18 млн. тонн

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай сахарной свеклы в 2011 году в объеме 18 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна АДАМЕНКО.

«Мы видим, что такие благоприятные агроклиматические условия, которые сложились на данный момент, дают повод прогнозировать урожайность на уровне 330 ц/га и валовой сбор свеклы около 18 млн. тонн», - сказала Т.АДАМЕНКО. Она отметила, что это первый, предварительный прогноз урожая этой культуры, и в дальнейшем он может быть откорректирован.

В Гидрометцентре напомнили, что в прошлом году было собрано 13,7 млн. тонн сахарной свеклы, ее урожайность составила 279 ц/га.

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Транспорт/Связь

Кабмин одобрил передачу 122 тыс. км дорог в ведение местных администраций

Кабинет министров Украины поддержал изменения в Концепцию реформирования системы государственного управления автодорогами общего пользования и утвердил план мероприятий по ее реализации, среди которых - передача около 122 тыс. км дорог местного значения вместе с соответствующим финансированием местным администрациям.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования» был вынесен на рассмотрение правительства 3 августа т.г.

Как отмечают в министерстве, таким образом, реализация Концепции позволит расширить полномочия и повысить ответственность местных органов исполнительной власти по управлению автомобильными дорогами местного значения.

Также будет проведена реструктуризация ГАК «Автомобильные дороги Украины». При этом для создания конкурентной среды и повышения качества работ на рынке по эксплуатации дорог планируется привлекать частные компании.

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