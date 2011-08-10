Суд освободил из-под стражи подозреваемого в мошенничестве бизнесмена Файнгольда

Ялтинский городской суд 9 августа освободил из-под стражи бизнесмена, экс-депутата Симферопольского горсовета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, который подозревается в мошенничестве и содержался в ИВС.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным защиты И.ФАЙНГОЛЬДА, крымская прокуратура передала дело экс-депутата Симферопольского горсовета в прокуратуру Ялты, поэтому вопросом об избрании ему меры пресечения занимался ялтинский суд, тогда как ранее, в мае-августе, его рассматривал Центральный райсуд Симферополя. Прокуратура сегодня снова настаивала на аресте бизнесмена, но суд ей отказал.

В пресс-службе надзорного ведомства Крыма не смогли прокомментировать УНИАН ситуацию с И.ФАЙНГОЛЬДОМ, сославшись на конец рабочего дня.

И.ФАЙНГОЛЬД находится под следствием с середины мая.

Суд отпускал бизнесмена 3 июня (под залог в 600 тыс. грн.), 22, 29 июля, 1, 4 и 6 августа. Представители прокуратуры сразу же задерживали его, объясняя свои действия открытием очередного уголовного дела.

Против бизнесмена возбуждены восемь дел, они объединены в одно производство.

По данным СМИ, И.ФАЙНГОЛЬД - один из самых богатых людей Крыма, контролирующий работу крупнейших вещевых рынков Симферополя.